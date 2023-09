escuchar

El 29 de diciembre de 2013, la vida de Michael Schumacher cambió para siempre. Un accidente mientras esquiaba lo tuvo al borde de la muerte. Desde entonces, poco se supo sobre su estado de salud. Su esposa, Corinna, y su jefa de prensa, Sabine Kehm, se encargaron de blindar al heptacampeón mundial de la Fórmula 1. Un periodista suizo, Roger Benoit, dio una entrevista en el diario Blick en la que recordó anécdotas vividas con el corredor alemán. Y, para la desazón de los fanáticos de “Schumi”, aseguró que el suyo es “un caso sin esperanza” .

Benoit pronunció esa frase ante la pregunta sobre el estado actual de salud del múltiple campeón mundial. “Sólo hay una respuesta a esa pregunta y es la que dio su hijo (Mick): ‘Daría cualquier cosa por hablar con papá’. Esta frase dice todo sobre cómo le ha ido a su padre durante más de 3500 días. Un caso sin esperanza ”, dijo el periodista suizo.

Michael Schumacher y su mujer, Corinna, en tiempos felices y mientras el alemán corría en el equipo Ferrari Daniel Maurer - AP

En rigor, Benoit citó a Mick Schumacher, quien en un documental producido por la plataforma Netflix se refirió a los días con su padre. Fue el testimonio más cercano sobre la actualidad del piloto: “Papá y yo nos entendemos de una forma diferente ahora, simplemente porque hablamos un idioma similar, el idioma del automovilismo. Tenemos mucho más de qué hablar y al menos ahí es donde está mi cabeza la mayoría del tiempo. Ahí es cuando pienso, yo renunciaría a todo solo por tener eso ”, contó Mick en el documental.

Un compendio de anécdotas

La entrevista con Blick gira en torno a las anécdotas sobre aquel precioso tiempo que Benoit compartió con Schumacher mientras cubría las competencias de la categoría reina alrededor del mundo. “Después de las carreras, el chef de la Fórmula 1 Karl-Heinz Zimmermann, Schumacher y yo nos sentábamos en la autocaravana de Bernie, fumábamos un puro y nos tomábamos una cerveza ”, relató.

Benoit también contó otros pasatiempos durante las carreras: “Solíamos apostar en qué vuelta se retiraría el piloto de McLaren, Mika Hakkinen. Pero luego sufrió un grave accidente en Adelaida 1995. Estaba claro que necesitábamos una nueva apuesta en el paddock. Ahí apareció Schumi. Había que adivinar en qué puesto terminaría la competencia. Al principio, 10 marcos alemanes; más tarde, 10 euros”.

“Bernie Ecclestone, Flavio Briatore, Jean Todt y muchos otros participaban. Ecclestone siempre hacía tres o cuatro apuestas diferentes para aumentar sus posibilidades de ganar. Una vez ganó 3500 dólares en Argentina. Más tarde, entró en la sala de prensa con el dinero, se sentó en la mesa del frente y lo contó, feliz, frente a la multitud de medios. Pero también fue especial con Jean Todt. Como jefe del equipo Ferrari, era el jefe de Schumi, pero siempre le dio el segundo lugar. Una vez me lo explicó: ‘Si Schumi queda segundo, ganaré algo, y si él gana, seré feliz de todos modos’. Después de unos años vino a verme y me dijo que ya no podía hacerlo más. Los medios italianos se enteraron y titularon: ‘Todt siempre apuesta contra Schumi’ ”. evocó Benoit sobre la relación entre Schumi y su jefe en Ferrari.

Michael Schumacher y Jean Todt en 2009 EFE

De todas maneras, y pese a esa aparente sintonía entre el corredor y el periodista, Schumacher y Benoit discutieron. El cronista lo cuenta en primera persona: “Los dos éramos tercos. No me gustaron algunas cosas y eso es lo que escribí. También critiqué su regreso a Mercedes en 2010. Los resultados me dieron la razón: solo subió al podio una vez cada tres años y luego fue reemplazado por Lewis Hamilton. Fue un final triste y trágico para una superestrella como él ”, comentó Benoit.

Y así como relató aquella pelea, también recordó su reconciliación: “Había un pequeño sendero al lado del gran paddock detrás de los boxes. Si los conductores querían avanzar discreta y rápidamente, lo usaban. Siempre estaba en mi silla en el box de Sauber fumando un cigarrillo. De repente, vi venir al señor Schumacher. Se acercó cada vez más, pasó a mi lado pero a los dos metros se detuvo, volvió, me dio una palmada en la rodilla y dijo: ‘ Olvidemos todo lo que fue. Vamos a empezar de nuevo’. Volví a fumar y luego dije: ‘Está bien’ . Desde entonces hemos vuelto a hablarnos”, relató Benoit.

El periodista tuvo tiempo de hacer una broma. Le preguntaron qué le diría en caso de que el piloto consiguiera recuperarse del accidente. “Le recordaría que me debe una cena” , afirmó el cronista. La anécdota tiene una historia propia: Schumacher y Benoit apostaron esa comida en caso de que el cronista bajara de los 80 kilos de peso. Lo consiguió e incluso impresionó al piloto: “Probablemente me deberá esta redención para siempre. Pero todavía le estoy agradecido porque sin él no habría perdido peso. Por cierto, esta mañana me subí a la balanza y me pesé: 80,8 kilos. ¡Schumi estaría orgulloso de mí!”, sentenció Benoit.

