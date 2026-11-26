El fin de semana pasado, en la noche de Las Vegas, la realidad superó a la ficción cinematográfica en el circuito urbano.

Toma 1, Max el “bully”. En el entrenamiento de preclasificación del viernes, Max Verstappen adelantó a George Russell en la recta yendo hacia la curva 14. En las repletas tribunas del “Strip”, el público soportaba estoico el frío. A Max casi se le congelaban los nudillos enguantados circulando a 340 km/h. Russell había calentado sus neumáticos y circulaba despacio, recargando batería. Preparaba su vuelta rápida del tercer entrenamiento “libre”.

Antes de esa curva, Russell aceleró a fondo porque necesitaba lanzarse a la salida. Y entonces Max, en plena frenada, cambió dos veces de trayectoria, bloqueando el paso al inglés. Una maniobra que no venía a cuento, solo explicable descifrando el jeroglífico del subconsciente del cuatro veces campeón.

Max Verstappen con su Red Bull, por delante del Mercedes de George Russell en Las Vegas (Photo by CLIVE MASON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) CLIVE MASON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Toma 2: Charles, el celoso. Sábado a la noche, vuelta 38 del Gran Premio, curva 2. “Si seguimos así, esto no va a terminar bien”. “Mantengan posiciones”. Dos mensajes claros por la radio a los dos pilotos de Ferrari.

Con Lewis Hamilton, sexto, por delante de Charles Leclerc en ese momento, intentaban ambos compensar su eliminación en la Q2 de la clasificación del viernes por la noche.

Leclerc se lanzó a superar a su compañero por dentro entrando en la curva 7. Le dio un fuerte empujón por detrás y lo lanzó en trompo. Ya había habido fricciones entre ambos esta temporada: en el GP de Italia, Leclerc echó de la pista a Hamilton antes de accidentarse él mismo una vuelta más tarde. Y en México ambos se salieron de la pista luchando por la victoria, dejándole servido el triunfo en bandeja a Verstappen.

Rueda a rueda: el roce entre las Ferraris de Lewis Hamilton (izquierda) y Charles Leclerc en Las Vegas (AP Photo/Abbie Parr) Abbie Parr - AP

Es lo que anida en la mente de los protagonistas lo que provoca estos conflictos. El caso más transparente es el de Max vs. Russell. El enfrentamiento áspero es inevitable cuando dos egos chocan en el mismo espacio y ninguno quiere ceder en el relato.

La identidad de Max

Desde que ingresó a la Fórmula 1 con un talento descomunal y en poco tiempo marcó superioridad real en el combate, su ego de dominancia y superioridad se hizo evidente. El neerlandés reproduce en la pista lo que aprendió en su infancia debido a la crianza bajo absoluta presión mental de su padre, Jos Verstappen. El ex piloto de Fórmula 1 también apelaba a la violencia física con sus parejas o en la resolución de discusiones de bar.

Por eso, según psicólogos deportivos como Albert Bandura o John Silva, la tendencia de Max es apelar a la intimidación táctica (como ante Russell en el entrenamiento de Las Vegas) y al rechazo de la tutela externa; las críticas u opiniones ajenas le tienen sin cuidado y lo dice.

Jos y Max Verstappen: una charle entre padre e hijo en los boxes Archivo

Según muchos expertos en psicología clínica, crecer bajo un modelo parental punitivo, imprevisible y de altísima exigencia —donde el error se asocia a castigo o pérdida abrupta de aprobación— suele moldear una coraza de hipercontrol y dureza emocional. En la pista, esa coraza se traduce en una tolerancia altísima al conflicto y una negativa a mostrar vulnerabilidad. Responde con dureza a la descalificación verbal o se burla de quien lo critica cuando se siente cuestionado.

Declaraba Max en la conferencia de prensa posterior al Gran Premio de Las Vegas que ganó: “Habla mucho fuera de la pista (Russell) y está tan por debajo de mi nivel que, de todos modos, no tiene mucho sentido que intente responder a eso, así que no me molesta”. Revelaba la agresividad hostil que guarda en su ego competitivo y la manifestaba hablando de la buena sensación (para él) que dijo sentir con la salida de pista de Russell en la carrera: “Ja, ja. Bien hecho. Dios mío”, exclamó por la radio. Y supuestamente ya en frío, en la conferencia de prensa posterior soltaba: “Hoy el karma es una perra. Sinceramente, fue fantástico cuando miré por el espejo y vi lo que estaba pasando. Así que pensé: ‘¡Fantástico! Mi día solo está mejorando’”. Sin filtros, sin empatía.

Por el contrario, el ego deportivo de Russell es normativo y de afirmación. Se enfoca en el mérito, la justicia y el reglamento como valores máximos. Es metódico en su manejo y procedimientos, combativo en el discurso y muy sensible a las injusticias percibidas en la pista. George lleva el conflicto hacia los comisarios, a la prensa y a la confrontación retórica para no ceder terreno simbólico. Decía refiriéndose a Verstappen: “Camina por el paddock como si fuera más grande y mejor que todos los demás, y yo no voy a aceptar que alguien me arruine así”.

Max Verstappen, con el trofeo que recibió como ganador en Las Vegas (Photo by Rudy Carezzevoli / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) RUDY CAREZZEVOLI - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La agresividad es prioridad

Según el psicólogo deportivo John Silva, hay dos clases de agresividad en el deporte: la instrumental y la hostil. Ambas las practica Verstappen según las circunstancias. La instrumental no tiene por objeto dañar al rival, sino intimidarlo; está calculada. La hostil nace de un descontrol emocional que desborda la estrategia, y la acción puede perjudicar el propio resultado deportivo. La intención ahí es dañar al rival o sacarlo de pista, aunque no haya ganancias por ello. Equivale, en fútbol, al defensor que va en plancha contra la pierna de un delantero.

En España, este año, Verstappen fue directamente al choque con Russell. Lo penalizaron, admitió la culpa, pero no cambió. El descontrol emocional de Max no es muy frecuente, pero le sigue sucediendo. En 2018 perdió el liderazgo de la carrera de México por un choque con Esteban Ocon. Fue al garaje del pesaje y allí lo empujó varias veces, como queriendo pelear.

En la historia de la Fórmula 1 ha habido grandes rivalidades con explosiones de violencia sobre ruedas de algunos de sus protagonistas. Basta recordar que Ayrton Senna bloqueó, pasado de frenada y con contacto por dentro, intencionalmente a Alain Prost en la chicana de la curva 1 de Suzuka. Senna siguió, pero fue desclasificado. Campeón: Prost.

En 1990, Senna chocó a Prost antes de la curva 1 de Suzuka. Ambos abandonaron. Campeón: Senna.

Pocos duelos internos tuvieron el voltaje del de Senna-Prost

Michael Schumacher también apelaba con frecuencia al choque o la intimidación. En 1994, en el Gran Premio de Australia, en Adelaida, sacó fuera de la pista a su rival por el campeonato, Damon Hill, para proteger su ventaja en el certamen, que ganó. Y en 1997 fue descalificado del campeonato por intentar sacar de pista a Jacques Villeneuve en la última y decisiva carrera, en Jerez.

Leclerc, descontrolado

El caso de Leclerc discurre por una vertiente diferente a la de Verstappen. Desde 2020, Leclerc construyó su identidad deportiva en Maranello como el referente absoluto alrededor del cual se articulaba el futuro de la Scuderia. Llegó el “entrometido” Hamilton, al que Charles dominó en 2025, pero con los autos del nuevo reglamento el siete veces campeón se revitalizó y ha superado al “niño mimado”, situándose por delante en el campeonato hasta el GP de Qatar. Cada decisión del muro o cada situación en pista en la que se pide contención o cooperación la vive Charles como una pérdida de centralidad. Se debate entre su lealtad a Ferrari y el deseo de imponerse para ser el foco del equipo.

La presencia de un compañero de la talla de Hamilton exige compartir o disputar la prioridad estratégica y el peso simbólico dentro del garaje.

El roce entre las Ferraris

Por eso, a nivel subconsciente, tiene miedo (de perder su posición). Pasa en competición por un proceso de ansiedad “estado”, no intrínseca de su personalidad, que lo lleva a intentar maniobras demasiado arriesgadas para superar al compañero. Gustavo Ruiz, el psicólogo deportivo de Franco Colapinto, en su libro La cabeza del campeón, en el capítulo referente a la ansiedad, le ofrece a Leclerc una manera de reconocer y controlar su situación: no resignarse, pero sí aceptar; es decir y decirse: “Esto es lo que tengo, es lo que me toca y haré lo mejor posible”.

Tras siete temporadas y algo más en Ferrari, Leclerc siente que ser campeón del mundo parece cada vez más lejano. Hamilton, que ya acumuló siete coronas y 106 victorias (contra 9 de Leclerc), está demostrando su vigencia y estatura de líder. Cuestiona, a veces equivocándose, las decisiones del equipo, pero también piensa en el equipo cuando delega en Fred Vasseur, el jefe de la escuadra, la decisión sobre cómo resolver la pugna interna, que tendrá continuidad en Qatar.