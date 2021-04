Masters 1000 de Montecarlo: tensa discusión entre dos jugadores que incluyó a la novia de uno de ellos

Un momento tenso e incómodo se vivió durante el torneo de Montecarlo, el primer Masters 1000 de la temporada sobre polvo de ladrillo. El español Pablo Carreño Busta (12° del ranking mundial), que había ganado el primer set por 7-5, se encontraba 4-3 abajo en el segundo parcial ante el italiano Stefano Travaglia (67°), por la primera ronda, cuando se produjo una discusión que tomó temperatura y tuvo que intervenir el umpire francés Emmanuel Joseph.

Sirviendo 30-40, Carreño Busta avanzó a la red para cerrar el punto voleando y, de hecho, lo logró, pero antes de que el punto terminara, el coach del español aplaudió a pocos metros de Travaglia, algo que molestó al jugador nacido en Ascoli Piceno. El italiano se quedó maldiciendo en el fondo de la cancha, mirando con bronca hacia el rincón del español, renegando en un clarito español (vivió y se entrenó durante años en la Argentina).

Del otro lado de la red, Carreño Busta no se quedó callado. “Él se ha equivocado”, dijo el nacido en Gijón, dirigiéndose a su entrenador. Pero agregó, señalando al rincón donde estaban los acompañantes de Travaglia, incluida la novia: “Ella también dice sí, sí, cuando yo no gano el punto”.

“Para, para, para”, reaccionó Travaglia y caminó hacia la red. “A ella no le decís nada. No le vas a decir nada. Ella no falta el respeto. Él (por el coach del español) aplaudió antes de que yo golpee. No pongas en el medio a mi novia, ¿entendiste?. Ella no dice nada: dice ‘sí’ cuando yo gano el punto. Entonces no la pongas en el medio. Tené cuidado con lo que decís, Pablo”, le lanzó el italiano al asturiano, mientras el umpire, desde la silla, trataba de calmarlos.

Con el score 40-40 y luego de unos segundos de irtitación, el match continuó. Carreño Busta, 10° del ranking en 2017 y semifinalista del ATP 250 de Buenos Aires en esa misma temporada, terminó ganando el match por 7-5 y 7-6 (7-4), en dos horas y tres minutos.

Carreño Busta y Travaglia se habían enfrentado en sólo una oportunidad. En los 8vos de final del Challenger de Meknes, Marruecos, con triunfo del español por 6-2, 1-6 y 6-4.

