Franco Colapinto: la reacción del papá del piloto argentino por las palabras de Lionel Scaloni

Aníbal Colapinto y Andrea Trofimczuk, el papá y la mamá de Franco, el primer piloto argentino en competir en la Fórmula 1 en 23 años, no dejan de vivir momentos de emoción. “Es muy fuerte porque uno sabe lo que costó llegar hasta ahí”, comentó Aníbal hace unos días, emocionado, en Radio Rivadavia. En las últimas horas, antes de regresar a la Argentina, se encontraron con las palabras del propio Lionel Scaloni, el entrenador del seleccionado campeón del mundo.

Franco Colapinto y su padre, Aníbal @WilliamsRacing

El furor por Colapinto en la Fórmula 1 no pasó desapercibido para Scaloni, que el domingo pasado dividió la pantalla televisiva para no perderse un segundo de la carrera del joven de 21 años en el circuito de Monza y seguir, al mismo tiempo, un partido de la liga inglesa. “Lo felicito y estamos orgullos de tener un piloto en la F1″, destacó el DT, en conferencia de prensa, antes del encuentro de esta noche contra Chile, en el estadio Monumental.

Franco Colapinto conduciendo el Williams en Monza GABRIEL BOUYS - AFP

En el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Scaloni dijo que es “lindo” lo de Colapinto en la Fórmula 1″porque genera una ilusión para todos los argentinos tener un piloto” y, destacó ”que lo haya hecho de la manera que lo hizo”.

“Tenemos cosas en común”

“Se vio gente en Monza con las banderas y todos estaban alucinando con eso”, comentó el DT sobre la hinchada que estuvo siguiendo de cerca al automovilista pilarense y que hizo mucho bullicio en las gradas. Poco después, el automovilista le respondió al DT en X: “¡Que crack que es! El verdadero número uno y el que diga lo contrario lo bloqueo”.

Esta mañana, al arribar en el país, Aníbal Colapinto se mostró muy agradecido a Scaloni. “Una locura. Estaba en el aeropuerto de Madrid y lo pude ver. No lo podía creer. Es Scaloni, un número de la Argentina... no de la Argentina, ¡sino del mundo! Que encima es fierrero, porque es futbolero y fierrero. Que hable como habló de mi hijo es... pa, ma, es una alegría enorme. Que toda la Argentina lo apoye es genial. Yo veía las cosas que pasaban en el país y no lo podía creer. Es lo que tiene este país”.

¿Cuándo será la próxima presentación de Colapinto en la F1? El domingo 15 de este mes, en el Gran Premio de Azerbaiyán, en el circuito callejero de Bakú.

