Dani Olmo desmintió a Roberto Ayala y no aceptó las disculpas tras la agresión del asistente de Lionel Scaloni

La controversia tras la final del Mundial entre la selección argentina y la de España parece no detenerse nunca. Es que los incidentes posteriores a la consagración del conjunto europeo terminaron solapando lo meramente futbolístico, la victoria por 1 a 0 de la Roja, con el gol de Ferrán Torres. Uno de los momentos más calientes postpartido se vivieron entre Roberto Ayala y el volante Dani Olmo, agredido por el asistente de Lionel Scaloni. En una entrevista concedida a Esports Migdia, de Valencia Capital Radio, el argentino había asegurado que si volviera a encontrarse con el futbolista español, le ofrecería sus disculpas de manera personal. Sin embargo, en las últimas horas, Olmo se expresó y afirmó que no le cree al Ratón en su intención de pedir perdón.

En una entrevista concedida a Diari de Terrassa, el futbolista del Barça lamentó que Ayala haya intentado justificar su comportamiento en lugar de asumir plenamente la responsabilidad por la agresión: "Alguien que confiesa estar arrepentido, pero justifica un golpe afirmando que era una respuesta a un dicho, seguramente no se arrepiente porque está faltando a la verdad. No le dije nada, así que a mí no me hace falta que se disculpe“, dijo el volante español.

El cruce entre Ayala y Dani Olmo

Y agregó: “Cuando alguien de su cuerpo técnico me pone las manos en la cara de esa manera, mi instinto inmediato fue devolverle el golpe, soy humano, y en el calor del momento, quieres defenderte. Pero me contuve. Lo que realmente nos define no es el error, sino el valor de asumirlo con humildad, verdad y dignidad. Cuando mis hijos, mi familia y tantos aficionados vean el partido, quiero que estén orgullosos de cómo competimos, de cómo ganamos y, sobre todo, de nuestro comportamiento, porque la trascendencia del fútbol hace que los jugadores seamos un ejemplo para los niños y las nuevas generaciones, y eso conlleva una responsabilidad muy grande".

Y después el jugador español volvió a referirse al comportamiento de su selección en la final de la Copa del Mundo: “Gracias a Dios, lo realmente importante es que hemos vivido un Mundial increíble, que el mundo lo ha visto y que somos campeones del mundo después de muchísimo trabajo".

Las disculpas de Ayala a Olmo

Las declaraciones de Dani Olmo llegan después de que Roberto Fabián Ayala intentara bajarle tensión a lo sucedido tras la final. El asistente de Scaloni dio su versión acerca de lo que pasó y el porqué de su reacción: “Yo veo que hay una gresca en la mitad de cancha, intentamos ir a buscar a nuestros jugadores, para evitar que no termine de mala manera. Yo me hago cargo de lo que hice. Mi intención fue ir, separar y nada más. A veces te encontrás con cosas y estás con las pulsaciones a mil, pero no es excusa y el lugar que yo ocupo es muy importante. No debo hacer eso por más que pueda recibir lo que haya recibido”.

Roberto Fabián "el Ratón" Ayala y Walter Samuel en un entrenamiento de la selección argentina Aníbal Greco - La Nación

Además, sobre el empujón al jugador de la selección española, Ayala comentó en la entrevista con Esports Migdia que “fue más un empujón que otra cosa, no fue un golpe como quieren decir, quedó ahí”. En este contexto es que el argentino aprovechó para pedirle disculpas a Olmo: “Fue una reacción a un dicho. Si lo veo a Dani Olmo, le pediré las disculpas en persona”.