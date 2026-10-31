Franco Colapinto en la prueba de clasificación del Gran Premio de Ciudad de México de Fórmula 1, en vivo
El piloto argentino procura con su Alpine una buena ubicación en la grilla de largada de la carrera del domingo
La clasificación se reanuda en dos minutos
La Federación Internacional del Automóvil (FIA) informa que en dos minutos continuará la clasificación. Los pilotos esperan en fila india que el semáforo se ponga en verde.
"¡No tengo daños!"
“¡No tengo daños! ¿Igual querés que frene el auto?“, le pregunta Alonso a su ingeniero. ”Pará el auto ahora", le ordenan. “Pero estoy cerca de la calle de boxes”, agrega Alonso. Y deja su monoplaza en una posición inconveniente. La clasificación se frena por bandera roja.
¡LA BRONCA DE NANO! Desde Aston Martin le pidieron a Alonso que detenga su monoplaza en el inicio de la Q1 del #MexicoGP y el español se mostró enojado.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 31, 2026
📺 Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/EqILOOt2Mf
Bandera roja
A Fernando Alonso le piden que frene su Aston Martin por problemas mecánicos. El auto queda en un lugar inconveniente y debe ser removido por los auxiliares. El asturiano estaba tercero en la grilla, detrás de Lewis Hamilton (Ferrari) y Oscar Piastri (McLaren). La bandera roja complica a Gasly y Colapinto: los dos Alpine venían en su primera vuelta rápida.
A la pista
Los dos pilotos de Alpine salen a la pista para comenzar a marcar sus tiempos en la clasificación. Ambos tienen neumático blando.
Los Alpine, en boxes
Tanto Pierre Gasly como Franco Colapinto esperan para salir a la pista. Buscan un momento sin tráfico. Mientras, el más rápido entre los que están sobre el asfalto es el asturiano Fernando Alonso, que hace 1:18.908.
¡Semáforo en verde!
Luz verde en la calle de boxes en el Autódromo Hermanos Rodríguez: ya se corre la clasificación para el Gran Premio de México, con Franco Colapinto.
Cuán importante es la pole en México
En algunos circuitos es más relevante la pole position que en otros. En el autódromo Hermanos Rodríguez no lo es tanto: en 48% del total de los 25 grandes premios celebrados allí se impuso quien largó primero. Es decir, en 12 ocasiones ganó el poleman, y en 13, pilotos que corrieron desde más atrás, pero uno solo lo hizo saliendo de más allá del quinto puesto: el francés Alain Prost, que venció en 1990 con una espectacular remontada desde la 13ª posición consiguió quizás el mejor de 51 triunfos.
La particularidad del circuito
La capital de México está 2200 metros sobre el nivel del mar. Eso le otorga baja presión atmosférica y menor concentración de oxígeno, por lo cual es importantante el rendimiento de los motores turbo en esa condición. El Mercedes que llevan los Alpine es de los mejores, así que los autos franceses están, supuestamente, en mejor situación que otros en ese sentido. Franco Colapinto está confiado por la combinación de rectas largas y curvas lentas, que en principio favorece a los A526.
Haas sorprende: reemplaza a Ocon con Hirakawa
Sin dar muchas explicaciones, el equipo Haas anunció que reemplaza -en principio, solamente en esta competencia- a Esteban Ocon por el japonés Ryo Hirakawa. La escudería ya había comunicado que el piloto francés no seguiría la próxima temporada, pero al parecer un altercado del normando con su ingeniera de pista en la segunda práctica del viernes fue el detonante para su reemplazo. No es la primera vez que a Ocon le avisan de forma imprevista que no correrá y en su lugar aparece un novato: le ocurrió en Abu Dhabi 2024, cuando pertenecía al equipo Alpine. Entonces, lo reemplazó el australiano Jack Doohan.
Colapinto intenta continuar por la buena senda de la mañana
Franco Colapinto afrontará la prueba de clasificación para el Gran Premio de Ciudad de México de Fórmula 1. El argentino saldrá a la pista del autódromo Hermanos Rodríguez desde las 18 (hora de la Argentina) con el objetivo de conseguir una buena ubicación de partida en la carrera de este domingo. En el último entrenamiento, el pilarense terminó 12º y fue mejor que su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, que concluyó 13º. Transmitirán Fox Sports y la plataforma Disney+ Premium.
- 1
- 2
Jacky Ickx, el piloto que, harto de las tragedias en la pista, dio una lección que cambió para siempre Las 24 horas de Le Mans
- 3
Max Verstappen chocó con Liam Lawson en la segunda práctica de México y provocó una bandera roja
- 4
Fórmula 1: Franco Colapinto probó para la carrera en los entrenamientos de Ciudad de México