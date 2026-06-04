Tabla de posiciones de la F1: cómo está el campeonato, en la previa del GP de Mónaco

La temporada 2026 de la Fórmula 1 tiene un líder sorprendente: Andrea Kimi Antonelli, el piloto más joven que alguna vez llegó a la cima de la tabla de posiciones del Gran Circo y que sueña con conquistar el Campeonato Mundial por primera vez. Para ello, buscará seguir haciendo crecer sus expectativas y las de sus fanáticos, en el Gran Premio de Mónaco de este fin de semana.

El italiano de 19 años que maneja uno de los autos de Mercedes se impuso en las últimas cuatro carreras (China, Japón, Miami y Canadá) y manda en la tabla de posiciones con 131 puntos, 43 más que su compañero de equipo, George Russell. Tercero está Charles Leclerc (Ferrari) con 75 y más atrás aparece Lewis Hamilton (Ferrari) con 52. Ambas escuderías ocupan los primeros puestos en el certamen de constructores con 219 y 147 unidades, respectivamente.

Antonelli y Russell pelearon codo a codo en el sprint y en la carrera principal del GP de Canadá MARK THOMPSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Franco Colapinto (Alpine), que viene de terminar 6° y sumar ocho puntos en Canadá, tiene la ilusión de volver a sumar gracias a la notable mejoría en el monoplaza de la escudería francesa con respecto al año pasado. Pierre Gasly, su compañero de equipo, ya consiguió 20 unidades en el certamen y se ubica octavo en la tabla de posiciones de pilotos, mientras que el argentino suma 15 y está undécimo.

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo).

GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló).

GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg).

GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone).

GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).

GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).

GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.