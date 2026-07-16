Franco Colapinto apareció en el Gran Premio de Bélgica con la camiseta de su ídolo, Lionel Messi

Muchas actividades deportivas parecen colocarse, directamente, en pausa durante una Copa del Mundo. Sin embargo, la mayoría continúa adelante, aunque con menos atención, claro. Una de ellas es la Fórmula 1, la máxima categoría del automovilismo, donde la Argentina tiene a un convocante protagonista: Franco Colapinto. Este jueves, pocas horas después de la épica victoria de la selección nacional ante Inglaterra, en las semifinales del Mundial, el piloto lució una camiseta muy especial en Bélgica, donde se disputará el Gran Premio.

El pilarense, fanático del fútbol (es hincha de Boca), llegó al circuito de Spa-Francorchamps tomando mate y vistiendo la camiseta de Lionel Messi. En su caminata hacia el sector del equipo Alpine, se lo vio muy sonriente y recibió algunos simpáticos comentarios por el partido jugado ayer en Atlanta. Siempre en un tono de broma, también se animó a cantar “un minuto de sileeencio”, en una publicación de la cuenta de Alpine.

Colapinto llegando al GP de Bélgica

Antes del partido, Colapinto ya le había puesto pimienta al enfrentamiento entre la Argentina e Inglaterra. Si bien Alpine es una escudería francesa, hay varios ingleses dentro del grupo. De hecho, la base de operaciones de la escudería está ubicada en la localidad de Enstone, Oxfordshire, en Inglaterra. Si bien Colapinto tiene una gran relación con los mecánicos, sus raíces pesan más y, fiel a su estilo, aunque sin perder la cautela, agitó la previa de la semifinal.

“Un minuto de silencio”

The happiest guy in the paddock today 🌞 pic.twitter.com/44qlSF8olV — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 16, 2026

“Tengo muchas ganas de que llegue la noche del miércoles. ¡Gran semifinal de la Copa del Mundo contra Inglaterra, país de origen de muchos miembros de mi equipo! ¡Ya veremos quién está más contento el jueves!“, había expresado el piloto argentino, a través de una publicación realizada por Alpine en la previa del Gran Premio de Bélgica, que será este domingo, desde las 10 de nuestro país, algunas horas antes de la final del Mundial entre la Argentina y España.

Lionel Messi y Franco Colapinto en mayo pasado, durante el GP de Miami @AlpineF1Team

“Que felicidad”, escribió Colapinto en una historia de Instagram, tras el 2-1 albiceleste frente a Inglaterra. Llenó sus historias con posteos sobre el triunfo.

Messi y Colapinto ya se encontraron varias veces. En mayo pasado: el piloto visitó el campo de entrenamiento de Inter Miami y, días después, la Pulga asistió -junto con su familia- al Autódromo Internacional de Miami para alentar al pilarense en el Gran Premio de la Fórmula 1. “De las mejores semanas de mi vida!!!!! Gracias por acompañarme @leomessi sos mi ídolo”, escribió Colapinto aquel día, en su cuenta de Instagram, con una foto junto al N° 10.