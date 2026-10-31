Franco Colapinto en la prueba de clasificación del Gran Premio de Ciudad de México de Fórmula 1, en vivo

Sin dar muchas explicaciones, el equipo Haas anunció que reemplaza -en principio, solamente en esta competencia- a Esteban Ocon por el japonés Ryo Hirakawa. La escudería ya había comunicado que el piloto francés no seguiría la próxima temporada, pero al parecer un altercado del normando con su ingeniera de pista en la segunda práctica del viernes fue el detonante para su reemplazo. No es la primera vez que a Ocon le avisan de forma imprevista que no correrá y en su lugar aparece un novato: le ocurrió en Abu Dhabi 2024, cuando pertenecía al equipo Alpine. Entonces, lo reemplazó el australiano Jack Doohan.

El japonés Ryo Hirakawa, sorpresivo reemplazante del francés Esteban Ocon en el equipo Haas. ALFREDO ESTRELLA - AFP