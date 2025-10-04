Gran Premio Argentino Histórico: 50 fotos de la competencia de autos añejos por la Mesopotamia

Organizada por Automóvil Club Argentino, la prueba de regularidad reunió 125 coches de hasta 88 años por siete distritos del país

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, Santa Fe (especial para LA NACION).– Alrededor de tres mil trescientos kilómetros. Unos 125 vehículos de competencia. Entre uno y 88 años de edad de los coches. Trescientos noventa y cuatro millones de pesos de presupuesto. Una dotación organizativa de unas 45 personas. Ocho jornadas, incluidas siete de acción. Más de mil noches de hotel en habitaciones dobles. Varias toneladas de alimentos donados. Y una pasión: la de participar en el Gran Premio Argentino Histórico (GPAH).

La competencia de regularidad que cada año organiza Automóvil Club Argentino recorrió en 2025 la Mesopotamia, con 115 tripulaciones de autos de entre 1937 y 1985, y 10 en coches “contemporáneos”, que integraron la nueva clase de la prueba. Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Santa Fe fueron transitadas por argentinos, uruguayos y paraguayos en un desfile singular que dio color a las rutas del noreste nacional. Con salida en la sede de ACA y llegadas de etapa en Gualeguaychú, Goya, Posadas, Puerto Iguazú, Resistencia, Concordia y Santa Fe. Y con origen diversificado entre los protagonistas: hubo 64 autos “bonaerenses”, 17 “porteños”, 15 de Córdoba y 14 de la Banda Oriental, entre las principales representaciones.

Las planicies fértiles de las provincias más sureñas, los suelos rojizos y desnivelados de Misiones, los cursos de agua casi omnipresentes atestiguaron el paso del museo automovilístico itinerante que incluye cupecitas del estilo de las del Turismo Carretera de los años treintas y cuarentas, hermosos Mercedes-Benz y Volvo, entrañables Peugeot 404, icónicos FIAT 1500, adorados Torino, pasionales Ford y Chevrolet, recordados Renault 12, Citroën 3CV, FIAT 600 y varios otros modelos que hicieron historia en el mercado argentino y en los corazones de los aficionados. Y todo, con la tranquilidad de contar con dos ambulancias de alta complejidad, tres auxilios, seis mecánicos, dos camillas de traslado y un equipo de rescate en siniestros, incluidos incendios, para el cuidado de los protagonistas. Los de fierro y los de carne y hueso.

Como en cada realización, en la 22ª el gran premio entregó postales dignas de ser miradas con detenimiento. A continuación, una selección de 50 de ellas.

Exuberancia y ganado vacuno en el norte correntino, cerca de Misiones (por eso el suelo laterítico), atestiguados por el Mercedes-Benz de 1966 de otros uruguayos, Daniel Cabeda y Daniel Katunar. Juan A. Biaggini - Prensa ACA

Un clásico dentro del clásico: la largada del GPAH en la sede central de Automóvil Club Argentino, organizador de la prueba desde su nacimiento, sucedido en 2003. Juan A. Biaggini / Prensa ACA

La vidriera de los guerreros antes de la batalla contra las exigencias del camino y el clima: los vehículos esperan su momento para subir a la rampa de partida absoluta, a la altura del palacio Errázuriz, en Palermo. Juan A. Biaggini - Prensa ACA

Otra largada, pero de prueba cronometrada; en el gran premio se compite en regularidad, es decir, no en velocidad sino en precisión manteniendo un ritmo constante. Juan Biaggini / prensa ACA

El corsódromo de Gualeguaychú fue el punto de llegada de la primera jornada, sobre el filo de la noche, tras la partida en la porteña Avenida del Libertador. Juan Biaggini / prensa ACA

El agua acompañó gran parte del trayecto de unos 3300 kilómetros a lo largo de siete distritos argentinos; el Ford Escort de Diego y Andrés Urrutia fue uno de los 14 representantes de Uruguay, vecino más cercano que nunca en el GPAH. Juan A. Biaggini - Prensa ACA

Tanto curso de agua mesopotámico conlleva una numerosa presencia de puentes, como el que acaba de dejar atrás el FIAT 1500 del pampeano Alberto Gamba y José Candotti. Juan A. Biaggini - Prensa ACA

Nunca faltan, y nunca dejan de atraer atención: a sus 85 y más años, las cupecitas Chevrolet y Ford siguen siendo lo más llamativo del gran premio. Juan A. Biaggini - Prensa ACA

Un imponente Volvo 122 S y un emblemático Peugeot 404 juntos por las rutas argentinas, una imagen que casi solamente el GPAH puede ofrecer. Juan A. Biaggini - Prensa ACA

Mientras su hijo Franco navega, Oscar Amadeo Comba saluda desde su 404 al notar la cámara, mientras ambos cordobeses de San Francisco circulan ante lapachos rosados correntinos, desde la chaqueña Resistencia hacia la entrerriana Concordia. Juan A. Biaggini / Prensa ACA

Un alto en la travesía, un estacionamiento singular: el hotel fue descanso para los binomios, y el parque, para las máquinas, en Goya, Corrientes. Juan Biaggini / prensa ACA

La pasión del público a la vera de la ruta ante el paso de un modelo que despertó fanatismos en el automovilismo nacional: el Ford Falcon; este ejemplar de 1966 transporta a Ariel Sampietro y Federico Baibachan. Juan A. Biaggini - Prensa ACA

Vaya placa: dos marcas alemanas "archirrivales", representadas por un Mercedes-Benz de 1966 y un BMW de principios de los ochentas, en la humedad de la selva misionera, al norte de Panambí. Juan A. Biaggini - Prensa ACA

El gran premio hace convivr Renault 12, Ford Falcon, Torino, cupecitas Ford, Renault Gordini, Mercedes-Benz y decenas de otros modelos históricos del automovilismo. Juan Biaggini / prensa ACA

Las paradas en estaciones de servicio de ruta para almorzar, resposar, pasar por los sanitarios y reorganizarse duran una hora, y hay una por día de competencia. Juan A. Biaggini - Prensa ACA

El FIAT 128 de Andrés Castelli y Julián Quatrocchi fue puntero de la clasificación general hasta el penúltimo día; las palmeras entrerrianas son escenografía de la primera etapa. Juan A. Biaggini - Prensa ACA

Otro FIAT, una cupé 1500, camino de Gualeguaychú a Goya en manos de Alberto Fernández con la guía del navegante Javier Borromelli. Juan A. Biaggini - Prensa ACA

Y entre los modelos de la marca italiana, el más especial: un FIAT 600, que contiene a Andrés Gil Martín y Raúl Gil, transita la llanura del sur mesopotámico; el pequeño "bicho bolita" cerró la clasificación entre los coches históricos, pero completó la odisea de 3300 kilómetros. Juan A. Biaggini - Prensa ACA

La inconfundible silueta de un modelo estadounidense, en una prolífica arboleda de Corrientes; Chevrolet tuvo 9 representantes en el gran premio. Juan A. Biaggini - Prensa ACA

Ahora, de frente: el Mercedes-Benz de 1966 de Cabeda y Katunar es bonito tanto delante como detrás, a tono con el paisaje. Juan A. Biaggini - Prensa ACA

Allá va, rumbo al norte: el BMW 323 I de 1981 de Oscar Pérez y María Ester Elldid, con el clásico color naranja del modelo alemán, anda de paseo competitivo por el país. Juan A. Biaggini - Prensa ACA

Y acá viene, rumbo al sur: la cupé Chevrolet de 1939 de Alejandro Zanussi y Alberto Cotella se aleja de Misiones camino a Entre Ríos. Juan A. Biaggini - Prensa ACA

El vehículo más imponente del Gran Premio Argentino Histórico empieza su participación en Buenos Aires con la bajada de la bandera argentina por parte de César Carman (n.), presidente de Automóvil Club Argentino; a la izquierda, Jorge E. Revello, vicepresidente segundo de la entidad y principal organizador de la competencia. Juan A. Biaggini / Prensa ACA

Otra vez el Chevrolet de 1940 de Alberto y Oscar Morán, ahora en ruta; la imagen es muda, pero se adivina que el atronador sonido de la cupé arenga a los espectadores. Juan A. Biaggini - Prensa ACA

El reposo de la fiera: en la llegada a Concordia, Oscar Morán entrega los cinco kilos de alimentos a personal de la filial local de Caritas, una obligación para cada tripulación al final de cada jornada; después del gran premio, ACA dona a Caritas de Buenos Aires una cantidad equivalente a la provista por la suma de todos los participantes. Juan A. Biaggini - Prensa ACA

De la solidaridad para con el prójimo a la mecánica: personal de ACA trabaja en la Renault Fuego de Roberto Sabaddini y Gustavo Liberati; durante todo el trayecto los especialistas y los vehículos de auxilio están al servicio de los protagonistas. Juan A. Biaggini - Prensa ACA

Un caso especial: el único auto de Paraguay, un Volkswagen Tipo 3 de 1963, y la única piloto del gran premio (hubo varias navegantes), María del Pilar García Muñoz, que junto a Eduardo González bordea el río Uruguay cerca de Panambí, Misiones. Juan A. Biaggini - Prensa ACA

Un BMW 2002 DE 1968, un Lancia Beta 2000 de 1978, un Peugeot 404 y dos FIAT 1500, prolijamente dispuestos a la espera de relanzarse a la ruta. Juan A. Biaggini - Prensa ACA

Luis Lionetti y Luis Favuzzi disfrutan su Peugeot 404 y, quizás, el paisaje que provee uno de los tantos arroyos y ríos que cruzan los caminos mesopotámicos. Juan A. Biaggini - Prensa ACA

No todo es ruta y naturaleza en el GPAH; los coches, como el Renault 12 de 1979 de Leandro y Ricardo Laiño, se meten a grandes ciudades, como Posadas. Juan A. Biaggini - Prensa ACA

No es una carrera, aunque tampoco un paseo recreativo: un Peugeot 404, un Renault 12 y un Volkswagen Fusca parecen desafiarse entre sí en una mañana soleada a la salida de Puerto Iguazú, rumbo a Resistencia. Juan A. Biaggini - Prensa ACA

No todas son rosas en el camino y a veces hay que reparar los añosos vehículos, como los uruguayos Gianclaudio Barroca y Juan Espath a su Ford Escort MK 1 de 1971; por cierto, solidaridad y camaradería entre adversarios no faltan. Juan A. Biaggini - Prensa ACA

Parte de la variedad del parque del GPAH a la espera de la partida de una prueba cronometrada, al borde de la ruta; cada tripulación maneja y controla sus tiempos, y recién al final de cada día sabe cómo le fue. Juan A. Biaggini - Prensa ACA

El sol bajo expone la blancura del Mercedes-Benz 220 C de 1963 conducido por Omar Starnatori y guiado por Mario Porfiri. Juan A. Biaggini - Prensa ACA

Juan y Mariano Villarino al costado de una suerte de estero correntino; la figura del león en el capó da a entender la pasión de sus usuarios por Peugeot, canalizada en un 404. Juan A. Biaggini - Prensa ACA

Los hermanos debutantes Diego Eugenio y Eduardo Alfredo (h.) Comba padecieron y gozaron con el FIAT 1500 de 1967 que transita la subida en un tramo de la ruta nacional 12. Juan A. Biaggini / Prensa ACA

Y aquí, en la triple frontera de Argentina con Paraguay y Brasil en Puerto Iguazú, los ocho participantes de la famila más numerosa en el XXII GPAH: Franco, Oscar Amadeo, Eduardo Alfredo, Eduardo Alfredo (h.), Marcos Sergio, José Nicolás, César Augusto y Diego Eugenio Comba, con sus FIAT 1500 de los años sesentas y sus Peugeot 404 de los setentas. Juan A. Biaggini / Prensa ACA

Las familias no solamente compiten: este padre le contagia a su hijo la afición al automovilismo, entre los coches históricos de verdad y un auto de juguete, en la largada de la última etapa, en Concordia. Juan A. Biaggini / Prensa ACA

En Corrientes, una situación típica del gran premio: alumnos de un colegio se congregan para ver pasar y fotografiar a las reliquias móviles. Juan A. Biaggini - Prensa ACA

La entrerriana Basavilbaso atestiguó el tránsito de la caravana, de la que formó parte este Ford Falcon de 1971 de Guillermo Orce y Cecilia Scapuzzi. Juan A. Biaggini - Prensa ACA

El 504 es uno de los modelos antiguos de Peugeot, pero el coche de Raúl Fernández y Guillermo Bracklo participó en la clase Contemporáneos, porque "apenas" data de 1994. Juan A. Biaggini - Prensa ACA

Dos "caños" de sus respectivas épocas: un Porsche 924 de 1980, que lleva a Jorge Reilly y Ernesto Pagano, y un Torino T 5 de 1977, que cobija a Fernando Bougain y Jorge Raimundo. Juan A. Biaggini - Prensa ACA

La modernidad llegó al Gran Premio Argentino Histórico, que por primera vez admitió coches sin límites de edad; en la clase Contemporáneos intervino este Audi A5 de 2018 de José y Domingo Asfoura, que se mueve por Posadas. Juan A. Biaggini - Prensa ACA

Las máquinas reposan alrededor de la plaza central de Concordia, delante de la catedral; el VW Fusca de 1980 de Martín Cáceres y Silvia Alejandra Burgos pasó padecimientos, pero soportó toda la vuelta por la Mesopotamia. Juan A. Biaggini - Prensa ACA

La Chevrolet de 1940 de los Morán contemplada por un "contrincante" mayor, un Ford A impecable y aún andante, pero mero testigo de la llegada del gran premio a Concordia. Juan A. Biaggini - Prensa ACA

Y acá vienen los más viejitos del parque del gran premio, añosos pero resistentes: siete de los ocho autos de las décadas de los treintas y los cuarentas arribaron a la meta final, en Santa Fe. Juan A. Biaggini - Prensa ACA

Así empezó todo, con un centenar y cuarto de automóviles saliendo de Libertador 1850, Buenos Aires... Juan A. Biaggini - Prensa ACA

... y así concluyó, con Marcelo Daniel Gómez, su Renault 12 de 1976 y el navegante Juan Carlos Quiroga vencedores absolutos del 22º Gran Premio Argentino Histórico en la capital de Santa Fe, 3300 kilómetros y siete días más tarde. Juan Biaggini / prensa ACA