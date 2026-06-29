Próxima carrera de la Fórmula 1 2026: cuándo se corre el GP de Gran Bretaña

Este fin de semana continúa la Fórmula 1 2026 con el Gran Premio de Gran Bretaña, que se llevará a cabo en el tradicional circuito de Silverstone. Es la cuarta fecha del calendario europeo y la undécima del año (aunque los GPs de Bahréin y Arabia Saudita se cancelaron por la Guerra de Medio Oriente). Andrea Kimi Antonelli llega como el líder de la tabla de posiciones de pilotos y Mercedes domina con claridad la clasificación general de constructores.

Es uno de los trazados más rápidos del calendario y se caracteriza por sus largas curvas de alta velocidad y sus constantes cambios de dirección. Hay pocos sectores idóneos para recuperar batería, por lo que la administración de la energía cobra especial relevancia para llegar lo mejor posible a las rectas. Al mismo tiempo, los neumáticos sufren un desgaste constante por las elevadas cargas laterales, por lo que la estrategia de cada equipo también será clave.

Franco Colapinto en el circuito de Silverstone durante el Gran Premio de Gran Bretaña 2025 ANDREJ ISAKOVIC - AFP

En 2025, el británico Lando Norris (McLaren) se quedó con la victoria por primera vez con 6.812s de ventaja sobre su compañero de escudería, el australiano Oscar Piastri. El piloto con más victorias, con nueve, es el local Lewis Hamilton (2008, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 y 2024). De los que participan del Campeonato Mundial 2026, cinco saben lo que es ganar en Gran Bretaña: Hamilton, Fernando Alonso (2006 y 2011), Carlos Sainz Jr. (2022), Max Verstappen (2023) y Norris.

En esta carrera, Franco Colapinto (Alpine), intentará mejorar lo hecho el fin de semana pasado en Austria, cuando finalizó 15°.

Tabla de posiciones de la Fórmula 1 2026

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 171 puntos

George Russell (Mercedes): 131

Lewis Hamilton (Ferrari): 125

Oscar Piastri (McLaren): 80

Lando Norris (McLaren): 79

Charles Leclerc (Ferrari): 79

Max Verstappen (Red Bull): 73

Isack Hadjar (Red Bull): 42

Pierre Gasly (Alpine): 41

Liam Lawson (Racing Bulls): 30

Oliver Bearman (Haas): 18

Franco Colapinto (Alpine): 16

Arvey Lindblad (Racing Bulls): 14

Carlos Sainz Jr. (Williams): 6

Alexander Albon (Williams): 5

Esteban Ocon (Haas): 3

Gabriel Bortoleto (Audi): 2

Fernando Alonso (Aston Martin): 1

Nico Hulkenberg (Audi): 0

Valtteri Bottas (Cadillac): 0

Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac): 0

Lance Stroll (Aston Martin): 0

Andrea Kimi Antonelli es el líder actual de la tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026 NurPhoto - NurPhoto

Máximos ganadores del GP de Gran Bretaña