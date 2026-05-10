Franco Colapinto, el “nuevo héroe deportivo nacional”: el artículo de la Fórmula 1 que elogia al argentino

“Aquí está Franco. La nueva esperanza de la nación. Guapo. Elegante. Sin duda rápido. Otro joven argentino con prisa, y con un aire que recuerda al joven Ayrton (Senna)”. Las ponderaciones hacia el piloto argentino Franco Colapinto pertenecen a un artículo -sumamente elogioso- de David Tremayne, destacado periodista que pertenece al Salón de la Fama de la Fórmula 1. La columna, publicada en la web oficial de la F1, muestra una vez más lo que está generando el pilarense y que se potenció tras la populosa exhibición en las calles de Palermo y con el séptimo puesto logrado en el último Gran Premio, en Miami.

“Tienes 22 años, compites en la Fórmula 1 con Alpine, y se calcula que 600.000 personas en tu país se han congregado para animarte mientras tu equipo realiza una demostración para una nación que, hace muchos, muchos años, daba por sentadas las victorias en los Grandes Premios gracias al legendario Juan Manuel Fangio. No es de extrañar que Colapinto estuviera entusiasmado a su llegada a Miami, y que luego superara en la clasificación a su compañero de equipo, Pierre Gasly, y terminara séptimo tras una excelente actuación por la que (haciendo la vista gorda ante un pequeño roce en la primera vuelta con Lewis Hamilton) le otorgué 10 puntos”, escribió el británico Tremayne, que cubrió más de 525 Grandes Premios, escribió más de 50 libros y ganó tres veces el premio al Periodista del Año del Gremio de Escritores de Automovilismo.

Franco Colapinto, conduciendo el Alpine F1 A526, durante el último Grand Premio, en Miami GettyImages

“La presión en la Fórmula 1 es enorme cuando uno busca hacerse un nombre, y Argentina ha estado privada de un piloto de primer nivel desde que Carlos Reutemann colgó el casco en 1982. Las esperanzas inevitablemente se convierten en expectativas, que pueden ser difíciles de cumplir. Por supuesto, en la década de 1950, Fangio era una leyenda que ganó cinco Campeonatos Mundiales y 24 Grandes Premios, consiguió 35 podios y 29 poles, y marcó 23 vueltas rápidas”, continuó el reconocido periodista, de 72 años, que recordó distintos momentos en las carreras de Fangio y Reutemann.

Pero prosiguió poniendo la lupa en Colapinto. “Fichado por la Williams Driver Academy en 2023, demostró ser un ganador tanto en la F3 como en la F2 antes de que surgiera la oportunidad cuando el estadounidense Logan Sargeant sufrió un accidente de más en el Gran Premio de los Países Bajos de 2024 y fue despedido por el equipo con sede en Grove. Franco se convirtió así en el primer piloto argentino de Fórmula 1 desde Gastón Mazzacane en Prost en 2001. Y causó una excelente primera impresión”, describió Tremayne. También narró las distintas dificultades que tuvo el deportista argentino durante la temporada pasada, con un concepto ácido de Flavio Briatore.

David Tremayne, el periodista del Salón de la Fama de la Fórmula 1, que escribió un largo artículo ponderando a Colapinto evropublishing.com

“Y como sabemos, y como el mundo sabe gracias a Drive to Survive (la serie de Netflix), Briatore es el primero en admitir que no tiene fama de tratar con condescendencia a los conductores con dificultades. Durante un tiempo el año pasado, se decía que Franco vivía de un contrato carrera a carrera. Pero superó esa crisis y, ya en 2026, con la potencia de Mercedes, las cosas pintan bien”, afirmó el experimentado periodista.

Franco Colapinto, en Miami: el pilarense sigue evolucionando en la Fórmula 1 CHANDAN KHANNA - AFP

Para terminar el destacado artículo de esta manera: “Como ya se ha mencionado, Miami ofreció su mejor actuación hasta la fecha, clasificándose octavo, por delante de Pierre, y tras ese roce con Lewis, corrió sin problemas hasta conseguir un excelente octavo puesto, que se convirtió en séptimo tras la penalización posterior a la carrera de Charles Leclerc. Tras ese bajón en 2025, ha recuperado su chispa y el entusiasmo por la Fórmula 1 ha vuelto con fuerza entre los aficionados argentinos. Es fácil entender por qué alguien con espíritu aventurero podría apostar por el regreso al Parque Almirante Brown (donde se ubica el Autódromo Oscar y Juan Gálvez) para un Gran Premio de Argentina en un futuro no muy lejano, o quizás incluso por un circuito urbano que utilice la zona donde el nuevo héroe deportivo nacional deleitó a sus aficionados de forma tan espectacular hace un par de semanas”.