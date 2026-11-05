Murió Alan Jones, el campeón de Fórmula 1 que mantuvo un recordado enfrentamiento con Carlos Reutemann en Williams

SÍDNEY.- Murió el expiloto y campeón de Fórmula 1 Alan Jones a tres días de haber cumplido 80 años. El histórico automovilista australiano falleció tras combatir una “corta enfermedad”, según informó la familia en un comunicado. En la Argentina es recordado por haber protagonizado una de las mayores rivalidades del Gran Circo contra Carlos Reutemann en la década de 1980.

“Estamos profundamente apenados de anunciar el fallecimiento de nuestro querido Alan, que murió el 5 de noviembre tras una corta enfermedad”, dice el comunicado difundido por la esposa de Jone, Amanda Butler-Davis, según indicó The Guardian.

En la carta de despedida compartida en redes sociales, la familia destacó la vida de Jones dedicada al automovilismo que terminó por construir “un legado que perdurará a través de las innumerables personas a las que tocó en el camino”.

ARCHIVO - El piloto australiano de F1 Alan Jones, sentado en la zona de boxes antes de la ronda de clasificación del GP Masters en el circuito de Kyalami, en Johannesburgo, Sudáfrica, el sábado 12 de noviembre de 2005. (Foto AP/Themba Hadebe, Archivo) THEMBA HADEBE - AP

“A través de sus logros, su pasión y su inconfundible carácter, tanto dentro como fuera de la pista, dejó una huella perdurable en el deporte”, concluye el escrito difundido por la familia.

Su carrera

Jones nació en Melbourne y adquirió fanatismo en el automovilismo por su padre, Stan, quien fue piloto de carreras y ganó el Gran Premio de Australia de 1959. En este contexto, en 1970 se mudó a Gran Bretaña para perseguir sus sueños en la Fórmula 1.

A lo largo de su trayectoria como piloto de F1, Jones ganó 12 Grandes Premios de 117 disputados y conquistó el título mundial en 1980 corriendo para Williams, uniéndose a Jack Brabham como los dos únicos australianos que lograron dicha gesta. Además consiguió 24 podios y 6 poles al cabo de 10 temporadas. Finalmente, se retiró del deporte en 1986 para dedicarse a la radiodifusión.

Jones había cumplido 80 años el lunes STEVE HOLLAND - AP

Desde la cuenta oficial del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1 le dedicaron un mensaje y le enviaron sus condolencias a su familia. “Alan ocupa un lugar especial en la historia de nuestro deporte. Su Campeonato Mundial de 1980 inspiró a una generación de fanáticos australianos del automovilismo, mientras que su victoria en el GP de Australia ese mismo año sigue siendo la última vez que un piloto australiano ha ganado su premio de casa”, expresó.

“Deja un legado extraordinario en el automovilismo australiano y será profundamente extrañado por la comunidad del automovilismo en todo el mundo”, continuó.

Vale Alan Jones.



It is with great sadness that the Australian Grand Prix Corporation acknowledges the passing of Alan Jones, and we extend our deepest sympathies to his family, loved ones and friends.



As a Formula 1® World Champion and one of Australia’s greatest racing… pic.twitter.com/R79Pkk3rhY — F1 Australian Grand Prix (@ausgrandprix) November 5, 2026

El cruce con Reutemann

El piloto argentino y Jones eran compañeros en Williams, sin embargo, en 1981 tuvieron una serie de cruces que llevaron a una tensa relación. El vínculo se vio afectado desde un principio, en la primera fecha, en Long Beach. Allí, Reutemann lideraba la carrera e intentó pasar a Marc Surer, de Ensign Racing, que había quedado una vuelta atrás, aunque, cuando se corrió hacia un costado para superarlo, el australiano aprovechó el hueco para colarse y quedarse con la delantera, una maniobra antideportiva que causó enojo en el santafesino.

Ese fue el puntapié de la disputa, que luego se alargó. En el Gran Premio de Brasil, en el autódromo de Jacarepaguá, de Río de Janeiro, Reutemann respondió con una desobediencia. En ese entonces, Jones era considerado el piloto principal de Williams, que salió a las pistas bajo la lluvia con la intención de conquistar el GP. Luego de 62 vueltas, el argentino lideraba la carrera y, desde boxes, Williams mostró un cartela en el que le ordenó al santafesino que deje pasar a su compañero, lo que estaba amparado por una cláusula del contrato.

Alan Jones junto con Reutemann HOCH ZWEI - Corbis Sport

Pero Reutemann ignoró el pedido y argumentó que, debido a la lluvia y al no tener radio, no vio el mensaje. Así, el argentino terminó primero y Jones segundo, aunque el australiano se negó a subir al podio. Desde entonces creció una enemistad que se mantuvo con el correr del tiempo, a tal punto de que el europeo dijo que el sudamericano era para él lo mismo que Nelson Piquet, uno de sus rivales.

Ese mismo año, por su parte, los problemas se mantuvieron hasta el final de temporada. Reutemann llegó a la última fecha, el GP de Las Vegas, como líder del campeonato con 49 puntos, mientras que por detrás lo seguía Piquet con 48. El piloto de Williams consiguió la pole position y se encaminaba para conseguir el título, sin embargo, su auto sufrió misteriosos inconvenientes y el argentino terminó en el octavo puesto y perdió el campeonato ante el brasileño, que terminó quinto y lo venció por una sola unidad: 50 a 49.

En ese momento se despertaron sospechas de “traición” de la escudería contra Reutemann debido a que, en esa misma carrera, el ganador del GP fue Jones y Williams, lejos de amargarse por la derrota en el campeonato, se alegró del podio.

Con información de AFP.