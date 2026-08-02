Todos los refuerzos que llegaron a San Lorenzo: ingeniería económica y experiencia para potenciar el plantel

El semestre no empezó bien para San Lorenzo. Vale decir que ni siquiera la pretemporada, porque el primer día renunció Gustavo Álvarez, quien era el entrenador en ese momento, por desencuentros con la Comisión Directiva por apartar a algunos futbolistas.

Durante dos semanas Walter Perazzo dirigió la pretemporada, mientras el plantel entrenaba completo y cuando parecía que Iker Muniain iba a llegar al Ciclón, por un problema de papeles (no está habilitado aún a dirigir en la Argentina) no firmó y todo derivó en una rápida negociación con Néstor Raúl Gorosito, que volvió al Ciclón 22 años después como entrenador. En la primera conferencia, el DT pidió por la vuelta de Matías Lammens y Marcelo Tinelli y aclaró que el club “necesita de todos para salir adelante” y que el mercado de pases necesitaba gente de experiencia y que probablemente no lleguen primeras marcas, sino “segundas o terceras”.

Marcelo Culotta, presidente de San Lorenzo, en la firma del contrato de Emiliano Amor, uno de los refuerzos para el segundo semestre de 2026 @SanLorenzo

Todo ese panorama se agravó cuando Jhohan Romaña se fue al León de México y Lautaro Montenegro quedó apartado del plantel profesional por firmar un precontrato con el Al-Wahda de Emiratos Árabes Unidos para jugar allí desde el 1° de enero de 2027. Para ese momento, el club estaba inhibido y aunque pagó, empezó la competencia oficial sin refuerzos, por lo que sufrió dos golpazos: la eliminación ante Deportivo Riestra por penales de la Copa Argentina en 16vos de final y derrota 1-0 ante Lanús en el debut del torneo local.

Pensar en refuerzos en ese momento era imperioso para armar un plantel competitivo, pero las negociaciones recién comenzaban y el primero en llegar fue Juan Pablo Álvarez, extremo y mediapunta a quien Gorosito tuvo en Colón de Santa Fe y quedó libre de Gimnasia de Mendoza tras disputar pocos minutos en el primer semestre y no pudo estar en los dos primeros partidos. Firmó contrato por 18 meses.

Ya en la previa del duelo ante los mendocinos, el que quedó confirmado fue Gustavo Del Prete, quien tuvo su presentación ante el público en el mismo césped del Pedro Bidegain y selló su contrato también por 18 meses. A su vez, San Lorenzo tiene la opción de rescindir el vínculo sin costo y de forma unilateral en diciembre de 2026. Por su lado, el jugador cuenta con una opción de salida a su favor en la misma ventana, pero San Lorenzo la puede bloquear abonando 250.000 dólares, según informó oficialmente el club.

Gustavo Del Prete. Día 1 en casa.



¡Vamos por todo, Tuti! pic.twitter.com/NQpkXfCUWK — San Lorenzo (@SanLorenzo) July 29, 2026

El triunfo como local con gol de Rodrigo Auzmendi trajo tranquilidad, cambió la energía y San Lorenzo aceleró. Con la aprobación administrativa de la FIFA para levantar las inhibiciones y tener los jugadores habilitados, comenzó a conformar el plantel que pretendía el entrenador.

Se sumó Emiliano Amor, que era suplente en Defensa y Justicia y a quien el Ciclón ya lo había buscado en mercados anteriores: tiene muchas posibilidades de ser titular este lunes ante Central Córdoba de Santiago del Estero (a las 21.30, en el estadio Madre de Ciudades). El marcador central de 31 años arribó en condición de libre y firmó un contrato por 18 meses. El club tiene una opción de compra en enero del 2027 de 500.000 dólares y otra en julio del 2027 por US$ 750.000. En caso de ejecutarse alguna de estas dos opciones de compra, el contrato se prorrogará automáticamente por dos años más.

El defensor Danilo Arboleda, en su primer entrenamiento con San Lorenzo @SanLorenzo

El otro defensor central que llegó fue el ex futbolista de Banfield, Danilo Arboleda. El club adquirió el 70% del defensor colombiano de 31 años a Banfield a cambio de 350.000 dólares, ejecutando la cláusula de rescisión, y con contrato hasta diciembre del 2028, luego de una larga negociación con el Taladro, que no estaba dispuesto a dejarlo ir fácilmente con un resarcimiento, aunque el futbolista se entraba en los últimos meses de su contrato con la institución del Sur.

Además de dos delanteros y dos defensores, en San Lorenzo entendían que hacía falta un mediocampista central que haga jugar y el nombre era Martín Río. También ex Banfield pero de último paso por Talleres de Córdoba y una debilidad para el cuerpo técnico (según supo LA NACION), el mediocampista de 25 años desembarcó a préstamo sin cargo por 12 meses, prorrogables automáticamente por otros 6 meses. San Lorenzo tiene una opción de compra de 3.000.000 de dólares por el 75% del pase. Además, la ‘T’ cuenta con una opción de repesca en diciembre, en la que abonará una penalidad de US$ 100.000, y otra opción en junio de 2027. Además de la esa posibilidad, si Talleres ejecuta la repesca de diciembre para vender el futbolista, deberá pagarle a San Lorenzo el 5% de la suma neta de la transferencia en concepto de vidriera.

Todos estos futbolistas están a disposición de Gorosito y muchos de ellos se presume que viajarán a Santiago del Estero y hasta tienen grandes posibilidades de debutar, entre aquellos que vayan desde el inicio y los que puedan sumar minutos desde el banco de suplentes.

Ignacio Zaballa, enganche con pasado en River, uno de los refuerzos: en la foto, firmando su contrato con el presidente Marcelo Culotta @SanLorenzo

Sobre el cierre del libro de pases, previsto para este último viernes 31 de julio, San Lorenzo sorprendió con el juvenil Ignacio Zaballa, ex River: el mediocampista ofensivo de 20 años, con paso por la selección Sub 17 de Argentina se sumó sin cargo. San Lorenzo acordó la llegada del futbolista adquiriendo el 70% de la ficha hasta diciembre de 2029 y River se queda con el restante 30%.

Vale destacar que los contratos de los futbolistas se encuentran atados al tipo de cambio oficial. Además, contemplan un tope para la cotización del dólar.

Las salidas

Más allá de los refuerzos, San Lorenzo sufrió otras bajas además de las de Romaña y Montenegro, pero desde el club detallan que con todas se acordó el “libre deuda” tras haber rescindido sus contratos, dejando regularizada la totalidad de las obligaciones económicas correspondientes a cada vínculo. “Es algo que tenemos que hacer como club, más allá de quién venga luego. Basta de juicios o reclamos por compromisos del pasado”, le dijeron desde la Comisión Directiva a LA NACION.

Jhohan Romaña, uno de los que se fue de San Lorenzo Walter Manuel Cortina

Los futbolistas con los que el club tomó esta metodología de rescisión fueron: Luciano Vietto, Maximiliano Zelaya, Gregorio Rodríguez y Francisco Perruzzi (en su caso, el club se queda con un 30% del pase). Por otra parte, San Lorenzo realizó la cesión de Facundo Bruera a Barracas Central, a préstamo por 18 meses, sin cargo y sin opción, con repesca en diciembre de 2026.

La salida de Jhohan Romaña también fue por rescisión de contrato. Enterado el club del precontrato con el León mexicano, se acordó su salida anticipada a cambio de percibir un resarcimiento económico de US$ 800.000 y se conserva un 10% de plusvalía sobre una futura venta.