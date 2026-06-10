Próxima carrera de la F1: cuándo es el GP de Barcelona-Cataluña y cómo están las posiciones

Este fin de semana continúa la Fórmula 1 (F1) con el Gran Premio (GP) de Barcelona-Cataluña, que se llevará a cabo en el Circuito de Montmeló. Es la segunda fecha del calendario europeo y la séptima del año tras la cancelación de los GPs de Bahréin y Arabia Saudita a raíz de la guerra en Medio Oriente. Andrea ‘Kimi’ Antonelli llega como el líder indiscutido de la tabla de posiciones de pilotos y Mercedes domina con claridad la clasificación general de constructores.

Es uno de los trazados más completos del calendario, por lo que fue utilizado para los test de pretemporada. Tiene una combinación de curvas rápidas, sectores de media velocidad y una extensa recta principal. Esa variedad exige un auto equilibrado, capaz de mantener un buen ritmo sin resignar la velocidad punta. Además, la sucesión de curvas largas somete a los neumáticos a una elevada carga lateral, por lo que la gestión del desgaste será clave para sostener el rendimiento a lo largo de la carrera.

El circuito de Montmeló, donde se correrá la próxima fecha de la Fórmula 1 2026 Andy Hone - LAT Images

En 2025, el australiano Oscar Piastri (McLaren) se quedó con la victoria por primera vez con 2.471s de ventaja sobre su compañero de escudería, el británico Lando Norris. Los pilotos con más victorias, con seis, son el alemán Michael Schumacher (1995, 1996, 2001, 2002, 2003 y 2004) y el británico Lewis Hamilton (2014, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021). De los que participan del Campeonato Mundial 2026, cuatro saben lo que es ganar en Cataluña: Hamilton, Max Verstappen (2016, 2022, 2023 y 2024), Fernando Alonso (2006 y 2013) y Piastri.

En la próxima carrera, Franco Colapinto (Alpine), intentará mejorar lo hecho el fin de semana pasado en Mónaco, cuando finalizó 13°.

Tabla de posiciones de la Fórmula 1 2026

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 156 puntos

Lewis Hamilton (Ferrari): 90

George Russell (Mercedes): 88

Charles Leclerc (Ferrari): 75

Oscar Piastri (McLaren): 60

Lando Norris (McLaren): 58

Max Verstappen (Red Bull): 43

Isack Hadjar (Red Bull): 29

Pierre Gasly (Alpine): 26

Liam Lawson (Racing Bulls): 26

Oliver Bearman (Haas): 18

Franco Colapinto (Alpine): 15

Arvey Lindblad (Racing Bulls): 13

Carlos Sainz Jr. (Williams): 6

Alexander Albon (Williams): 5

Esteban Ocon (Haas): 3

Gabriel Bortoleto (Audi): 2

Fernando Alonso (Aston Martin): 1

Nico Hulkenberg (Audi): 0

Valtteri Bottas (Cadillac): 0

Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac): 0

Lance Stroll (Aston Martin): 0

Máximos ganadores del GP de Barcelona-Cataluña

Michael Schumacher (Alemania) y Lewis Hamilton (Gran Bretaña): Seis títulos

Max Verstappen (Países Bajos): Cuatro

Jackie Stewart (Gran Bretaña), Nigel Mansell (Gran Bretaña), Alain Prost (Francia) y Mika Hakkinen (Finlandia): Tres

Emerson Fittipaldi (Brasil), Ayrton Senna (Brasil), Mario Andretti (Estados Unidos), Kimi Raikkonen (Finlandia) y Fernando Alonso (España): Dos

Juan Manuel Fangio (Argentina), Mike Hawthorn (Gran Bretaña), Graham Hill (Gran Bretaña), Niki Lauda (Austria), Jochen Mass (Alemania), James Hunt (Gran Bretaña), Patrick Depailler (Francia), Gilles Villeneuve (Canadá), Jacques Villeneuve (Canadá), Damon Hill (Gran Bretaña), Felipe Massa (Brasil), Jenson Button (Gran Bretaña), Mark Webber (Australia), Sebastian Vettel (Alemania), Pastor Maldonado (Venezuela), Nico Rosberg (Alemania) y Oscar Piastri (Australia): Uno