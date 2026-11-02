Tras una excelente carrera, Colapinto había terminado 8° en México, pero luego sufrió una dura sanción

A pesar de finalizar octavo en la pista -séptimo tras la primera revisión- tras una excelente labor en la pista, Franco Colapinto quedó clasificado 15° en el GP de México y viaja a Brasil con un gusto agridulce en la boca. La dura sanción de la FIA por no reducir suficientemente la velocidad en la zona de bandera amarilla tras un accidente del británico Arvid Lindblad (Racing Bulls) no solo sumó 10 segundos a su tiempo de carrera sino que, además, suma otro punto de penalidad en su “carnet” de piloto.

La sanción, sin embargo, no opaca su excelente rendimiento en el “Hermanos Rodríguez”, donde avanzó desde la 11ª posición de largada, superando a su compañero Pierre Gasly. El francés acababa 9º en la pista, pero también era sancionado con 10 segundos por un incidente con el neozelandés de Racing Bulls, Liam Lawson, y quedaba clasificado 17º.

Franco había acabado copiando el ritmo y los tiempos del McLaren de Oscar Piastri, que se ubicaba 7º en la pista. Sin embargo, como el australiano había provocado un incidente con Arvid Lindblad (Racing Bulls), fue recargado con 10 segundos y retrocedía a la 13ª posición.

El Alpine de Franco Colapinto rindió en buena forma en México; luego, una penalidad tiró todo por la borda (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP) ALFREDO ESTRELLA - AFP

La carrera la había ganado el holandés Max Verstappen (Red Bull), pero el gran festejo fue del joven italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), coronado como el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1.

Cuando Kimi se abrazaba con su familia y su equipo, Franco llegaba al box de Alpine sabiendo que la FIA lo estaba investigando.

Se revisaba si había reducido suficientemente su velocidad bajo una bandera amarilla que abarcó la zona de la curva 2 del circuito, cuando chocaron Arvid Lindblad y Oscar Piastri en la 58ª vuelta.

Lo que dijo Colapinto

El mejor largador

Colapinto y Gasly habían conseguido situar a dos Alpine entre los mejores 10 coches. Sanción aparte, para Franco era la gran revancha del gran tropiezo de Bakú, hace poco más de un mes. Quizás, también, una forma de compensación y una ansiada y visible afirmación de sus capacidades.

El pilarense había construido esa octava plaza en la pista con otra de sus magníficas largadas, adelantando esta vez a cuatro rivales en los primeros metros.

Avanzada la carrera, Franco evitó meterse en problemas como el que se encontró Pierre Gasly cuando se tocó con Liam Lawson al acelerar tras el segundo safety car y que terminaría provocando que lo sancionen.

Ese coche de seguridad fue propiciado por el ambicioso británico Arvid Lindblad, que entró en una fricción innecesaria con Oscar Piastri, quien lo mandó contra el muro en la 58ª ronda.

Manteniendo el ritmo

Cuando faltaba media hora para iniciar el Gran Premio, se habían hecho planes, pero para que los dos pilotos de Alpine lograran puntos era necesario que Gasly mantuviera como mínimo su posición y que, como un rayo, Franco ejecutara otra de sus espectaculares largadas. El equipo había elegido una estrategia de neumáticos doble para tener opciones: Gasly, con blandos, y Franco, con medios.

En la aceleración sobre esa primera recta de la carrera tras darse la salida, con 815 metros hasta la curva 1, pasaba Franco a Pierre Gasly. El francés se quedaba repentinamente sin potencia rumbo a la primera curva y se retrasaba a la 13ª posición. También adelantaba el argentino en esos primeros metros a Oscar Piastri, a Lando Norris y a Nico Hülkenberg. Norris no tardó en recuperarse y lo pasaba al argentino en la quinta pasada, y lo mismo hacía el otro McLaren, el de Piastri, en la 9ª vuelta.

La carrera ya le mostraba a Franco una fisonomía más o menos definida. Tenía que asegurar puntos desde la novena posición. Liam Lawson, con el restante Racing Bulls, había largado último, pero avanzaba rápidamente desde atrás. Le iban a favorecer los coches de seguridad para reducir su desventaja.

Desde las primeras curvas y en las vueltas siguientes, por ritmo y actitud, podía apreciarse con claridad que Franco es capaz de correr como suele hacerlo Gasly, y el francés, metido en aire turbulento y en las posiciones retrasadas, solo podía aguantar y esperar alguna oportunidad favorable.

Colapinto era Gasly y Gasly era Colapinto. El Alpine A526 del argentino, situado a espaldas del Racing Bulls de Arvid Lindblad, podía copiar, con sus neumáticos de banda amarilla, los tiempos del piloto británico, pero no quería o podía atacarlo.

Franco Colapinto recorre el circuito Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México. EFE/ Jose Mendez Jose Mendez - EFE

Se esperaba que los pilotos con blandos se detuvieran a partir de la 19ª vuelta y, en caso extremo, durar hasta la 25ª ronda. Sin embargo, Lindblad conducía con guantes de seda e hizo durar más de lo estimado sus neumáticos. Franco entraba a boxes en la 34ª vuelta, cuando estaba en torno a los cuatro segundos por detrás de Lindblad, para recibir neumáticos blandos. Su rival de Racing Bulls pasaba por el pit lane en la 35ª y montaba el compuesto medio.

Cuando Colapinto volvió a pista lo hizo en la 13ª posición, por detrás de Gasly. Pero, con neumáticos frescos, era mucho más rápido que el francés. Pierre había dejado su calzado blando en la 17ª ronda y se desplazaba con medios de 17 vueltas. No hubo dudas y Pierre facilitó que el argentino lo superara en la 38ª vuelta. Franco continuó avanzando y, después del coche de seguridad y de la bandera roja que obligó a esperar 40 minutos para volver a correr, hizo otra buena largada. Para el relanzamiento, la FIA había establecido el orden de la nueva largada con Franco noveno y Gasly 10º. Como el resto de sus rivales, ambos se lanzaban con neumáticos blandos a lo que iba a ser como una carrera “sprint”.

Franco ya tenía asegurada la novena posición cuando recibió ayuda externa: el choque entre Piastri y Lindblad. Esto lo llevó a la octava posición. Mantenerla no le fue fácil. Se enfrentó a un verdadero desafío del que salió airoso, porque en las últimas ocho vueltas tenía el aliento de Lawson en la nuca. Liam había logrado superar a Pierre en la 63ª ronda.

Flavio Briatore y Colapinto charlan en el box de Alpine (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP) ALFREDO ESTRELLA - AFP

Terminaba así en la octava posición sobre la pista, pero los comisarios deportivos de la FIA comunicaban que se iba a revisar si había acatado la disminución de velocidad que se impone en las zonas de bandera amarilla. Estas se habían activado en el área de la curva 2 donde se había accidentado Lindblad.

Tras cruzar la línea de llegada comenzaron las instrucciones por la radio para preparar el motor y la interfaz eléctrica para detenerse por completo. La voz tranquila de Barlow proyectaba firmeza y sinceridad:

—Muy buen trabajo, amigo. Nuevamente en los puntos—Stuart felicitaba a Colapinto por la radio, mientras este retornaba a los boxes tras el final—. Un breve informe en la oficina y después rápido al aeropuerto.

Varias horas después, se le comunicaba al equipo que tanto Franco como Gasly eran sancionados.

En el comunicado oficial de Alpine, Franco expresaba: “Es un final amargo después de lo que habían sido las buenas sensaciones de estar nuevamente en los puntos… Lo siento por todos en el equipo por lo que sucedió bajo las banderas amarillas. Aunque resulta difícil de comprender, ha sido mi culpa.”

New document: Doc 85 - Infringement - Car 43 - Failing to slow under yellow flags

Published on 02.11.26 02:35 CET#F1 #Formula1 #FIA #MexicoGP 🇲🇽 pic.twitter.com/vG0IV1Mrvu — FIA F1 Documents Bot (@fiadocsbot) November 2, 2026

Flavio Briatore no hacía hincapié en los puntos perdidos sino en el rendimiento de sus pilotos y el equipo: “Estoy contento con las prestaciones y el ritmo que hemos demostrado en carrera… pero menos contento con el resultado final… Dejamos Ciudad de México sin puntos, lo cual es una pena tras haber acabado con los dos coches en los puntos… Franco ha pilotado muy bien y ha hecho una carrera consistente que necesitábamos tras una serie de carreras con mala suerte.”

Brasil espera al equipo Alpine, que llegará a Interlagos con las manos vacías después de haber merecido algo mucho mejor. Si tanto Colapinto como Gasly disponen del ritmo en carrera que mostraron en México, la pista de Interlagos puede resultarles favorable.