Por dónde pasan Boca vs. Platense y qué canal lo transmite en vivo

Este sábado se enfrentan Platense y Boca por la fecha 5 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. Juegan en el estadio Ciudad de Vicente López, a partir de las 21.15 (horario argentino), con arbitraje de Jorge Baliño y televisación de TNT Sports (se requiere tener contratado el “Pack Fútbol” para poder acceder al contenido). El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Calamar, que viene de ganarle 1 a 0 a Independiente como visitante, se mantiene en el 12° lugar de la tabla de posiciones de su zona con cuatro puntos al igual que Newell’s y Unión, que están más arriba por diferencia de gol (-1 de la Lepra, -2 de Unión y -4 del equipo dirigido por Martín Palermo). El xeneize, por su parte, está noveno con cinco unidades y en la última jornada empató 1 a 1 con Vélez en el estadio Tomás Adolfo Ducó, donde hizo de local por el mal estado del campo de juego de la Bombonera.

Martín Palermo, ídolo de Boca, buscará derrotar al xeneize como DT de Platense Gustavo Garello - AP

Platense vs. Boca: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 21.15 (horario argentino) en Vicente López y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Posibles formaciones

Platense : Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Martín Barrios, Pablo Ferreira; Guido Mainero, Leonardo Heredia, Franco Zapiola; y Luciano Giménez.

: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Martín Barrios, Pablo Ferreira; Guido Mainero, Leonardo Heredia, Franco Zapiola; y Luciano Giménez. Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa o Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Leonel Flores o Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

Cronograma y resultados de la fecha 5 del Torneo Clausura 2026

Viernes 14 de agosto

Racing 0 - 1 Banfield (Zona B)

Sábado 15 de agosto

14.30: Aldosivi vs. Tigre (Zona B) - TNT Sports

14.30: San Lorenzo vs. Unión (Zona A) - ESPN Premium

16.45: Estudiantes vs. Gimnasia (Interzonal) - ESPN Premium

19: Newell’s vs. Deportivo Riestra (Zona A) - TNT Sports

19: Belgrano vs. Independiente Rivadavia (Zona B) - ESPN Premium

21.15: Platense vs. Boca (Zona A) - TNT Sports

En el último partido entre Boca y Platense, por el Torneo Apertura de este año, empataron 0 a 0 Gonzalo Colini

Domingo 16 de agosto

15: Sarmiento vs. Huracán (Zona B) - ESPN Premium

18: River vs. Argentinos Juniors (Zona B) - ESPN Premium

20.15: Barracas Central vs. Rosario Central (Zona B) - TNT Sports

20.15: Central Córdoba vs. Instituto (Zona A) - ESPN Premium

Lunes 17 de agosto