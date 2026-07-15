El programa español El Chiringuito anunció que se despide del aire en pleno Mundial

El programa español El Chiringuito de Jugones, uno de los más célebres en el ambiente futbolístico, anunció su final en medio del avance de España a la final de la Copa del Mundo 2026.

La noticia la informó el grupo de medios Atresmedia en un comunicado en el que también señalaba la salida de Josep Pedrerol, su conductor, tras más de 13 años al frente del exitoso programa de periodismo deportivo.

La empresa informó que la desvinculación se produjo “de mutuo acuerdo” y confirmó que el histórico ciclo emitirá su último programa el próximo 20 de julio, con motivo de la final del torneo.

👋 @elchiringuitotv se despide de Atresmedia el próximo lunes.



❤️ "Gracias Bardají, Ferreras... ha sido una pasada trabajar aquí".



🫂 El mensaje de @jpedrerol a Atresmedia, donde nos hemos sentido como en casa. pic.twitter.com/Mpyxqmkd4l — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 14, 2026

“Han sido 13 años fantásticos en los que hemos trabajado con absoluta libertad. Si además de informar con exclusivas y el mejor debate, hemos conseguido hacer compañía y arrancar una sonrisa cada noche con El Chiringuito, nos sentimos más que felices. Y al mediodía con Jugones hemos logrado ser el referente de la información polideportiva”, expresó Pedrerol en el comunicado.

El anuncio ocurrió el mismo día en que la selección dirigida Luis de la Fuente consiguió la clasificación a la final del Mundial 2026.

“El lunes será el último en Atresmedia, antes de nada gracias, ha sido una pasada trabajar aquí...”, dijo Pedrerol al aire. “¿Dónde estaremos? Por respeto a esta casa eso no lo podemos decir”, expresó el animador.

En el texto, Atresmedia destacó que durante este tiempo ‘El Chiringuito’ “se ha convertido en un referente del análisis, la información y el debate deportivo, con una sólida comunidad de seguidores y un impacto que ha trascendido la televisión”, además de indicar que el programa despide la temporada “como líder temático un curso más”.

Chiringuito quiere que la selección argentina clasifique a la final

En su anteúltimo programa El Chiringuito celebró la victoria de su selección por 2 a 0 ante Francia y la clasificación a la final del Mundial 2026 y también pidió enfrentarse a la Argentina en el duelo decisivo del domingo.

El conductor, Josep Pedrerol, dio inicio al programa al grito de “que viva España” y con los participantes cantando. Tras ello, el periodista miró al exjugador Jorge D’Alessandro, uno de los panelistas, y le dijo, en broma: “Que tiemble Argentina”. Sin embargo, el exentrenador no respondió, se rió y siguió con la canción.

❌🇦🇷 @juanma_rguez explica POR QUÉ NO quiere a ARGENTINA en la final:



🔥 "Jugaríamos contra 11, Infantino y el árbitro". pic.twitter.com/dtsDmgmTOD — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 14, 2026

El periodista español Edu Aguirre también se mostró con mucha confianza en la selección española pero, en cambio, indicó que le gustaría enfrentarse a la Argentina en la final. “Vamos, estoy muy contento. La verdad es que, jugando así, nadie nos puede alcanzar”, gritó al ingresar al estudio.

“Hemos dado el mayor baile de los últimos 20 años en un Mundial, a la mejor selección. Le pegamos un repaso. Imaginate lo que haríamos con una selección que necesitó ir a la prórroga con Cabo Verde y casi con Egipto y Suiza, con polémicas arbitrales. Yo quiero que lleguen a la final simplemente porque quiero que España salga campeona, y la Argentina es más fácil”, expresó.

Aguirre, de todos modos, planteó que la Argentina no clasificará a la final del Mundial. “Inglaterra es una muy buena selección y a ellos casi no le da con Cabo Verde, Egipto y Suiza, y los otros están empezando a carburar. Será su primera piedra en el camino”, marcó.