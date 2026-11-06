Pierre Gasly destacó el apoyo de los hinchas argentinos a Colapinto en el GP de Brasil: “Se siente”

El francés Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto en el equipo Alpine de Fórmula 1, destacó el apoyo que recibe el argentino en San Pablo (Brasil), donde este domingo se correrá el Gran Premio de esa ciudad en el circuito de Interlagos. “Definitivamente se siente el apoyo, y eso es lo que decía Franco: para él, es lo más parecido a correr de local”, dijo el piloto galo.

En diálogo con AutoHebdo, Gasly amplió el concepto: “Hay argentinos por todo el mundo. Diría que probablemente haya más en Brasil porque está más cerca”. De todas maneras, el francés minimizó la presión que significa para él saber que su compañero de equipo tendrá miles de fanáticos alentándolo en las tribunas durante el fin de semana: “En cuanto a la presión, llevo 10 años en la F1 y, después de lidiar con Helmut Marko (exasesor de Red Bull), ya nada me parece tan importante. Sé lo que tengo que hacer y estoy concentrado en mi trabajo”, añadió.

El francés Pierre Gasly, a bordo del Alpine número 10 ALFREDO ESTRELLA - AFP

En tierras brasileñas, sin embargo, las estrellas serán los locales Gabriel Bortoleto (Audi) y Rafael Câmara (Haas). Este último debutará en la máxima categoría, y lo hará nada menos que en su país. Hará su estreno luego de la intempestiva salida de Esteban Ocon de la escudería estadounidense: la semana pasada, el francés fue reemplazado por el japonés Ryo Hirakawa. “Se notaba que tenía mucho talento. Ahora todo está sucediendo muy rápido para él”, dijo Gasly sobre el debutante brasileño. Y añadió: “No lo conozco personalmente, pero parece muy humilde y respetuoso. Debutando en su primer Gran Premio de F1 en casa, la sensación debe ser inigualable. Habrá expectativas y aún más trabajo por delante, pero espero que pueda disfrutar de cada segundo”, aconsejó el piloto galo.

De todas maneras, el tema de conversación en el hospitality del equipo Alpine fueron las penalidades que recibieron en México sus dos pilotos. En ambos casos, por no respetar una bandera amarilla y aminorar la velocidad. “Al final no reduje la velocidad lo suficiente, así que asumo toda la responsabilidad por la sanción. Creo que las circunstancias no eran nada fáciles porque el accidente ocurrió justo delante de nosotros”, relató Gasly sobre el incidente entre Oscar Piastri (McLaren) y Arvid Lindblad (Racing Bulls) que generó la bandera amarilla. Y agregó: “Me parece que la doble bandera amarilla apareció justo cuando estaba en el ápice de la curva 1 y realmente no volví a acelerar, lo que hizo que redujera la velocidad”.

Los pilotos brasileños Rafael Câmara (Haas) y Gabriel Bortoleto (Audi) ríen durante la conferencia de prensa previa al Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1, que se corre este domingo en el autódromo de Interlagos MIGUEL SCHINCARIOL - AFP

Gasly abundó sobre aquella penalidad: “Desafortunadamente no fue suficiente para los comisarios como para estar tranquilos con ello. Después de eso, creo que había un panel en la curva 3 que mostraba verde, amarillo, verde, amarillo. Así que el panel no funcionó del todo bien. No fue algo muy claro, pero a fin de cuentas fue molesto porque nos costó puntos para el equipo”, se sinceró el piloto francés.

Y completó: “Siempre me he exigido ser estricto con estas banderas amarillas porque es un tema de seguridad. Es por eso que ni siquiera voy a discutir la sanción. En esa situación era realmente seguro, el auto de Liam [Lawson] estaba completamente a la derecha…Por eso, para mí, yo estuve mal y no hay nada que discutir al respecto. Pero sobre la pregunta de la consistencia, creo que para mí es bastante claro lo que se debe hacer y lo que no hice. Ahora tenemos un buen ejemplo de lo que no se tolera en condición de carrera. Y simplemente espero lo mismo para cualquier otro piloto en el futuro".

Franco Colapinto, en la previa del Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1 Bradley Collyer - PA Images - PA Images

Citado por el medio Latam Motorsport, Colapinto también se refirió a las penalidades sufridas en México. El argentino terminó octavo en la pista, pero luego recibió un castigo de diez segundos que lo relegó al puesto 15, fuera de la zona de puntos: “Cada uno tendrá su opinión, pero no quiero hablar mucho de eso”, se sinceró el pilarense durante el día de entrevistas. Y añadió: “Sí, creo que sí se puede trabajar un poco en eso y nada, lo trabajaremos”.