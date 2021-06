La frase picante de Christian Horner contra Toto Wolff luego de un fin de semana de cortocircuitos entre Red Bull y Mercedes en la Fórmula 1

El jefe de Red Bull, Christian Horner, cuestionó la forma en que su par de Mercedes, Toto Wolff, arremete contra su propia escudería. “Nunca tiene miedo de freír a su equipo públicamente, y no estoy de acuerdo con ese estilo. Pero ése es su privilegio”, se diferenció quien comanda a la escuadra que lidera el campeonato de Fórmula 1.

Wolff no pudo ocultar su decepción después de la carrera en Azerbaiyán, donde el británico Lewis Hamilton y el finlandés Valtteri Bottas no lograron sumar puntos y sugirió que el rendimiento de Mercedes era “inaceptable” si quería pelear contra Red Bull por el título. Dejó claro que el equipo no estaba en su más alto nivel y que necesitaba subir la vara. “No es sólo el incidente del final lo que frustra. En general, no estamos cumpliendo nuestras propias expectativas. Todos: Lewis, los ingenieros, yo mismo... Todos los del equipo”, expuso Wolff.

Horner se mostró sorprendido por lo explícito que había sido Wolff, en un fin de semana en el que ambos se vieron involucrados en una guerra pública de palabras sobre la saga de alerones flexibles en la categoría. Incluso, Christian había calificado como “un poco charlatán” a Toto en días pasados.

Wolff y Horner, los responsables deportivos de las dos escuderías más exitosas del presente en la Fórmula 1. Fotobaires

Max Verstappen, que era el puntero, no pudo terminar la carrera en Bakú tras el problema en un neumático que provocó su accidente, pero al menos Red Bull aumentó su ventaja en la clasificación de los constructores gracias a la victoria del mexicano Sergio Pérez. Además, el joven neerlandés continúa como líder en el certamen de pilotos. Horner dijo, de todos modos, que el equipo tiene que “asegurarse de no dejar escapar ninguna oportunidad”.

“Parecía que íbamos a sufrir un poco más de daño que el que terminamos recibiendo, pero tenemos que aprovechar nuestras oportunidades cuando se presenten”, advirtió. “Es un vaivén continuo. Max podría haber salido del fin de semana con 10 u 11 puntos más en el campeonato con la vuelta más rápida y la posición que tenía a cinco vueltas del final. Se habría escapado a 15 puntos”, agregó Horner, aludiendo a la puja por la corona de conductores, que mantiene al neerlandés con 105 unidades contra 101 de Hamilton. El inglés marchaba tercero en Bakú cuando se destruyó la goma de su máximo rival.

Lewis Hamilton tuvo un fallido reinicio de carrera en el Gran Premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán y Mercedes lo lamentó públicamente, en la voz en alto de Toto Wollf. CLIVE ROSE - Getty Images Europe

“Aún tiene una ventaja de cuatro, pero por un momento parecía que podría estar 21 por detrás si Lewis se hubiera llevado la victoria. Así que todo es columpios y rotondas, y creo que eso va a marcar la diferencia mientras los rendimientos de los autos sigan tan parecidos a lo largo de este campeonato”, evaluó el hombre fuerte de Red Bull en lo deportivo.

A pesar de su crítica a su colega austríaco, también el británico Horner hizo un llamado de atención público al interior de su estructura. “Fue doloroso. Ahí tuvimos la victoria, la mano casi tocando el trofeo, pero Max no sumó. Provoca frustración. Es muy grande en este momento. Lo que me llevo es que debemos recuperar nuestro más alto nivel para luchar por este campeonato. Desde el punto de vista operativo, sólo tenemos que rendir sin fallos, y no todos lo hemos hecho en los dos últimos fines de semana. Eso motiva a todo el equipo a alcanzar un nivel de energía completamente nuevo”, finalizó el responsable deportivo de Red Bull.

LA NACION