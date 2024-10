Tras admitir que tiene problemas para estacionar, Franco Colapinto compartió un video para defenderse

Escuchar

Franco Colapinto, la sensación de la Fórmula 1, sorprendió esta semana con un video que se viralizó, de una entrevista que brindó a principio de año, en la que aseguró que no tenía cualidades para estacionar y que, incluso, evitaba manejar en la calle. Sin embargo, ante la oleada de comentarios que recibió, el piloto argentino de 21 años salió a esclarecer cómo es su situación actual con un video como prueba.

Esta semana, en la previa del Gran Premio de Estados Unidos que se realizará el próximo 20 de octubre, Colapinto se viralizó en las redes sociales con una inesperada declaración. Uno de los panelistas del programa juvenil Alta Voz (TV Pública) le consultó si manejaba después de una carrera y el argentino no pudo ocultar su vergüenza. “¿No sabés estacionar?”, le preguntó la conductora Cata De Elía, ante lo que Colapinto respondió: “Un desastre. Voy para adelante, para atrás no voy. Olvidate soy un desastre. Muy mal, no sé estacionar”.

Asimismo, se refirió a su manera de manejarse en cada lugar: “Es que no manejo, en realidad. No me gusta manejar en la calle. Yo pido que me lleven. Solo manejo en el simulador y en el auto de carreras nada más. Acá (Buenos Aires) sí manejo porque tengo que moverme de un lado para el otro, pero allá (Europa) no. Me manejo con Uber”.

Sus palabras rápidamente fueron replicadas en distintas redes sociales y medios de comunicación, aunque los expertos en la materia saben que no es el primer piloto que evita manejar. Tanto Lewis Hamilton, como Max Verstappen declararon públicamente que evitan conducir en la ciudad y prefieren tener choferes.

Sin embargo, ante la polémica que generó su antigua declaración, el pilarense compartió un video con el que mostró cómo estacionó su vehículo en un estrecho espacio, delimitado por otro automóvil y las mesas de un restaurante. “El video que se difundió es antiguo, ya aprendí a estacionar”, introdujo y luego explicó: “Hace cuatro meses en Imola (Italia) me consagré como mejor estacionador que piloto”.

El video sorprendió a los fanáticos de la Fórmula 1 con el nivel de precisión que tuvo Franco para estacionar el vehículo. “Franco dice que no sabe estacionar, pero hace estas cosas”; “El loco se pone contento por estacionar el auto y no se da cuenta de que maneja un F1 a 3 gambas”; y “¿Es cosa mía, o es físicamente imposible meter el auto ahí, a menos que hagas no menos de 20 maniobras?”, fueron algunos de los comentarios. Pero la gran pregunta que se hicieron muchos, y que el pilarense no respondió, es cómo logró sacar el auto de un espacio tan estrecho.

Por ese divertido ida y vuelta que tiene en las redes sociales, Colapinto conquistó a miles de personas que ahora se sumaron a ver los grandes premios que completan lo que queda de la temporada de la máxima categoría automovilística. Cabe señalar que el equipo de Williams Racing se prepara para lo que será el nuevo desafío para el argentino: el Gran Premio de Estados Unidos, donde el joven buscará hacer otra gran actuación que lo ayude a instalarse de manera definitiva en la Fórmula 1.

