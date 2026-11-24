Finalmente, y después de varias idas y vueltas con la incertidumbre como protagonista, Instituto recibirá a River en el Monumental Presidente Perón de Alta Córdoba por los cuartos de final del Torneo Clausura. Las dudas giraban en torno al estado del campo de juego luego que se desarrollaran allí varios recitales, lo que además había obligado al conjunto cordobés a mudarse al estadio Mario Alberto Kempes en la última fecha disputada ante Huracán.

“Tranquilos… en el Monumental Presidente Perón, como siempre”, fue el posteo que hizo Instituto Atlético Central Córdoba, que hará de anfitrión, posiblemente (todavía no está confirmada la fecha y el horario), el próximo sábado a las 22. River avanzó a esta instancia con un triunfo por 3 a 1 ante Lanús en el Monumental.

Tranquilos…



En el Monumental Pdte. Perón, como siempre 🇦🇹❤️ pic.twitter.com/MXTjU6d2FR — Instituto ACC (@InstitutoACC) November 24, 2026

Una vez que Instituto obtuvo el pase a cuartos de final del Clausura tras ganarle por 2 a 1 a Huracán este domingo por la noche en el Kempes, comenzaron a surgir las dudas sobre si el partido contra el equipo millonario debía jugarse en ese mismo estadio debido al estado del campo de juego del Presidente Perón. En las últimas imágenes aéreas tomadas esta jornada por el canal TyC Sports se vio una cancha que no se encuentra en las mejores condiciones.

Finalmente, la dirigencia de la Gloria comunicó este martes que el partido contra River se llevará adelante en su casa, posiblemente una decisión tomada para conservar la localía y evitar que haya hinchas visitantes el próximo fin de semana.

Quedó confirmado dónde jugarán Instituto y River por los cuartos de final del Torneo Clausura. Instituto Atlético Central Córdoba

El ganador de este encuentro se cruzará por una de las semifinales del torneo con quien salga victorioso del enfrentamiento entre Vélez e Independiente. Por el otro lado de la llave, mientras Gimnasia y Esgrima La Plata espera por rival entre Boca e Independiente Rivadavia de Mendoza, Rosario Central estará recibiendo a Barracas Central.

Quedó confirmado dónde jugarán Instituto y River por los cuartos de final del Torneo Clausura. Manuel Cortina

Este miércoles, Boca recibe a Independiente Rivadavia

Boca recibirá este miércoles a Independiente Rivadavia de Mendoza en búsqueda de un lugar en los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro, que está programado para las 21, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Luis Lobo Medina, mientras que en el VAR estará José Carreras.

Boca arriba a este enfrentamiento con la ilusión de conquistar una inolvidable quíntuple corona luego de ganar el título de campeón de Liga por finalizar primeros en la tabla anual y obtener la Copa Sudamericana este sábado, luego de vencer a Atlético Mineiro de Brasil en la final.

Independiente Rivadavia, por su parte, tuvo uno de los mejores años de su historia y consiguió pelear hasta el final en la tabla anual, aunque finalmente se quedó con la cuarta posición.