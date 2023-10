escuchar

Una carrera de millones en los escritorios y una carrera de velocidad en la pista son las dos pruebas que desea aprobar Franco Colapinto en el cierre del calendario para enfocarse en 2024. Las negociaciones para reunir el presupuesto y la posibilidad de participar en la última fecha de la temporada de la Fórmula 2, las metas que desanda el piloto y su equipo de trabajo, que el miércoles regresará a Europa para gestionar el futuro del joven talento.

La confirmación de un asiento en la categoría que acompaña la hoja de ruta de la F.1 es una expectativa que no se cumplió en la conferencia de prensa que se desarrolló en la sede del Automóvil Club Argentino, aunque las tratativas para escalar en el Gran Circo están avanzadas y el panorama asoma, desde lo económico, menos conflictivo y tortuoso que el año pasado. La chance de ser parte del Gran Premio de Abu Dhabi, el último fin de semana de noviembre es un indicio de que hay un corto paso entre la ilusión y la realidad.

En Monza, Franco Colapinto ganó la Carrera Sprint de la Fórmula 3; el pilarense finalizó en el cuarto puesto el campeonato captura

“No hay anuncio para 2024, aunque todos saben lo que queremos. Probablemente voy a hacer la carrera de F.2 en Abu Dhabi. Visit Argentina (Inprotur) y Globant quieren que la haga, es parte del apoyo. Correr antes de debutar sería importante para ganar experiencia para el futuro. Nos falta para terminar de juntar el presupuesto: primero queremos firmar el contrato por toda la temporada y después enfocarnos en cerrar el año corriendo. Ahora son todos objetivos a corto plazo. Estoy seguro que alguna chance vamos a tener”, apuntó Colapinto, que lució una remera azul de la Academia de Pilotos de Williams, aunque la escudería de Grove confirmará su apoyo –como en 2023- una vez que el piloto comunique en qué categoría participará el próximo año.

Las especulaciones señalan que escalar la pirámide es una instrucción que acercó el equipo británico para que el pilarense continúe en el programa. El dato no es irrelevante: con Williams tiene horas de trabajos en los simuladores, con los ingenieros, los pilotos de F.1 Alex Albon y Logan Sargeant, en la fábrica… “Estar con ellos fue soñado, un aprendizaje que acelera el progreso del piloto, porque ser parte de un equipo de F.1 no es de todos los días”, destacó.

La complejidad de la F.2, respecto de la F.3 –en su segunda temporada terminó el campeonato en el cuarto puesto- es mayor: desde el peso a la potencia, pasando por los neumáticos que tienen una mayor degradación y provoca que el manejo resulte diferente. Físicamente también la demanda es más alta, por esa razón Colapinto –que se repone de una lesión en la clavícula izquierda que le demandó una intervención quirúrgica- ya trabaja proyectando el desafío.

“Para hacer algo impresionante en la F.2 hay que hacer tests para conocer los circuitos, pero para eso se necesita presupuesto y todavía no lo tenemos. Eso nos daría la chance de tener un buen año y quizás probar en F.1 más adelante. Hay que apuntar a conseguir la butaca y luego sumar las pruebas. La carrera en Abu Dhabi sería algo que me ayudaría un montón”, analizó quien cuando corría en F.3 nunca tuvo la oportunidad de participar en las tres semanas de tests, como muchos otros pilotos con mejor billetera.

Repetir con el equipo MP Motorsport, la meta de Franco Colapinto para 2024: con la escuadra neerlandesa el piloto argentino participó en la Fórmula Renault Europea y en la Fórmula 3 Twitter

“Me entrenaba en el gimnasio porque no tenía el presupuesto y después tenía que clasificar crudo, directo. Esas pruebas ayudan para estar un paso adelante del resto. Sería muy bueno para tener mejores resultados y apuntar con más firmeza en 2025″, recordó el pasado y proyectó el futuro.

Sin proponérselo, Colapinto resulta un hilo que une al automovilismo con la juventud. En la vereda del ACA y a pesar de la lluvia en la tarde del martes, alrededor de 400 hinchas, en su mayoría adolescentes, realizaron una vigila mientras el piloto dialogaba con los medios. El pilarense saludó desde el balcón y provocó un estallido, y más tarde, como lo prometió, firmó autógrafos y se fotografió con el público. “El apoyo de la gente lo sentí todo el año, en las redes sociales fácilmente muevo alrededor de un 25 o 30 por ciento más que el resto de los pilotos. Lo que hacen es increíble y ellos son parte también del proyecto, porque es un orgullo que la gente reconozca el esfuerzo”, señaló, quien a los 14 años se mudó a Europa con la ilusión de correr en el Gran Circo.

Colapinto es la cara visible en la pista, pero detrás suyo se mueven María Catarineu y Jamie Campbell-Walter, agentes de Bullet Sport Managment, la empresa que lo representa. Ellos viajaron a la Argentina para ratificar el apoyo de YPF e Inprotur y a sumar a Globant, cuyo CEO –Martín Migoya- fue acercado por el productor musical Bizarrap, que desde la sombra ayuda al piloto. “Ahora toca volver a Europa para tratar de cerrar los contratos y conseguir el asiento en F.2. Antes siempre estuvimos sufriendo hasta último momento y esta vez siento que tenemos la chance de volver con algo concreto: sabemos lo que tenemos y se puede planificar mejor”, alimentó la esperanza Colapinto.

Christian Mansell y Gabriel Bortoleto flanquean a Franco Colapinto, ganador en la Fórmula 3, en Silverstone en la actual temporada gettyImages - Formula 1

Sin entrar en detalles, el presupuesto ronda los 2.500.000 euros. “Vamos a hacer realidad el sueño de los que están aquí. Trabajamos desde 2018 con Franco y las reuniones fueron buenas. No tenemos un plazo, porque nos regresamos y esperamos cerrar los acuerdos. Pero no hay Plan B, porque no nos vamos a rendir y nos vamos a ir a la F.2″, alentó Catarineu, que dejó mejores perspectivas de las que tuvo cuando en 2022 arribó a la Argentina para buscar apoyo para el segundo año en la F.3.

La continuidad en el equipo MP Motorsport es el objetivo. Colapinto tiene un alto conocimiento de la estructura neerlandesa, con la que corrió el año pasado y lo hizo también en la época de Fórmula Renault Europea. El conocimiento de los mecánicos y los ingenieros es un punto favorable, mientras que la estrecha relación con el dueño permite que éste colabore con el presupuesto. “Este año hizo un trabajo superlativo frente a pilotos que con más dinero lograron mucho menos. La F.2 es el paso crítico para la F.1, porque hay que impresionar a las escuderías en el primer año como lo hicieron Lando Norris, Charles Leclerc, George Russell, Oscar Piastri… Hay que tener todos los medios a disposición”, comentó Campbell-Walter, acerca de cómo se debe enfocar el futuro para que nuevamente un piloto argentino se ilusione con llegar a la F.1.