Gran Premio de México: la gran largada de Colapinto, que avanzó cuatro posiciones

Como se hizo habitual, Franco Colapinto comenzó en gran forma su participación en el Gran Premio de México, y protagonizó una gran largada, en la que escaló pronto cuatro posiciones, desde el 11° al 7° puesto.

El piloto argentino, que se había clasificado 12° tras la jornada del sábado, mejoró un puesto horas después por la descalificación de Liam Lawson, relegado al fondo de la parrilla.

El domingo, volvió a exhibir una de sus mejores virtudes como piloto de la máxima categoría, su habilidad en las partidas. Ahora, con neumáticos medios, consiguió avanzar cuatro puestos en la vuelta inicial para ubicarse séptimo.

El pilarense mostró una formidable reacción cuando se apagaron los semáforos en la largada en el circuito Hermanos Rodríguez, y pasó primero a Nico Hülkenberg (Audi), quien había largado décimo, y poco después, en la recta principal, desplazó a Pierre Gasly, su compañero de equipo.

De inmediato, Colapinto fue por más y se dio lujo de superar a Lando Norris (McLaren) en la curva 4, y por último, aprovechó el choque que Isack Hadjar (Red Bull) y George Russell (Mercedes) protagonizaron en la curva 6, que dejó al francés en el fondo luego de un trompo. El choque no le salió regalado a Russell, que sufrió una penalización de diez segundos.

“¡Mega primera vuelta! Ahora vamos a tratar de mantenernos, pero fue una gran largada", lo elogió Stuart Barlow, su ingeniero de pista, a Colapinto.

La contrapartida fue Gasly, que había comenzado la competición con gomas blandas para tratar de ganar posiciones desde los primeros metros, pero su partida no fue la mejor y retrocedió hasta el decimotercer puesto, luego de ceder cuatro lugares.