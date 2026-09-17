Nico Varrone abandonó su escudería de la Fórmula 2 a tres fechas del final

El corredor bonaerense Nicolás Varrone abandonó la escudería Van Amersfoort Racing en la cual venía compitiendo en Fórmula 2, a tres fechas del final de la competencia. El piloto confirmó su decisión a través de un posteo en Instagram, en donde escribió: “Después de un año intenso con mi equipo decidimos no continuar con el calendario 2026″.

Este viernes, Varrone había sufrido un duro accidente en la qualy del Gran Premio de Madrid.

El anuncio de Varrone en Instagram

“No fue una decisión fácil”, continúa el comunicado. “Pero creemos que es el camino correcto para seguir adelante y pensar en lo que viene para mi carrera. Gracias de corazón a todo el equipo, a nuestros sponsors y colaboradores, y especialmente a todos ustedes que estuvieron siempre del otro lado, alentando y bancando, incluso en los momentos más difíciles”, ahondó el piloto.

Varrone nació hace 24 años en Ingeniero Maschwitz y desde muy chico cimentó su amor por las cuatro ruedas. Criado en un entorno familiar ligado al automovilismo -tanto su madre como su padre son pilotos-, comenzó a competir en karting a los siete años

En 2018 se trasladó a Europa y ganó el título del V de V Challenge Monoplace como novato. Tras dificultades presupuestarias y el impacto de la pandemia, hizo una exitosa transición a las carreras de resistencia, popularmente conocidas como sportscars, en 2021.

En su mensaje, Varrone también hizo referencia a la familia de su excompañero, el mexicano Rafael Villagómez. “Y un gracias muy especial a la Familia Villagomez, por habernos recibido con tanta calidez y por acompañarnos de una manera increíble durante todo este trayecto”, resaltó.

“Espero poder contarles muy pronto sobre mi futuro. Gracias eternas por el aguante”, cerró el automovilista.

¡CHOCÓ NICO VARRONE Y OTRA BANDERA ROJA EN #F2! El piloto argentino sufrió un fuerte impacto contra el muro en la curva y tuvo que abandonar la Qualy en Madring.



📺 #SpanishGP | Toda la temporada de #F2 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/q8hJ8nU4Qo — SportsCenter (@SC_ESPN) September 11, 2026

En su posteo, el piloto no hizo referencia a su accidente en Madrid, aunque las imágenes del hecho se viralizaron rápidamente en redes sociales. En el video se ve el momento en el que Varrone sale del túnel y pierde el control de su monoplaza, impactando de lleno contra el muro. El argentino, que había sido el segundo más rápido en la práctica anterior, salió del vehículo por sus propios medios, aunque ya no pudo continuar con la actividad. Como corolario, el accidente obligó a detener la sesión durante varios minutos por la bandera roja.

Tras la reanudación de la clasificación y ya cerca del cierre tuvo lugar otro incidente. Esta vez, John Bennett sufrió un despiste con su Trident y terminó contra las protecciones, muy cerca de donde se había producido la colisión de Varrone. El nuevo accidente obligó a detener nuevamente la sesión y marcó la tercera bandera roja en solo media hora de actividad.

En el palmares del bonaerense figuran un campeonato mundial del World Endurance Championship (WEC) en la categoría GTE Am, dos victorias de las 24 Horas de Le Mans y un triunfo en las 1000 Millas de Sebring, entre otros.