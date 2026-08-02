El insólito gol en contra de Casemiro tras dos errores en una misma jugada

El jugador Casemiro, de histórico paso por Real Madrid, vivió este sábado una noche para el olvido durante el empate 2-2 entre Inter Miami y Columbus Crew. El mediocampista brasileño cometió dos errores consecutivos en una misma jugada: primero perdió la pelota cuando intentaba salir desde el fondo y luego, en su afán por remediar la falla, terminó convirtiendo un gol en contra.

La acción se dio a los 33 minutos del primer tiempo, cuando el futbolista brasileño quedó como último jugador de campo de Inter Miami e intentó dar un pase. En ese momento, en un intento de filtrar la pelota hacia la mitad de la cancha, se le resbaló el pie de apoyo, cayó al césped y entregó la posesión directamente a Hugo Picard, quien controló y rápidamente se dispuso a orquestar un ataque del conjunto visitante.

Casemiro cometió dos errores en una jugada que terminó en gol para Columbus Crew

Picard tocó hacia adelante para Daniel Gazdag, que abrió el juego hacia Taha Habroune, que envió un centro bajo al área en busca de Jamiro Monteiro Thiaré, mientras Casemiro retrocedía a toda velocidad para intentar corregir su equivocación.

El brasileño alcanzó a interceptar el pase, pero su esfuerzo tuvo el peor desenlace: desvió la pelota hacia su propio arco y sorprendió al arquero Rocco Ríos Novo, que no pudo evitar el 1-1 transitorio. Así, Columbus llegó al empate mediante una jugada que tuvo al ex Real Madrid como protagonista de dos fallas decisivas.

Luis Suárez había abierto el marcador a los 16 minutos y Noah Allen volvió a adelantar al conjunto local antes del descanso. Más adelante, Brais Méndez convirtió a los 84 el 2-2 definitivo.

Messi volvió a jugar para Inter Miami, tras tomarse una semana de vacaciones después de la final del Mundial LEONARDO FERNANDEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El encuentro también marcó el regreso de Lionel Messi a Inter Miami, 13 días después de haber disputado con la selección argentina la final del Mundial ante España. El rosarino comenzó entre los suplentes y fue recibido con una ovación cuando salió a realizar los movimientos de calentamiento durante el entretiempo. Finalmente, ingresó a los siete minutos del complemento en reemplazo de Pinter.

Messi se mostró activo desde sus primeras intervenciones, aunque no estuvo preciso en la definición. Primero sacó un zurdazo que impactó en la parte exterior de la red y luego controló con el pecho una asistencia de Suárez, pero su remate salió apenas desviado. Ya en tiempo adicionado volvió a disponer de dos oportunidades: el arquero Patrick Schulte respondió con grandes reflejos ante un cabezazo y, poco después, un derechazo del argentino se fue por encima del travesaño.

Rodrigo De Paul fue titular este sábado LEONARDO FERNANDEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Messi se había reincorporado a los entrenamientos el miércoles, luego de pasar una semana de vacaciones en Funes, a 16 kilómetros de Rosario. Durante su ausencia, Inter Miami ganó sus dos encuentros por la MLS tras la reanudación de la competencia.

También fue titular Rodrigo De Paul, quien compartió la mitad de la cancha con Casemiro y tuvo un cruce con Camacho durante la disputa de una pelota. El jugador argentino es uno de los pilares de las Garzas y lleva cuatro goles y cuatro asistencias en 14 partidos disputados esta temporada.