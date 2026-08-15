Por dónde pasan Boca vs. Platense y qué canal lo transmite en vivo

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
El encuentro correspondiente a la fecha 5 del Grupo A se disputa este sábado a las 21.15 en el estadio Ciudad de Vicente López, con arbitraje de Jorge Baliño
- 3 minutos de lectura'
Este sábado se enfrentan Platense y Boca por la fecha 5 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. Juegan en el estadio Ciudad de Vicente López, a partir de las 21.15 (horario argentino), con arbitraje de Jorge Baliño y televisación de TNT Sports (se requiere tener contratado el “Pack Fútbol” para poder acceder al contenido). El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.
El Calamar, que viene de ganarle 1 a 0 a Independiente como visitante, se mantiene en el 12° lugar de la tabla de posiciones de su zona con cuatro puntos al igual que Newell’s y Unión, que están más arriba por diferencia de gol (-1 de la Lepra, -2 de Unión y -4 del equipo dirigido por Martín Palermo). El xeneize, por su parte, está noveno con cinco unidades y en la última jornada empató 1 a 1 con Vélez en el estadio Tomás Adolfo Ducó, donde hizo de local por el mal estado del campo de juego de la Bombonera.
Platense vs. Boca: cómo ver online
El encuentro está programado para este sábado a las 21.15 (horario argentino) en Vicente López y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
- TNT Sports.
- Flow - TNT Sports.
- Telecentro Play - TNT Sports.
- DGO - TNT Sports.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
Posibles formaciones
- Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Martín Barrios, Pablo Ferreira; Guido Mainero, Leonardo Heredia, Franco Zapiola; y Luciano Giménez.
- Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa o Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Leonel Flores o Sebastián Villa y Miguel Merentiel.
Cronograma y resultados de la fecha 5 del Torneo Clausura 2026
Viernes 14 de agosto
- Racing 0 - 1 Banfield (Zona B)
Sábado 15 de agosto
- 14.30: Aldosivi vs. Tigre (Zona B) - TNT Sports
- 14.30: San Lorenzo vs. Unión (Zona A) - ESPN Premium
- 16.45: Estudiantes vs. Gimnasia (Interzonal) - ESPN Premium
- 19: Newell’s vs. Deportivo Riestra (Zona A) - TNT Sports
- 19: Belgrano vs. Independiente Rivadavia (Zona B) - ESPN Premium
- 21.15: Platense vs. Boca (Zona A) - TNT Sports
Domingo 16 de agosto
- 15: Sarmiento vs. Huracán (Zona B) - ESPN Premium
- 18: River vs. Argentinos Juniors (Zona B) - ESPN Premium
- 20.15: Barracas Central vs. Rosario Central (Zona B) - TNT Sports
- 20.15: Central Córdoba vs. Instituto (Zona A) - ESPN Premium
Lunes 17 de agosto
- 14.45: Estudiantes de Río Cuarto vs. Atlético Tucumán (Zona B) - ESPN Premium
- 17: Lanús vs. Independiente (Zona A) - TNT Sports
- 19.15: Vélez vs. Defensa y Justicia (Zona A) - TNT Sports
- 21.30: Gimnasia de Mendoza vs. Talleres (Zona A) - ESPN Premium
- 1
Parma renueva la apuesta por los goles argentinos: vendió a Mateo Pellegrino y lo reemplazó con David Romero y Thomas De Martis
- 2
La enésima crisis de Independiente: 30 años en una eterna rueda de frustraciones
- 3
River vs. Argentinos Juniors, por el Torneo Clausura 2026: día, horario, TV y cómo ver online
- 4
En el clásico de los contrastes, Estudiantes y Gimnasia invirtieron los roles