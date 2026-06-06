Horario de la clasificación del GP de Mónaco de la Fórmula 1

Concluidas las prácticas libres, la Fórmula 1 (F1) continúa este sábado, con la clasificación del Gran Premio (GP) de Mónaco que tendrá lugar este domingo desde las 10 de la Argentina, con Franco Colapinto. La prueba que otorgará una definición sobre la conformación de la parrilla de salida se llevará a cabo desde las 11 y no tiene televisión en vivo. En este sentido, la única manera de seguirla al instante es vía streaming, por Disney+ y F1 Pro TV.

La misma condición para la televisión regirá con la carrera de este domingo: Fox Sports, habitué de las transmisiones, pondrá disposición el relato en vivo y luego la prueba en diferido.

Franco Colapinto no tuve buenas prácticas libres, pero ya apunta a dar lo mejor en la qualy GABRIEL BOUYS - AFP

Los motores comenzaron a acelerarse este viernes en el Principado de Mónaco con las primeras prácticas libres. En la primera, el local Charles Leclerc (Ferrari), fue el más rápido con un tiempo de 1:13.978, seguido de Lewis Hamilton, también de Ferrari, y de Max Verstappen (Red Bull). En la FP2, el más veloz fue Hamilton con una vuelta de 1:13.026, mientras que Leclerc y Verstappen nuevamente completaron el podio.

Ya este sábado, en la mañana argentina, el joven italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, voló y le sacó 327 milésimas a la Ferrari de Leclerc. Tercero terminó el inglés Lewis Hamilton, con la otra Ferrari.

Andrea Kimi Antonelli está imparable: lidera en el campeonato y este sábado voló en la práctica Fatima Shbair - AP

El argentino Franco Colapinto (Alpine) mantuvo las malas sensaciones del viernes e incluso retrocedió cuatro puestos en la grilla: terminó en el lugar 19, a casi dos segundos y medio de Antonelli.

Cronograma del GP de Mónaco

Viernes 5 de junio

8.30: Práctica 1.

12: Práctica 2.

Sábado 6 de junio

7.30: Práctica 3.

11: Clasificación.

Domingo 7 de junio

10: Carrera.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Cómo ver online el Gran Premio de Mónaco

El Gran Premio de Mónaco se disputa este fin de semana en el circuito del Principado, con la clasificación programada para este sábado a las 11 (horario argentino) y la carrera para el domingo a las 10. Todas las instancias de este fin de semana se pueden ver en vivo únicamente por streaming en el plan premium de Disney+ Premium y en el sitio web F1 Pro TV. En Fox Sports, en tanto, estará disponible el relato en vivo de ambas pruebas y la carrera en diferido.

F1 TV Pro.

Disney+.

¿Qué dicen las apuestas para la clasificación?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Charles Leclerc (Ferrari) es el favorito a quedarse con la pole position en el GP de Mónaco 2026. En caso de conseguirlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.37. Luego aparece el líder del campeonato de pilotos, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), con 2.60, y más atrás se ubica el británico Lewis Hamilton (Ferrari), con 3.33.