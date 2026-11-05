Franco Colapinto ensaya el balance de su temporada antes de Interlagos: “Hemos dado un gran salto”

SAN PABLO.- La omnipresente lluvia que suele apoderarse de las colinas que rodean el circuito de Interlagos, en Brasil, es perezosa. Las gotas parecen caer en cámara lenta, pero mojan rápido, y mucho, todo lo que tocan. Y la luz que compite contra las nubes, casi siempre ancladas en el horizonte, toma un tono entre rosáceo y amarillo, proyecto de un arcoíris frustrado.

Mucho más festiva, por el sol, era la luz que danzaba sobre la carrocería roja de la Ferrari 312 que Carlos Reutemann utilizó el 23 de enero de 1977 para ganar su primera carrera con Ferrari aquí. Resultaba imposible al enviado de LA NACION, no recordar hoy, junto al relator de ESPN, Fernando Tornello, aquella memorable ocasión de la que ambos fueron testigos.

Al mediodía, en la estrecha calle del paddock, una nube de periodistas argentinos aguardaba a que Franco Colapinto los recibiera en una cita anual en la que se siente cómodo hablándoles a “los de casa”.

Durante la espera, del hospitality emergió María Catarineu, la manager española del argentino, luciendo, ahora ella también, la camiseta de la selección argentina de fútbol con el dorsal 43 en la espalda. No se sabe si la empresaria española se atreverá a regresar a Madrid con ese atuendo.

Una charla entre mates

El Franco Colapinto que recibió a la prensa escrita argentina se mostraba más seguro, más tranquilo que en las citas anteriores. Antes de contestar la primera pregunta se cebó un mate y acomodó su termo, dispuesto a escucharla.

Hubo un par de segundos de silencio; varios enviados reacomodaron sus celulares, cuyos micrófonos habían quedado parcialmente insensibilizados, ocultos tras el termo y su colección de stickers.

—¿Cómo ha sido el balance de la temporada hasta el momento?

—Creo que positivo, ¿no? En general fue un año que arrancó un poco más complicado y después fuimos mejorando, y el equipo, en comparación con el año pasado, dio un salto muy grande. Así que contento con el balance hasta ahora.

Obviamente hay mucho por mejorar y por seguir trabajando, pero es un buen salto en comparación con el año pasado, tanto en lo que tuvimos que trabajar como en lo que teníamos como expectativas. Ahora, si bien por ahora está más complicado llegar al quinto puesto en el campeonato, sigue siendo positivo… Creo que para el año que viene tenemos un panorama claro de dónde hay que mejorar. Obviamente hay que intentar ser, por momentos, un poco más consistentes y mejorar puntos clave del auto, pero lo más positivo es el salto que dimos.

—¿Sobre qué aspectos hay que trabajar y cómo serían esas mejoras para el futuro?

—En cuanto a lo que hay que trabajar como equipo, lo sabemos, pero desde el principio no fue nada fácil. Son, a veces, cambios muy fundamentales del auto, y no pueden ser todos a la vez. Un upgrade es una mejora de rendimiento… por lo general, cuando vas mejorando cosas durante el año, es como poner una curita arriba de donde tenés algo lastimado: mejorás un poco, pero es muy difícil resolver el problema fundamental del auto sin hacer un cambio grande.

Creo que cada año que empieza de cero es un poco aprender otra vez dónde hay que mejorar. Hay que ver cuánto mejoran los demás, porque al terminar la temporada es un poco una carrera de desarrollo; hay que saber cuándo mejoran los otros equipos, entonces, ahí, hay que esperar y ver.

—¿Qué expectativas tienes para las próximas carreras?

—Creo que seguir trabajando bien con el equipo, seguir mejorando el auto. El fin de semana pasado lo hice así, y en las últimas carreras estuve más cómodo. De vuelta, encontrar ese balance con el auto en el que estoy más en la ventana y más cómodo para mi manejo, y volver a un circuito (el de Interlagos) que es muy lindo para manejar, así que digamos que se disfruta.

Franco Colapinto y el scooter que suele utilizar para moverse por el paddock; ahora, en San Pablo (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP) NELSON ALMEIDA - AFP

—Recién Pierre (Gasly) nos hablaba sobre las banderas amarillas y que las sanciones a los pilotos son muy variadas y a veces no tan justas, medio inconsistentes. ¿Qué opinás sobre eso y cómo es manejar el auto con esta nueva reglamentación?

—El auto… llevó tiempo entenderlo porque a veces es tan inconsistente, de una forma o de otra: el motor, la energía eléctrica… Prácticamente los pilotos hoy en día tienen que ser ingenieros también, porque hay muchos datos que entender y a veces lleva mucho tiempo llegar a una conclusión razonable.

—Y en el tema de las sanciones, ¿esa inconsistencia que se da a veces con los comisarios?

—Nada, cada uno tendrá su opinión, pero no quiero hablar de ello.

La “qualy” de Madrid le da alas

Había dejado su mate sobre la mesa y por momentos unía las manos apoyadas en sus muslos y se tomaba la muñeca con tensión en los dedos. Respondía con amplitud y calma, pero cuidaba lo que decía y cómo lo decía. Demasiado cercanos están los episodios en las redes sociales suscitados por los fanáticos del odio.

Franco Colapinto se encontró con un grupo de fans que tenía un Renault 6 decorado de Alpine y se subió a manejarlo Captura - x.com/SoyAlpinito

Llegaba una pregunta que requería una introspección especial:

—En lo personal, ¿dónde pensás que tenés que mejorar aún más? ¿Dónde te estaría faltando, tal vez, para estar al 100 por ciento?

—Yo sigo trabajando en lo mismo que el año pasado: la velocidad siempre está, pero a veces es la consistencia, es poder repetir fin de semana tras fin de semana y poder sentirme cómodo más rápido con el auto. Cuando va todo bien es muy fácil, pero cuando a veces se complica un poco una sesión, nos cuesta encontrar la razón y ser consistentemente rápido. Tener la máxima performance del auto en cada situación a veces me cuesta un poco. Pero creo que lo he mejorado mucho, estamos mejor, estamos más competitivos, que es lo más importante. Hay que encontrar un poco más de consistencia, pero ya dimos un paso grande.

—En torno a la carrera de Monza, dijiste que habías observado con atención cosas que hacía Gasly en su preparación para las clasificaciones. ¿Podrías mencionar algunos de esos aspectos que pudiste observar y aplicar?

—Sí, después de lo de Monza… obviamente, está bueno poder compararte con pilotos muy buenos, como mis compañeros, porque tenés su preparación muy clara y aprendés mucho de eso. Creo que lo que hizo en Monza fue una de las mejores clasificaciones que había hecho él (Pierre Gasly, que logró la pole). En Madrid creo que fui yo el que hizo esa gran “qualy” y después, obviamente, hubo carreras difíciles que, por un tema o por otro, se fueron dando mal: muchos abandonos por motor, muchos por batería, una seguidilla de carreras con muchos problemas que no me dejaron terminar ni maximizar lo que teníamos. Pero creo que en México, de vuelta, estuvimos muy firmes y estamos muy contentos.

Franco Colapinto se muestra optimista: "Estamos mejor, somo más competitivos", dijo sobre el Alpine (Photo by Bradley Collyer/PA Images via Getty Images) Bradley Collyer - PA Images - PA Images

Franco se relajó del todo y sonrió -aunque le cuesta poco- cuando le preguntaron por la conducción de “Renoleta”, el Renault 6 restaurado que dos entusiastas seguidores de Esperanza, trajeron desde Santa Fe. Mencionó esa palanca de cambios exótica que emerge desde el tablero y elogió los detalles de terminación. El manejo de ese vehículo fue el anticipo de la ola de connacionales que llegaba ya, desde distintos puntos de Argentina, para respaldarlo.

En México, con Franco al volante, el Alpine A526 mantuvo a raya al Racing Bulls, que es el más eficaz en carrera, el de Liam Lawson. Solo las sanciones a Franco, que había terminado octavo en la pista, y a Pierre Gasly, que había acabado 10º, amargaron una tarde que había sido muy positiva para el equipo de Enstone. En el dibujo fluido del Autódromo José Carlos Pace, los A526 podrían repetir el rendimiento de México y —sin sanciones mediante— presentarles un duro desafío a los Racing Bulls y a los Audi. Y si factores caprichosos lo permiten —lloverá casi con toda seguridad durante el Gran Premio—, cosechar puntos importantes. Y ese ansiado rendimiento comenzará a cocinarse desde este viernes, cuando arranque la primera práctica libre a las 12:30.