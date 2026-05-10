Así quedó la tabla de posiciones del TC, tras el triunfo de Mariano Werner en Termas de Río Hondo

Mariano Werner (Ford Mustang) logró este domingo el triunfo en la quinta final de la temporada 2026 del Turismo de Carretera (TC) que se realizó en el autódromo de Termas de Río Hondo y llegó al Top 10 de una tabla de posiciones cuyo podio no sufrió modificaciones.

El entrerriano fue seguido de Matías Rossi (Toyota) y Mauricio Lambiris (Ford Mustang) y con su primera victoria en el año y la número 29 en su historia en la categoría más tradicional del automovilismo nacional, llegó al noveno lugar de la general con 113,5 puntos. Si bien está lejos de Jonatan Castellano (Dodge Challenger) porque este domina con 162 unidades, es el único de los primeros 10 pilotos que logró una victoria en el certamen lo cual es requisito para ser campeón de la Copa de Oro.

A Castellano lo pesiguen de muy cerca José Manuel Urcera (Toyota) con 157 tantos y Lambiris con 152. El uruguayo fue el conductor que más sumó de los tres primeros gracias a que llegó tercero en Termas de Río Hondo. No obstante, Rossi, con su segundo puesto, escaló hasta el cuarto lugar con 134 puntos.

Tabla de posiciones del TC 2026

Jonatan Castellano (Dodge Challenger) - 162 puntos

José Manuel Urcera (Toyota) - 157

Mauricio Lambiris (Ford Mustang) - 152

Agustín Rossi (Toyota) - 134

Diego Azar (Mereceds Benz) - 126,4

Hernán Palazzo (Toyota) - 125,5

Otto Fritzler (Mercedes Benz) - 121,5

Mariano Werner (Ford Mustang) - 113,5*

Facundo Chapur (Torino) - 111,5

Marcos Landa (Chevrolet Camaro) - 109,5

*Ganó una carrera.

Calendario y ganadores del Turismo Carretera 2026

El Calafate, Santa Cruz - Nicolás Moscardini (Ford Mustang).

Viedma, Río Negro - Julián Santero (BMW).

Centenario, Neuquén - Agustín Canapino (Chevrolet Camaro).

Concepción del Uruguay, Entre Ríos - Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro).

Termas de Río Hondo, Santiago del Estero - Mariano Werner (Ford Mustang).

31 de mayo en Alta Gracia, Córdoba.

21 de junio en Rafaela, Santa Fe.

12 de julio en Posadas, Misiones.

2 de agosto en San Juan Villicum 2.

23 de agosto en Paraná, Entre Ríos.

13 de septiembre en circuito a confirmar.

4 de octubre en circuito a confirmar.

25 de octubre en circuito a confirmar.

15 de noviembre en circuito a confirmar.

6 de diciembre en circuito a confirmar.

El formato de competencia es igual al de las temporadas anteriores. En las primeras 10 fechas los pilotos suman puntos para la tabla de posiciones general y los 12 primeros ingresan a la Copa de Oro, de la que saldrá el campeón de la máxima categoría del automovilismo. A esa clasificación, en tanto, se sumarán en la última jornada tres autos “de último minuto” con, también, la posibilidad de alzarse la corona. Es requisito para ser campeón ganar al menos una carrera en el año.

Tabla de campeones del TC

En sus 88 años de historia, el TC tuvo 41 ganadores diferentes de 81 títulos (entre 1942 y 1946 no se compitió por la Segunda Guerra Mundial). Quien más veces se quedó con el trofeo es Juan Gálvez con nueve coronaciones (1949, 1950, 1951, 1952, 1955, 1956, 1957, 1958 y 1960). Le siguen Guillermo Ortelli con siete estrellas (1998, 2000, 2001, 2002, 2008, 2011 y 2016) y Juan María Traverso con seis (1977, 1978, 1995, 1996, 1997 y 1999).