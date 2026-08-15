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Por dónde pasan Boca vs. Platense y qué canal lo transmite en vivo

El encuentro correspondiente a la fecha 5 del Grupo A se disputa este sábado a las 21.15 en el estadio Ciudad de Vicente López, con arbitraje de Jorge Baliño

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Dylan Gorosito sería titular en el encuentro de este sábado entre Platense y Boca, por el Torneo Clausura 2026
Dylan Gorosito sería titular en el encuentro de este sábado entre Platense y Boca, por el Torneo Clausura 2026Gustavo Garello - AP

Este sábado se enfrentan Platense y Boca por la fecha 5 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. Juegan en el estadio Ciudad de Vicente López, a partir de las 21.15 (horario argentino), con arbitraje de Jorge Baliño y televisación de TNT Sports (se requiere tener contratado el “Pack Fútbol” para poder acceder al contenido). El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Calamar, que viene de ganarle 1 a 0 a Independiente como visitante, se mantiene en el 12° lugar de la tabla de posiciones de su zona con cuatro puntos al igual que Newell’s y Unión, que están más arriba por diferencia de gol (-1 de la Lepra, -2 de Unión y -4 del equipo dirigido por Martín Palermo). El xeneize, por su parte, está noveno con cinco unidades y en la última jornada empató 1 a 1 con Vélez en el estadio Tomás Adolfo Ducó, donde hizo de local por el mal estado del campo de juego de la Bombonera.

Martín Palermo, ídolo de Boca, buscará derrotar al xeneize como DT de Platense
Martín Palermo, ídolo de Boca, buscará derrotar al xeneize como DT de PlatenseGustavo Garello - AP

Platense vs. Boca: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 21.15 (horario argentino) en Vicente López y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

  • TNT Sports.
  • Flow - TNT Sports.
  • Telecentro Play - TNT Sports.
  • DGO - TNT Sports.
  • Minuto a minuto: canchallena.com.

Posibles formaciones

  • Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Martín Barrios, Pablo Ferreira; Guido Mainero, Leonardo Heredia, Franco Zapiola; y Luciano Giménez.
  • Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa o Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Leonel Flores o Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

Cronograma y resultados de la fecha 5 del Torneo Clausura 2026

Viernes 14 de agosto

  • Racing 0 - 1 Banfield (Zona B)

Sábado 15 de agosto

  • 14.30: Aldosivi vs. Tigre (Zona B) - TNT Sports
  • 14.30: San Lorenzo vs. Unión (Zona A) - ESPN Premium
  • 16.45: Estudiantes vs. Gimnasia (Interzonal) - ESPN Premium
  • 19: Newell’s vs. Deportivo Riestra (Zona A) - TNT Sports
  • 19: Belgrano vs. Independiente Rivadavia (Zona B) - ESPN Premium
  • 21.15: Platense vs. Boca (Zona A) - TNT Sports
En el último partido entre Boca y Platense, por el Torneo Apertura de este año, empataron 0 a 0
En el último partido entre Boca y Platense, por el Torneo Apertura de este año, empataron 0 a 0Gonzalo Colini

Domingo 16 de agosto

  • 15: Sarmiento vs. Huracán (Zona B) - ESPN Premium
  • 18: River vs. Argentinos Juniors (Zona B) - ESPN Premium
  • 20.15: Barracas Central vs. Rosario Central (Zona B) - TNT Sports
  • 20.15: Central Córdoba vs. Instituto (Zona A) - ESPN Premium

Lunes 17 de agosto

  • 14.45: Estudiantes de Río Cuarto vs. Atlético Tucumán (Zona B) - ESPN Premium
  • 17: Lanús vs. Independiente (Zona A) - TNT Sports
  • 19.15: Vélez vs. Defensa y Justicia (Zona A) - TNT Sports
  • 21.30: Gimnasia de Mendoza vs. Talleres (Zona A) - ESPN Premium
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