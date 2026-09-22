Independiente Rivadavia le ganó a Barracas Central con un gol de Florentín y confirmó su liderazgo en la Tabla Anual

Independiente Rivadavia jugaba esta noche de lunes sin Ignacio Arce su goleador, que fue convocado por la selección de Paraguay por la fecha FIFA, pero igual se las arregló para conseguir un triunfo importante en la cancha de Barracas Central por 1-0, por la 10° fecha del torneo Clausura, que no sólo lo ubica tercero en la Zona B sino que lo confirma como el líder de la Tabla Anual -la que desde el año pasado también entrega un título- con 51 puntos a falta de 6 partidos. A la Lepra lo siguen Vélez (con 48), Boca y Argentinos Juniors, ambos con 47 unidades. Se llevó un susto, eso sí, Alfredo Berti, DT visitante, en el campo de juego, sobre la línea de cal, en un cruce generado entre Insua y Bottari que lo pudo haber lastimado.

El único gol del partido lo hizo José Florentín (de cabeza), un mediocampista que suele llegar seguido al arco rival. Barracas Central ganó sus primeros tres partidos, perdió los siguientes tres y empató los últimos tres. La fecha 10 le iba a servir para inclinar la balanza para alguno de los grupos y ahora, con el 0-1, le quedó saldo negativo, además de dejarlo en el puesto 11 de la Zona B, afuera de los playoffs.

PATADÓN DE INSÚA Y A BERTI SE LE ROMPIÓ LA MULETA



El defensor de Barracas lo cruzó a Bottari, que terminó llevándose puesto a su DT.



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Complicado desde la sumatoria de números, Damián Ayude cambió el dibujo táctico de Barracas Central, que dejó de lado la línea de 5 para poner a cuatro defensores en el fondo y ubicar un doble 9 con Briasco y Candia. Cerca de ellos, Bogarín tratando de darle más creatividad al medio campo. Tal fue así que, a los 36 segundos, Bogarín probó con un remate desde afuera del área que se fue cerca del travesaño.

El que volvió a la línea de 3 fue Alfredo Berti en Independiente Rivadavia, con los tres centrales Leonard Costa, Villalba y Studer; Luciano Gómez y Elordi como carrileros por derecha e izquierda, respectivamente, a los costados de Florentín; luego dos volantes ofensivos como Matías Fernández y Sequeira y dos delanteros bien definidos: Maxi Salas y Sartori.

José Florentín, volante de Independiente Rivadavia, convierte su gol ante Barracas Central JUAN MANUEL BAEZ

El partido, desde temprano, estuvo condicionado por el fuerte viento y la lluvia, lo que potenció el pedido de los entrenadores para que sus futbolistas pateen de media distancia.

La primera chance clara del partido fue para la visita: Sequeira ejecutó con efecto un tiro libre frontal al segundo palo y cabeceó Studer, que hizo lucir a Miño mandando el balón al córner. Pero Barracas perdió en el juego aéreo dos veces más y, la tercera, fue la vencida: ahí llegó el gol de José Florentín, con un gran cabezazo luego de un centro desde la izquierda de Luciano Gómez al punto penal. Iban apenas 12 minutos de la primera etapa.

Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia, todavía con las muletas sanas JUAN MANUEL BAEZ

Independiente Rivadavia no se conformó con la diferencia, siguió atacando. Y el mismo Florentín se envalentonó para probar con un remate desde 35 metros: lo vio adelantado a Miño, pero el arquero volvió rápido sobre sus pasos y controló la pelota.

Barracas intentó jugar más en corto con respecto a los últimos partidos y se adelantó para cruzar a campo rival, pero perdía fácil la posesión, le faltó precisión en las entregas y, además, el que se mostraba peligroso con velocidad era la Lepra mendocina, que usaba a Maxi Salas como descarga de cara comienzo de contragolpe. Pero el zurdo, bien buscado varias veces por Matías Fernández, no estuvo fino en los controles, las gambetas y las finalizaciones. Recién Salas probó con un disparo al arco en tiempo de descuento, pero no le trajo complicaciones a Miño.

Rak no puede frenar a Matías Fernández ni agarrándolo JUAN MANUEL BAEZ

El primer tiempo casi no tuvo polémicas, aunque el visitante reclamó por un codazo de Barrios sobre Elordi. Ramón Ortíz, línea 2, sancionó correctamente una posición adelantada de Salas que fue anterior a un supuesto penal por agarrón de Barrios al exRiver, a los 32 minutos. Pero el offside dejó sin efecto todo tipo de discusión. Elías Pereyra, lateral izquierdo de Barracas, fue bien amonestado por un agarrón sobre Matías Fernández.

En la segunda etapa, antes de los dos minutos Independiente Rivadavia tuvo su primera llegada de riesgo, con un toque de Sequeira que puso a correr a Salas, pero su zurdazo al primer palo se fue desviado. Y antes de los 5, Matías Fernández le metió un pase filtrado para Fabrizio Sartori (lo habilitaba Barrios), pero el número 43 se acercó tanto a Miño que se perdió el mano a mano muy favorable para el 2-0 con un remate al cuerpo del arquero.

El festejo de Florentín JUAN MANUEL BAEZ

Más allá de los cambios de Damián Ayude, el local no podía generar situaciones de gol. Demartini fue amonestado por una infracción muy lejos del área, contra la banda, ante Sequeira. El partido estaba, minuto tras minuto, para los contraataques de la Lepra. Y por esa vía tuvo el segundo Matías Fernández tras un centro de Bucca.

Gonzalo Maroni, uno de los ingresados, despejó la modorra local con un violento derechazo desde afuera del área que exigió de gran manera a Bolcato. El arquero se había lucido un instante antes despejando un cabezazo. A los 20 minutos, dos avisos de que el partido no lo tenía cerrado el equipo de Berti. Rodrigo Insua copió a su compañero y también probó con un disparo que se fue cerca del travesaño.

Lo mejor del partido

A los 35 minutos, una situación curiosa: Insua fue con vehemencia y barriendo sobre un cruce con Bottari sobre la banda izquierda, pero entre los dos futbolistas -en plena disputa de la pelota- casi se llevan puesto a Alfredo Berti, que estaba parado viendo el partido con unas muletas por una fractura que había sufrido hace unas semanas en su tobillo derecho. Terminó siendo su propio jugador quien cayó sobre una de las muletas y se la dobló. Todos se asustaron. El DT de la Lepra, que sufrió la lesión en un entrenamiento por pisar una pelota, la pudo pasar peor en la noche del lunes y terminó dirigiendo con una sola muleta. El árbitro Lamolina le mostró la tarjeta amarilla a Rodrigo Insua.

En el final se profundizó la impotencia de Barracas y también las ganas de Independiente Rivadavia para ya no buscar el segundo gol, sino defender la ventaja conseguida. Así, se terminó defendiendo bien y consiguió un éxito que lo confirma en la Tabla Anual.