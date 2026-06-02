Franco Colapinto palpita el GP de Mónaco de Fórmula 1: “Va a ser un fin de semana intenso”

Franco Colapinto llega a Montecarlo, sede del GP de Mónaco del próximo fin de semana, con el ánimo en alza. Mejoró en forma consecutiva su mejor actuación histórica en la Fórmula 1: fue séptimo en Miami tras la penalización a Charles Leclerc y, hace unos días, concluyó sexto en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal (Canadá). El pilarense quiere seguir por la senda de la superación, continuar entre los diez primeros y sumar más puntos para el equipo Alpine.

“Ha sido una semana muy intensa para el equipo desde la carrera en Montreal, y muy positiva, ya que buscamos mantener nuestro buen ritmo”, dijo Colapinto en un comunicado de la escudería francesa, que tiene su sede en Enstone. El argentino continuó: “El lunes siguiente a la carrera estuve en el simulador y trabajé duro con el equipo antes de una breve visita a París por mi cumpleaños, ¡que creo que habrán visto! Después, regresé directamente a Enstone para compartir más tiempo con el equipo y prepararme para el inicio de la ajetreada temporada europea y Mónaco, una de las mejores carreras del año".

Franco Colapinto, con su Alpine por las calles de Mónaco: el piloto argentino palpitó la carrera del próximo domingo Zak Mauger - LAT Images

Además, Colapinto reveló que tiene residencia en Mónaco -el lugar de residencia de otros once pilotos de la Máxima-, y que vio cómo se levantaba el circuito callejero desde su propia casa. “Vivo en Mónaco, así que he visto cómo construían el circuito cuando he estado en casa y estoy deseando salir a pista en la primera sesión de entrenamientos libres del viernes. Volvemos a un calendario tradicional [tres entrenamientos libres, sin carrera sprint], por primera vez desde Suzuka, así que podremos familiarizarnos con el circuito y ganar confianza en cada sesión. Esa es la clave para asegurarnos de llegar a la clasificación listos”, dijo el pilarense, de flamantes 23 años.

El piloto argentino continuó: “El circuito urbano es uno de los más emocionantes para un piloto, con las barreras tan cerca. Tengo muchas ganas de ver cómo se siente con los coches de este año, más ligeros y ágiles”, describió. Y sobre el rendimiento del equipo, que permanece en el quinto puesto de la Copa de Constructores por detrás de Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull, Colapinto adelantó: “Vamos a darlo todo. Es emocionante ir cada vez más rápido y, como adelantar es tan complicado en este circuito, el sábado es probablemente el día más importante. Va a ser un fin de semana intenso, nuestro objetivo es volver a terminar entre los diez primeros y mantener nuestro buen rendimiento”.

Mientras tanto, y a modo de aperitivo, el Automóvil Club de Mónaco compartió en la red social X (antes Twitter) el armado de los boxes para el Gran Premio del domingo. Y mostró cómo está quedando el que le corresponderá al argentino.

Mis buenos vecinos

Las ventajosas leyes impositivas de Mónaco hacen que el segundo país más pequeño del mundo -sólo superado por el Vaticano- sea un lugar atractivo para los pilotos de Fórmula 1 más allá del glamour. Por sus calles suelen pasear Lewis Hamilton y Max Verstappen sin tener que pelearse con los paparazzi. El inglés eligió este país desde antes de su salida de McLaren, en 2012. Y no se ha mudado desde entonces.

Lo siguieron Verstappen y, últimamente, Lando Norris, el campeón vigente. Leclerc no necesitó ningún camión de mudanzas: nació en Mónaco y es uno de los cuatro pilotos monegascos en competir en la Fórmula 1: los anteriores fueron Louis Chiron, André Testut y Olivier Beretta. También viven allí George Russell (Mercedes), Oscar Piastri (McLaren) y Carlos Sainz (Williams).

Colapinto se integra así a una nueva oleada de jóvenes pilotos que eligen el principado para afincarse: la integran el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) y el inglés Oliver Bearman (Haas). Alex Albon (Williams) y Nico Hulkenberg (Audi) también residen en el principado.

Want to see what life is really like with a Formula 1 driver in Monaco? 🇲🇨👀



Find out on our walk with Carlos through the Principality, ahead of the Monaco Grand Prix. Head to our YouTube channel for the full video or tap here: https://t.co/21Z1uGL9qJ pic.twitter.com/u017BgMNED — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) June 2, 2026

El francés Pierre Gasly, compañero de equipo de Colapinto en Alpine, es uno de los pocos pilotos de la F1 que no tiene residencia en Mónaco. La respuesta está relacionada con su nacionalidad: los ciudadanos galos que vivan en Mónaco están obligados a tributar al fisco francés, debido a un acuerdo entre el principado y el gobierno francés. Gasly, entonces, reside en Milán (Italia).

Citado por su equipo, Alpine, Gasly también anticipó lo que será el Gran Premio del próximo domingo: “Tengo muchas ganas de ir a Mónaco este fin de semana, uno de mis Grandes Premios favoritos de la temporada. Es uno de esos circuitos con tanto prestigio e historia, así que es un placer conducir un coche de Fórmula 1 aquí cada año”, se ilusionó el piloto francés.

El francés Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto en el equipo Alpine JADE GAO - AFP

Al igual que Colapinto, Gasly también destacó a la clasificación del sábado como el momento clave de todo el fin de semana: “Es cuando estamos al límite y experimentamos una increíble descarga de adrenalina, una sensación única que solo unos pocos tenemos la oportunidad de vivir”.

Además, el francés aseguró que arriba al Principado con buen ánimo por el triunfo del PSG -el equipo del que es hincha- en la final de la Champions League ante el Arsenal inglés: “Llego a la semana de la carrera con una sonrisa en la cara después de que el PSG ganara la Champions League por segundo año consecutivo. Eso sin duda me hizo feliz”.