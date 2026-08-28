Argentina derrotó a Puerto Rico por las eliminatorias FIBA y se acerca al Mundial de Qatar 2027

Un inicio ideal para la Argentina. En la primera fecha de la segunda rueda de las eliminatorias FIBA para el Mundial de Qatar 2027, derrotó a Puerto Rico por 89 a 75, con un gran juego colectivo, sobre todo en el segundo tiempo. En el duelo que se disputó en el Polideportivo Islas Malvinas, de Mar del Plata, los dirigidos por Pablo Prigioni ganaron un partido clave de cara a la clasificación. Por el contexto, aseguró la localía frente a un rival directo y estiró la ventaja en la tabla de posiciones: le sacó cuatro partidos con cinco por jugarse.

Debido al formato de competencia, esta victoria representa un gran paso al objetivo por los siguientes motivos. La Argentina, que arrastró 11 unidades de la primera rueda, se consolida entre los tres primeros del grupo F, que son los que se clasificarán a la próxima copa del mundo. Con el triunfo llegó a 13 puntos y su máximo perseguidor es, justamente, Puerto Rico, que ahora tiene 9. Otro factor fundamental fue hacerse fuerte de local, debido a que a la Argentina le tocará visitar a los boricuas. También a Canadá (el lunes) y a Bahamas, selecciones que por supuesto deberán venir al país, y allí será donde habrá que imponer condiciones. El proceso es largo, pero la selección de básquet, que se ausentó en el Mundial 2023, está muy cerca de volver a la cita máxima.

Leandro Bolmaro, de gran partido, es defendido por Isahia Piñeiro, en el triunfo de la Argentina ante Puerto Rico Mauro V. Rizzi

Argentina llegó a este partido con prácticamente todo su potencial: estuvieron Facundo Campazzo, Nicolás Laprovittola, Leandro Bolmaro y Gabriel Deck. El rival también contó con lo mejor: con José Alvarado como gran figura, con Ethan y Stephen Thompson, Ysmael Romero, entre otros, pero pocos entrenamientos.

En el inicio, los dos equipos se mostraron muy agresivos en la defensa, pero erráticos en el ataque. Tras ese momento, la Argentina se empezó a encender bajo la conducción de Facundo Campazzo. Con buenos lanzamientos de tres puntos (cinco en este período), llegó a sacar siete de máxima. Se lució Gabriel Deck, que cerró con nueve unidades para el local, y los visitantes se mantuvieron gracias al goleo en el poste bajo, sobre todo de Etham Thompson (6 en este cuarto). Los primeros 10 minutos finalizaron 25 a 21 para el local.

✨ Bellísimo lo de Bolmaro



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En el segundo cuarto, Puerto Rico empezó con todo. Con lo que dejó del primer período, arrastró un parcial de 7 a 0 y de ese modo igualó el partido rápidamente. Pero la Argentina mejoró por su defensa. Por momentos marcó en zona y pudo controlar el goleo rival en el poste bajo. Luego, con una defensa hombre a hombre, forzó al rival a realizar tiros incómodos. De a poco sacó una buena distancia de cinco puntos. Sin embargo, tras un tiempo muerto, los boricuas metieron dos triples y revirtieron el resultado. Pero Cáffaro cerró con sus primeros puntos para que los de Prigioni se vayan al descanso 43-42 al frente, en una primera parte muy cambiante.

En la segunda parte la Argentina fue determinante. Lo arrancó con todo. Fueron varias las combinaciones que le permitieron imponer un gran tercer cuarto: la gran defensa, saber aprovechar los errores del rival y el gran juego de pases en las ofensivas. Con todo eso llegó a una máxima de once (64 a 53). La manija de juego de Facundo Campazzo y la presencias en el ataque de Leandro Bolmaro y de Gabriel Deck (otra vez), permitieron que la albiceleste domine esa parte y cerrar el período arriba por diez: 64-54. Incluso, tuvo posibilidades de estirar la ventaja, pero falló en los últimos instantes.

Facundo Campazzo lideró al equipo en la ofensiva con 10 asistencias y 13 unidades Mauro V. Rizzi

En el último cuarto, Puerto Rico, que históricamente nunca fue un rival débil para la Argentina, achicó la ventaja a seis. Pero el local logró estirar la ventaja otra vez en la mitad del período y evitó la reacción rival. Los minutos pasaron y la selección nacional llegó a sacar +15, la máxima del partido (84-69). En definitiva, la Argentina se quedó con la victoria por 89 a 75. Deck fue el goleador del partido con 23 puntos, seguido por Bolmaro, con 19. Las 10 asistencias de Campazzo también fueron parte de la gran producción del equipo.

Lo que viene para la Argentina no será nada sencillo. Cerrará esta primera ventana de la segunda rueda el próximo lunes ante Canadá, en Quebec, por la segunda fecha de las eliminatorias, desde las 20 de nuestro país. El equipo norteamericano dirigido por Gordie Herbert no contará con grandes figuras como Shai Gilgeous-Alexander, Dillon Brooks, Andrew Nembhard ni Kyshawn George. Sin embargo, sí estarán Nickeil Alexander-Walker, Lu Dort y Kelly Olynyk, de la NBA, como también jugadores de la Euroliga como Mfiondu Kabengele o Khem Birch.

Además, en noviembre se jugará la segunda ventana, con los dos partidos que se jugarán en Mar del Plata. Allí, Pablo Prigioni no contará con algunas figuras por el calendario de las ligas europeas. Primero ante Bahamas, y luego contra Canadá. La participación se cerrará entre febrero y marzo, cuando tenga que viajar a Centroamérica para visitar a Bahamas y Puerto Rico. El equipo argentino logró un gran triunfo y junto con el público que llegó al Polideportivo de Mar del Plata, se ilusionan con llegar al Mundial de Qatar.