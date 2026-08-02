Un incendio ocurrido durante la recarga obligatoria de combustible generó un escenario de máxima preocupación en el box del equipo Martínez Competición, durante el “Desafío de las Estrellas” del Turismo Carretera, que se celebró este domingo en el Autódromo El Villicum, en San Juan.

El episodio ocurrió en la vuelta 30 de la competencia y obligó a la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) a activar el protocolo de seguridad y a disponer el ingreso del Auto de Seguridad, informó Diario Huarpe.

Un derrame de combustible provocó un incendio en el TC y dos mecánicos fueron alcanzados por las llamas

Las imágenes difundidas en la red social X muestran el momento en el que dos mecánicos realizaban la recarga de combustible. En ese instante, el líquido comenzó a derramarse desde el bidón y se produjo una llamarada que alcanzó a ambos integrantes del equipo durante algunos segundos.

Ante la situación, los trabajadores retrocedieron de inmediato para evitar lesiones, mientras un tercer mecánico utilizaba un extintor para controlar el fuego. Sin embargo, cuando la situación parecía estar bajo control, un nuevo foco ígneo apareció dentro del box, lo que motivó la rápida intervención de integrantes de otras escuderías para colaborar en las tareas de extinción. Todos contaban con trajes ignífugos, por lo que no resultaron heridos.

El enojo de Mauricio Lambiris tras el derrame de combustible que provocó un incendio

Más tarde, Omar “Gurí” Martínez, propietario del equipo, confirmó durante la transmisión de ACTC Media que el piloto Mauricio Lambiris pudo descender del vehículo por sus propios medios y que no sufrió lesiones. El fuerte incendio obligó al equipo a retirar el auto y abandonar la competencia.

Horas después de la carrera, comenzó a circular un video en el que se observa al piloto uruguayo abandonar el automóvil visiblemente molesto por lo ocurrido. En la filmación se lo ve intercambiar palabras con integrantes de la escudería y golpear de una patada el paragolpes trasero del vehículo antes de dirigirse al sector de boxes.

El Chevrolet Camaro de Diego de Carlo se llevó el bidón de nafta enganchado

El episodio no fue el único incidente registrado durante la competencia. En la vuelta 36, el Chevrolet Camaro de Diego De Carlo protagonizó otra situación de riesgo cuando el bidón utilizado para la recarga de combustible quedó enganchado en la boca del tanque al momento de abandonar la calle de boxes.

El elemento permaneció sujeto al vehículo durante algunos metros y terminó desprendiéndose cuando el piloto ya había retomado la marcha. La maniobra, aun así, generó preocupación por el riesgo que representaba tanto para el corredor como para el resto de los participantes.

La jornada del TC terminó con el festejo del piloto sanjuanino Tobías Martínez

Más allá de los incidentes y las demoras que marcaron la competencia, la jornada terminó con el festejo de Tobías Martínez. El piloto sanjuanino se quedó con el Desafío de las Estrellas ante su público y le dio al RUS MED Team la primera victoria de su historia en el Turismo Carretera. A bordo también de un Chevrolet Camaro, Martínez partió desde la 31.ª posición, tomó el liderazgo en la vuelta 42 y se encaminó hacia un triunfo histórico. Juan Pablo Gianini, con Ford, finalizó en el segundo lugar, mientras que Germán Todino completó el podio.