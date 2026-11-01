Liam Lawson fue descalificado, largará último en el GP de Ciudad de México y beneficia a Franco Colapinto

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) descalificó a Liam Lawson por una infracción técnica en su Racing Bulls. El neozelandés largará el Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1 en el puesto 22, el último. La sanción beneficia a 13 pilotos, incluidos los de Alpine, Pierre Gasly y Franco Colapinto, que habían quedado por debajo de Lawson en la prueba de clasificación y entonces avanzan un lugar en la grilla de salida: el francés partirá en la 9ª ubicación y el argentino lo hará en la 11ª, a una posición de la zona de puntos.

“Las pruebas presentadas, que fueron aceptadas por todas las partes presentes, demostraron que, tras la línea de control al final de su vuelta más rápida en la Q2, el piloto no levantó el pie del acelerador de inmediato. Esto impidió que se lograra la tasa de reducción del despliegue del MGUK requerida para alcanzar el “descenso” regulado", dice el documento de FIA en el que se anuncia la sanción a Lawson. El MGUK es el elemento fundamental de la parte eléctrica del impulsor.

Liam Lawson has been disqualified from Qualifying in Mexico City after a technical breach ❌



FULL STORY 👉 https://t.co/u3PJOdRXAz#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/bihIP8uSYK — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

“El equipo argumentó que esto no proporcionó ninguna ventaja de rendimiento; sin embargo, está claro que el incumplimiento del Reglamento Técnico no se excusa por el hecho de no obtener una ventaja de rendimiento. Además, estos reglamentos exigen que un coche cumpla con ellos en todo momento durante un evento”, prosiguieron los comisarios de la prueba al justificar el castigo al piloto oceánico.

Colapinto partirá a un lugar de la zona de puntos en el autódromo Hermanos Rodríguez; su compañero, Pierre Gasly, saldrá 9º en la grilla. Rudy Carezzevoli - Getty Images South America

“Los Comisarios Deportivos toman nota en particular de que el equipo autodenunció la infracción; sin embargo, existe una multitud de precedentes que nos exigen, a pesar de todas las circunstancias atenuantes, imponer una sanción de descalificación cuando un coche no cumple el Reglamento Técnico”, completó FIA en el informe. La descalificación implica que todos los tiempos de giro de Lawson fueron borrados, por lo que deberá partir en el último lugar este domingo, en la carrera que se iniciará a las 17 de Argentina.

Compacto de la qualy de Ciudad de México

El neozelandés, que terminó octavo la prueba de clasificación, acarreaba un puesto de penalización por un entrevero con Max Verstappen, de Red Bull, en la segunda práctica del viernes. El tetracampeón del mundo y el piloto que duró dos carreras en la escudería austríaca en 2025 se encontraron en la pista y la situación derivó con una bandera roja. En el sector del Foro Sol, restos del coche de Lawson hicieron necesario limpiar ese tramo en el que ambos se “torearon”.

¿Qué pasó? En el rápido viraje anterior a la derecha, Verstappen emparejó a Lawson y luego pretendió dejarlo atrás. El neozelandés quería tomar distancia del auto precedente, el Williams de Carlos Sainz, para lanzar una vuelta veloz con aire limpio. El neerlandes, que había hecho una seña a su ex compañero para que se corriera, quiso superar por fuera a Lawson, y como ninguno de los dos cedió, fueron a la par hasta que Max se quedó sin pista, pasó por encima de un piano y se molestó. En la siguiente curva el multicampeón dejó ir su coche hacia afuera y se golpearon el Red Bull y el Racing Bulls. El neumático delantero izquierdo del neerlandés dio en el costado derecho del auto de Lawson, del que saltaron trozos sobre el asfalto, y sin pista, Lawson debió frenar para no salirse del camino.

Si esta es la Práctica 2... ¡¡LO QUE VA A SER LA CARRERA!! Lawson y Verstappen tuvieron un picante cruce y terminaron CHOCANDO: ¡Se le rompió la trompa al Racing Bulls!



📺 #MexicoGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Ih4Q0hLI5v — SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2026

El caso Alonso

Más allá del retroceso de Lawson en la partida, habrá que ver qué ocurre con Fernando Alonso. El español abandonó la Q1 el sábado luego de que su Aston Martin quedara detenido a un costado por pedido del equipo. Es probable que los mecánicos deban cambiar varios componentes del auto, que sufrió un percance eléctrico. En ese escenario, el asturiano podría tener que empezar la carrera en la calle de boxes.

Alonso, visiblemente enojado, dio a entender ante ESPN que se irá directamente a Brasil, escenario de la próxima fecha, en San Pablo, y no tomará parte de la carrera mexicana. Puede que haya sido una declaración en caliente y el excampeón mundial esté el domingo montado en su monoplaza en el momento en que se apaguen las luces rojas del semáforo.