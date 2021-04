Se confirmó el regreso de Marc Márquez tras 9 meses inactivo por una lesión y se enfrentará a la “montaña rusa” del GP de Portimao

Se acabó la espera, se oficializó el retorno. La estrella de la categoría está de vuelta. Este jueves se confirmó que Marc Márquez ya es uno más del GP de Portugal de MotoGP, la tercera fecha de la temporada. Será la competencia que marcará su reaparición tras nueve meses de luchar contra la fractura sufrida en el húmero del brazo derecho, el 19 de julio de 2020, en la carrera de Jerez 1. El español, que corre con Repsol Honda superó el reconocimiento médico obligatorio para ser declarado ‘apto’ para el GP y este viernes se subirá de nuevo a su Honda.

El ocho veces campeón del mundo, tendrá un enorme desafío, porque no corrió en esta pista de Portimao a la que muchos corredores calificaron como una “montaña rusa”. Los que pudieron estar cerca del español cuando fue a realizarse los controles para conocer su podía ser parte de la competencia en Portugal aseguran que Márquez salió con una sonrisa que se podía ver a través de su barbijo.

Si bien aseguran que Márquez no correrá ningún riesgo innecesario en este retorno, todos saben que este primer desafío es intenso, ya que se enfrentará a un circuito que está marcado por sus subidas y bajadas. El Autódromo Internacional del Algarve, más conocido como Portimao, por la ciudad portuaria junto a la que se encuentra, representa una de las empresas más intensas según expresiones de los pilotos que lo transitaron. Incluso, están previstas algunas lluvias para este viernes, algo que no debería repetirse ni el sábado ni el domingo según las previsiones, pero que de todas maneras representa otro reto en el retorno de Márquez.

Los especialistas aseguran que Márquez sí pudo rodar en Portimao con una moto de calle, con la Honda réplica de MotoGP, a mediados de marzo, después de hacerlo en Montmeló. Según algunos medios españoles eso le permitirá al piloto estrella saber para dónde van las curvas, sólo eso, porque nada tienen que ver las referencias con una moto de calle respecto a un prototipo de MotoGP.

El director médico, Giancarlo Di Filippo, y el director médico del Autódromo Internacional del Algarve, Marcelo Vilares, son los que comprobaron que el brazo derecho de Marc ya está listo para volver a la competición y para intentar una remontada épica que le permita alcanzar su noveno título. Ahora se encuentra 40 puntos por detrás del líder, Johann Zarco, y está por detrás de los pilotos oficiales Yamaha, Fabio Quartararo y Maverick Viñales, que suman 36 puntos.

Si bien el contexto es diferentes, los medios en España no ven imposible que Márquez se sitúe entre los primeros lugares, ya que en 2017 descontó 37 puntos que en siete carreras y se quedó con la cima de la competencia superando a Viñales y Dovizioso.

Hay que recordar que Márquez se perdió las dos primeras carreras de la temporada en Qatar y que fue porque no estaba completamente recuperado de una lesión que le demandó tres operaciones. “Es una gran sensación volver a MotoGP, con mi equipo y mi moto. Hemos trabajado muy duro para conseguirlo, muchas horas en el gimnasio y con mi fisio Carlos. Nos hubiera gustado estar en Catar, pero finalmente mis médicos me desaconsejaron y los escuché. Realmente me he centrado en escuchar a los médicos y entender mi cuerpo para poder volver a MotoGP y hacer lo que amo. Tengo un poco de experiencia en Portugal, pero el objetivo de este fin de semana es trabajar bien. Poco a poco vamos volviendo y esto es muy positivo después de un largo período”, contó Márquez.

