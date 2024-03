Escuchar

Una batalla entre dos pilotos top del automovilismo nacional. Una pulseada entre dos modelos de autos de una misma marca. Un combate que estalló en los primeros compases de la carrera y se sostuvo hasta el giro final, con el último de los tres relanzamientos que enseñó el Turismo Carretera en el autódromo de Viedma. Un ganador inobjetable. Un vencedor que dibujó una maniobra ajustada y certera para ensayar el sobrepaso, tras transitar a la par durante un puñado de curvas con el rival, y más tarde resistir con astucia y manejo los ataques de quien deseaba recuperarse. Julián Santero (Falcon) y Mariano Werner (Mustang), los protagonistas de un espectáculo vibrante, donde el piloto mendocino ratificó la vigencia de los modelos tradicionales de los coches que componen la grilla del TC sobre los de Nueva Generación. Un éxito para cumplimentar un requisito reglamentario ineludible y entusiasmarse con ser candidato en la pelea por el título.

En 2024, como en 2017, Julián Santero ganó en la visita a Viedma del Turismo Carretera; el mendocino lo hizo con Ford y antes con Torino ACTC

Un mano a mano sin respiro, la propuesta de Santero y Werner. El mendocino se adueñó del primer entrenamiento del sábado, jornada en la que más tarde se anotó con la pole, al aventajar por 135 milésimas al tricampeón. La respuesta del paranaense asomó en las series clasificatorias: la suya fue la más veloz de las tres y así lideró la grilla en la carrera final; a su lado largó… Santero. Y el subcampeón de 2023, en los 26 giros que consagraron al vencedor, demostró el potencial del Falcon que prepara el LCA Racing, pero también que el trazado de Viedma le resulta cómodo: en 2017, con Torino, festejó la primera de las ocho victorias que suma en TC; siete años después repitió, aunque con Ford, marca con la que se impuso en cinco oportunidades en el historial de la categoría. Con dos celebraciones en el autódromo rionegrino emparejó a Werner -ganador en 2021 y 2023-, aunque quien lidera la estadística es Facundo Ardusso, que se impuso en 2015 -año en el que la categoría hizo su primera visita-, 2019 y 2020; la primera con Dodge y las restantes con Torino.

Con la victoria en Viedma, Julián Santero es el líder del campeonato de Turismo Carretera ACTC

“Un ritmo increíble. Una gran largada, con Mariano respetándome, algo que agradezco y felicito, y después lo más difícil: defenderme en los relanzamientos, porque sabía que me iba a atacar. Cumplimos con el objetivo, que es ganar para ser campeón. Lo logramos temprano [en el inicio del campeonato] y de buena forma, con un gran ritmo. Ojalá tenga la regularidad para pelear por el título”, comentó Santero, a la transmisión de TV, antes de ser parte del podio. Sostener un funcionamiento resultó la barrera que le impidió pulsear en la fecha final del campeonato 2023 por la corona y el piloto, de 30 años, lo sabe. “Es lo que nos faltó en la Copa de Oro [mini torneo de cinco fechas que consagra al campeón], porque en la Etapa Regular fuimos competitivos. En la Copa de Oro tuvimos dos fechas malas: en La Pampa, con problemas en la bomba de nafta; en Rafaela, un mal funcionamiento. Si logramos corregir eso este año vamos a ser candidato”, señaló en el estreno de 2024, en Calafate, donde terminó en el cuarto puesto de una carrera accidentada, que también descubrió penalizaciones y descalificaciones que alteraron el clasificador final.

Con aquella cuarta posición y la victoria, Santero es el líder del campeonato, con 82,5 puntos. “Para la carrera final el equipo hizo unos retoques técnicos y una vez más le tengo que terminar dando la razón”, sostuvo Santero, que realizó el sobrepaso a Werner tras aguantar por la parte externa de la pista las primeras curvas, hasta que el cambio del sentido de giro lo dejó por el sector interno. En los relanzamientos procuró que el tránsito no tuviera velocidad en las curvas y abortó los intentos de tijeras que propuso Werner para recuperar la posición. “Me pasó muy bien en la largada. Me voy conforme con lo que hicimos el fin de semana, aunque queda trabajo para lograr la confianza plena en el auto. El resultado, igualmente, es muy positivo”, expresó Werner, que con el segundo lugar logró el primer podio del modelo Mustang en el TC.

Marcos Quijada, de octavo a tercero y así lograr el primer podio del modelo Chevrolet Camaro en el Turismo Carretera ACTC

Perfeccionar el rendimiento de los autos de Nueva Generación es el desarrollo que el campeón defensor y su estructura se deben, aunque el paranaense es la referencia entre los pilotos que optaron por dar el salto y cambiar de modelos. La serenidad de Werner contrastó con la agitación del joven Marcos Quijada, que largó octavo y avanzó hasta el tercer puesto, para completar el podio. El bonaerense, de 21 años, se destacó con un Chevrolet Camaro, que al igual que el prototipo de Ford debutó en el podio.

El TC continuará su recorrido sureño cuando el calendario se traslade a Neuquén, el 7 de abril. La nueva temporada, que se pronosticó de transición, ofreció en dos carreras múltiples sensaciones: asombro con la victoria de Tobías Martínez, con un Torino Nueva Generación, y la vigencia del Falcon, a quien Santero exprimió para festejar en Viedma y llenarse de ilusión con una vieja receta en tiempos de renovación.