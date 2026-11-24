Pasó absolutamente de todo. Goles, chilenas, gestos, récords... El partido entre Al Nssr y Al Sadd, de Qatar, por la quinta fecha de la etapa de grupos de la Champions League de Asia, fue un show completo. Es que Cristiano Ronaldo marcó y sigue caminando hacia el récord de los 1000 goles, protagonizó un momento increíble con un juez de línea y Joao Félix dejó una pieza que se encamina como el mejor gol de 2026.

El portugués dio el primer paso para la victoria por 2-1 de Al Nassr, porque antes del primer cuarto de hora del partido, abrió la cuenta con un remate potente y cruzado desde el punto del penal. Y no resultó una conquista más, porque Cristiano arrastraba una marca negativa con tres penales errados entre octubre y noviembre.

¡¡987 PARA CR7!! ¡CRISTIANO RONALDO SACÓ UN REMATE INFERNAL ANTE AL SADD Y ESTÁ A 13 GOLES DE LLEGAR A LOS MIL!



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El gol del portugués representa el tanto oficial número 987 en la carrera profesional del atacante, que está a tan sólo 13 conquistas de llegar a la magnífica marca de los 1000 festejos. Pero no pudo sostener demasiado el resultado porque menos de 10 minutos después, Al Sadd igualó tras una asistencia de Akram Afif para que convierta Mohammed Waad.

El enojo de Cristiano

A pesar de la igualdad se impuso el dominio del Al Nassr, por eso Cristiano estuvo cerca de ampliar su cuenta personal, pero el VAR le anuló lo que hubiese sido su doblete y su tanto 988, lo que hizo que el portugués comenzara a levantar temperatura. Tanto, que en el segundo tiempo, las cámaras captaron cuando el luso se molestó con uno de los jueces de línea y le comenzó a hacer gestos en los que consideraba que estaba sancionando el fuera de juego con los ojos tapados.

Pero no sólo el espectáculo estaba montado por Cristiano, sino que su compatriota, Joao Félix dibujó la jugada más espectacular del partido y que representó la victoria para Al Nassr. Es que cuando comenzó el segundo tiempo, el luso recibió cerca del borde del área un pase de cabeza del brasileño Angelo y, con una repentización envidiable, acomodó el cuerpo y sacó una chilena impresionante que fue imposible de controlar por el arquero de Al Sadd, Meshaal Barsham. Rápidamente el tanto se viralizó y muchos fanáticos lo proponen como el mejor gol del año.

El golazo de Joao Felix

El desenlace con los goles de Félix y Cristiano Ronaldo no solo permitieron que Al-Nassr sumase tres puntos fundamentales, sino que también implicó que el delantero portugués ingresase en los registros del equipo árabe al alcanzar los 17 goles en la máxima competición asiática de clubes.

Cristiano Ronaldo atraviesa un fin de año muy particular, ya que el 5 de noviembre había anunciado el retiro de la selección de Portugal. “Para el pueblo portugués, ha llegado el día de devolver la camiseta número 7 de nuestra selección nacional”, dijo el delantero, de 41 años, en un largo mensaje en video en redes sociales. “Nunca sentí que me perteneciera solo a mí, pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, defenderla y llevarla conmigo a estadios de todo el mundo”.

La decisión de CR7 se desencadenó luego de algunos cortocircuitos con el entrenador Jorge Jesus. “Quizás las cosas se precipitaron, pero no por mi culpa. Él ya tenía claro que, tarde o temprano, ese momento llegaría. Iba a suceder durante mi etapa como seleccionador, de todos modos. No me siento culpable por su salida”, explicó el DT, sobre el impacto de la despedida del crack.

Como contracara, Cristiano se llevó una gran alegría a fines de octubre, cuando tras una votación entre hinchas -debían pagar un euro para participar- se llevó el nombramiento honorífico de Balón de Oro de Todos los Tiempos (BOAT). El portugués superó a Lionel Messi entre los futbolistas que ganaron dos trofeos del tradicional Balón de Oro.

Así, entre situaciones de todo tipo, los días de Cristiano transcurren en busca del ansiado gol N° 1000, que, por lo visto, llegará bastante pronto.