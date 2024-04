Facundo Aldrighetti ganó por primera vez en el TC2000 y Leonel Pernía sufrió un recargo

Escuchar

Lluvia, despistes, roces, ingresos del Auto de Seguridad y el tránsito obligatorio por la calle de boxes para ensayar el cambio de al menos un neumático, las alternativas climáticas, de competencia y reglamentarias que desanduvo el TC2000, que en el autódromo Oscar y Juan Gálvez, de Buenos Aires, cumplió con la segunda fecha del calendario. La figura de Facundo Aldrighetti, de 26 años, superó todos los obstáculos y se alzó con la victoria, la primera en el historial de una categoría que transita múltiples retos y que en la jornada del sábado sostuvo una reunión entre la conducción y los dueños de los equipos, ahora nucleados en la Asociación de Propietarios de Autos de Competición, para debatir sobre cómo reposicionarse en el automovilismo nacional. El desafío de reflotarse desde que el control cambió de manos, en 2022, por ahora no ofrece resultados que permitan ilusionarse con recuperar el brillo y la competitividad que acompañó al TC2000.

En la pista y a pesar de que apenas 17 autos tomaron parte de la largada, la carrera tuvo varios pasajes de intensidad, con batallas en diferentes sectores del pelotón. Los Renault Fluence volvieron a enseñar que marcan el rumbo en la categoría y que el autódromo capitalino resulta un espacio en donde la escuadra que lidera Marcelo Ambroggio se siente cómoda. Aldrighetti firmó la cuarta victoria consecutiva del conjunto, la primera que no lo tiene a Leonel Pernía como vencedor: el rionegrino cortó con la serie del campeón defensor, que festejó en las dos últimas ediciones de los 200 Kilómetros de Buenos Aires y en la carrera final que abrió el calendario en 2023. El último piloto que derrotó a los autos del Axion Energy Sport en Buenos Aires fue el mendocino Julián Santero, con Toyota, en el cierre de 2021.

La celebración de Facundo Aldrighetti, que marcha puntero en el campeonato de Top Race y en el autódromo de Buenos Aires sumó su primer éxito en el TC2000 Prensa TC2000

“Se me escaparon varias carreras y siempre en la última vuelta y hasta en la última curva. Cuando marcaron el cartel de última vuelta intenté ir lo más despacio posible y aunque se me acercaron puede manejar la diferencia con los que me perseguían. Me preocupó más cuando fue el relanzamiento, porque ahí tenía una distancia grande con los de atrás y me propuse cuidarme, porque un desliz con la condición de pista te llevaba a perder el control del auto”, relató ante las cámaras de la televisión oficial Aldrighetti, que ostentaba podios en carreras Sprint en escenarios como Alta Gracia, San Nicolás, Nueve de Julio y hasta en los 200 Km, de Buenos Aires del año pasado, cuando conformó pareja con Nelsinho Piquet, hijo de Nelson, tricampeón del mundo de la Fórmula 1.

Puntero en el campeonato de Top Race, la próxima semana la categoría correrá en Paraná, la victoria en TC2000 tuvo su punto de inflexión en la tarea de los mecánicos durante la detención en la calle de boxes para realizar el cambio de neumático. Aldrighetti ingresó como líder y volvió a la pista en la misma posición. “La parada fue la clave, fue muy rápida: entré siendo puntero a la calle de boxes y salí al frente. No creía que fuera posible, porque cuando estoy saliendo por la radio me avisaron que en la recta ya venía Leo [Pernía], así que imaginé que en la Curva 1 se iba a tirar a pasarme porque vendría con mayor velocidad. Pero salí con ventaja y no llegó a ponerse a la par”, comentó acerca de la espectacular tarea del equipo el piloto que debutó en las categorías nacionales una década atrás, en la Fórmula Renault Plus.

Una jornada oscura para la familia Pernía en el autódromo de Buenos Aires: el campeón defensor Leonel (foto) terminó segundo y cayó al undécimo puesto por un recargo; su hijo Tiago, debutante, fue excluido del clasificador Prensa TC2000

El despiste de Bautista Figgo Bessone, hijo de Tito, en la octava vuelta al transitar la zona de la Horquilla resultó el primer golpe de escena de la carrera. El liderazgo lo tomó Matías Rossi (Toyota Corolla), aunque Pernía lo superó en la recta. La maniobra de adelantamiento como el ritmo de carrera enseñó la distancia que tendrá que recortar el Misil, que se reincorporó al TC2000 tras un par de temporadas compitiendo en el Stock Car de Brasil, para pulsear por la victoria. “Teníamos algunas cosas a favor como la cantidad de activación de Push to Pass, largábamos segundo y no lo pudimos aprovechar. Los Renault están bien en cualquier condición de pista: seco o lluvia. Están marcando un camino y cuesta ponerse a la par de ellos”, comentó Rossi, ocupado en mejorar la performance para relanzarse, tras un inicio complejo, con el abandono en la apertura en Concordia, aunque el clasificador final lo enseñó segundo, por el recargo que aplicaron los comisarios deportivos a Pernía y a Kevin Felippo, que terminaron 11mo y 10mo, por maniobras peligrosas entre sí.

“Está claro, me pega de atrás y arruina el trabajo de un fin de semana. Veníamos haciendo un carrerón, después de largar desde el último puesto. Una decepción muy grande, estamos hablando del campeón”, señaló sobre la maniobra Felippo, debutante y que debió partir desde el final de la fila porque su auto no dio el peso mínimo, tras la prueba de clasificación. Pernía tuvo una mirada muy diferente: “Kevin me pega saliendo de la Curva 1 y me pone de costado. Después me deja sin pista en el codito, a la derecha, casi me caigo al pasto. Él en la siguiente variante frena por el medio de la pista y yo sin pasarme medio metro me meto por el sector interno para doblar. Ahí es cuando él se cierra y hay un leve contacto que pone a su auto de costado. Tiene que aprender a correr sin chocar a nadie”. No fue una jornada feliz para la familia Pernía, porque Tiago (Renault Fluence), hijo de Leonel, fue excluido por la maniobra que eliminó de la carrera a Ignacio Méndez (Chevrolet Cruze).

Matías Rossi heredó el segundo puesto en el clasificador, tras la sanción a Leonel Pernía; el Misil, ocupado en descubrir mejoras para competirle a los Renault Fluence Prensa TC2000

Fuera de la pista, el TC2000 no enseña robustez y así lo expresó Alejandro Reggi, director del Axion Energy Sport, en Carburando Radio. “En la semana realizamos un zoom, porque la situación de la categoría es bastante complicada y el destino de la categoría no solo es responsabilidad de los dueños: involucra a los responsables de equipos y a los dueños de los autos que tienen la inversión. Saber y entender qué queremos de la categoría para 2025 es un tema. Conocer los costos, porque las cosas que aumentaron 400 por ciento con una inflación de 250%. No me preocupa tanto el día a día si no a dónde queremos ir y por eso pedimos que nos presenten el plan estratégico de 2025 para poder opinar, tratar de ayudar, mejorar. No queremos carreras con 15 o 17 autos, sino con un mínimo 25. Hay autos que no están alquilados y por las cifras que se manejan no podemos darnos el lujo de tener autos parados”, apuntó Reggi.

El TC2000 pasó por Buenos Aires, dejó a un flamante ganador, maniobras polémicas, sanciones y un temario que necesitará ser enfocado para que la categoría recupere su esplendor.

