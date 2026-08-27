Murió un hincha de River en el Monumental durante el partido con Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana

Un hincha de River murió dentro del estadio Monumental durante el partido en el que el equipo de Eduardo Coudet quedó eliminado de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe por penales.

El hombre habría sufrido una descompensación cardíaca en uno de los accesos internos del estadio y solicitó asistencia al personal que se encontraba en la Puerta San Martín. Ante esa situación, los efectivos acudieron a auxiliarlo y pidieron la presencia de una ambulancia del SAME, según informó Olé.

Mientras aguardaban la llegada del servicio de emergencia, el personal comenzó a realizarle maniobras de reanimación. Sin embargo, el hombre no respondió a las tareas de resucitación y murió en el lugar.

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