Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026, con Messi y Mbappé en la cima

La puja por ser campeón del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 tiene, en paralelo, una contienda sin tregua en la tabla de goleadores, con varios futbolistas que pelean por quedarse con la prestigiosa Bota de Oro que otorga la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

Lionel Messi y Kylian Mbappé encabezan la nómina con ocho anotaciones cada uno, con la diferencia que el atacante galo jugó un partido más. El argentino le marcó un hat-trick a Argelia, un doblete a Argelia y un tanto a Jordania en la primera etapa. En 16avos le marcó una vez a Cabo Verde y en octavos, otro a Egipto. El francés, por su parte, celebró sendos dobletes vs. Irak y Senegal y repitió ante Suecia en 16avos mientras que antes de la eliminación de su equipo a manos de España le convirtió a Paraguay y Marruecos.

El último gol de Lionel Messi en el Mundial 2026 fue ante Egipto, en octavos de final Anadolu - Anadolu

El inmediato perseguidor de ambos es el noruego Erling Haaland, figura de su equipo y uno de los jugadores más destacados del torneo. El goleador de Manchester City cerró el certamen con siete tantos y no sumará más porque el elenco escandinavo quedó eliminado.

Los que sí pueden anotar más son los ingleses Harry Kane y Jude Bellingham, terceros en el escalafón con seis conquistas cada uno. Entre ambos convirtieron, en seis duelos, 12 de los 13 tantos de su combinado.

Harry Kane y Jude Bellingham, los goleadores de la selección de Inglaterra en el Mundial 2026 RICHARD PELHAM - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Dos jugadores tienen cinco goles cada uno y se trata de Mikel Oyarzábal y Ousmane Dembélé. El español convirtió un penal en el triunfo de la Furia Roja vs. Francia en las semifinales y tendrá un partido más para seguir sumando que será nada más y nada menos que la definición. El extremo de PSG, aunque quedó afuera de la pelea por el título, también volverá a jugar en el partido por el tercer puesto.

El Top 10 lo completan tres jugadores con cuatro anotaciones cada uno, pero ninguno podrá engrosar su cuenta porque sus selecciones ya se despidieron: Vinícius Jr. (Brasil), Ismaila Sarr (Senegal) y Julián Quiñones (México).

La Bota de Oro se entrega oficialmente desde España 1982, pero la FIFA también reconoce con esa distinción a los futbolistas que más tantos anotaron en los certámenes previos, entre Uruguay 1930 y Argentina 1978. El jugador que más festejos tuvo en una misma Copa del Mundo es el francés Just Fontaine con 13 en Suecia 1958.

Hay un método de desempate para definir al ganador en caso de igualdad en cantidad de tantos. Ante esa situación, se pondera primero la cantidad de asistencias y, de persistir el empate, la cantidad de minutos jugados.

Erling Haaland anotó siete goles para Noruega en el Mundial 2026 JUSTIN SETTERFIELD - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ganadores de la Bota de Oro en Mundiales