escuchar

Un golpe estremecedor, de los que provocan un silencio en los boxes y en las tribunas. El auto de Matías Rossi volcado con las ruedas hacia arriba y sin la trompa ni el motor, en el ingreso de la S del Ciervo del autódromo Oscar y Juan Gálvez, generó un clima de tensión y miedo este sábado, en medio de la jornada del Turismo Carretera.

Una lengua de fuego indicó un principio de incendio; la bandera amarilla y al instante la roja que mostró el banderillero, nuevas alarmas. La figura del piloto, gateando para abandonar el destruido Toyota Camry devolvió una imagen de tranquilidad que arrojó la transmisión de televisión entre tanta incertidumbre, aunque rápidamente las cámaras dejaron de hacer foco en el lugar y, entonces, volvieron los temores. Tampoco ayudaba la ausencia de respuestas desde el box, donde todo era perplejidad ante la imposibilidad de mantener un contacto por radio con el Misil. La calma se recuperó en el momento en que Rossi ingresó a la sala médica y afirmó “estoy bien”, acompañado por el doctor Rodolfo Balinotti.

En medio del susto, Rossi pudo salir por sus propios medios Captura de pantalla

La clasificación de Turismo Carretera empezó con una condición de pista inesperada, porque cuando los autos salían a la pista una leve lluvia mojó el asfalto. La escasa cantidad de agua que caía no ameritaba un llamado desde los boxes para montar neumáticos de lluvia, pero los integrantes del primer cuarto –los que ocupan los primeros puestos del campeonato y Agustín Canapino, que regresó al TC para correr las últimas seis fechas del calendario- protagonizaron una tanda con múltiples accidentes, aunque solamente el de Rossi causó conmoción. Un par de toques laterales con el auto de Mariano Werner (Ford) en la salida de la Horquilla que desemboca en la recta principal, la razón que provocó un desperfecto mecánico que Rossi no advirtió en el momento y lo condujo a chocar y volcar.

“Desde afuera, un golpe espectacular porque vuelvo… Pero la estructura absorbió bastante bien el impacto. No sentí un golpe fuerte, sentí como que el auto se iba desacelerando. Se dobla un poquito el volante al tocarnos con Werner en la salida de la Horquilla, algo que muchas veces sucede, pero sentí que la dirección estaba normal. Cuando llegué a la S del Ciervo no dobló: quise doblar y seguí derecho. Me sorprendió”, fue la síntesis del accidente que ensayó Rossi, que más de una vez confesó que su mayor temor en un golpe de esta magnitud es el fuego. “Tuve el susto lógico por quedar con el auto con las ruedas hacia arriba y con fuego, pero afortunadamente salí rápido y ya estaba el rescate médico en el lugar. Me bajó un poquito la presión y me senté”, señaló el Misil, ganador de última carrera en el autódromo de Villicum, en San Juan, y que resultó la primera de Toyota en el TC.

La primera Pole Position para @MarcosQuijada15 en el #TurismoCarretera 😍



¡Felicitaciones Marcos! 👏🏼



🏁 Turismo Carretera

📸 Germán Alt / Guillermo Cejas / Prensa ACTC pic.twitter.com/ljZ5rOmqug — Turismo Carretera ACTC (@actcargentina) August 19, 2023

El daño mecánico auto del Toyota Camry fue gigantesco, aunque Rossi apenas tuvo como secuela una mínima molestia en el pie izquierdo. La tanda se detuvo cuando restaba 1m45s para la bandera a cuadros, aunque no fue el único golpe que jaqueó el segmento inicial de la clasificación. Antes del impacto del Misil, Esteban Gini (Toyota Camry) también hizo un extraño dibujo, se despistó y el auto quedó a un costado de la pista. En el roce que tuvieron Rossi y Werner hubo un tercer perjudicado, que fue Jonatan Castellano (Dodge), que recibió un toque del paranaense y quedó atravesado en el asfalto. También Juan Cruz Benvenuti (Torino) se despistó en un par de oportunidades y quedó último en los tiempos.

En el final de la cuarta y última tanda de la clasificación reapareció la bandera roja. Gustavo Micheloud (Dodge) se despistó y golpeó con fuerza contra la barrera de contención, aunque la magnitud del impacto no ofreció la gravedad del choque de Rossi, que llegó a la cita en el undécimo puesto del campeonato y las chances de clasificarse para la Copa de Oro desaparecieron tras el accidente.

Así fue el accidente de Matías Rossi