Por segundo día consecutivo, Julián Alvarez volvió a ausentarse de la práctica de Atlético de Madrid y se incrementan la tensión y las suspicacias entre el jugador y el club español. Tal como ocurrió este miércoles, la razón por la que el argentino no se entrena con sus compañeros es por “indisposición”, según informó el diario local Marca.

Cada hora que transcurre, cada día que pasa, la relación entre la institución “colchonera” y el delantero que fue campeón mundial en 2022 parece resquebrajarse más y más. Y, por el momento, no se avizora una solución a corto plazo de persistir esta situación. El jugador de 26 años quedó sumido en el ojo de la tormenta por parte de la afición rojiblanca tras ​los rumores que lo vinculaban con un posible fichaje con Barcelona.

En el último partido, el domingo ante Villarreal, Alvarez fue abucheado durante el ​calentamiento y luego tras ​salir como suplente en el empate a 2 a 2 de Atlético en su casa. Por un supuesto pedido de la institución, el goleador ni siquiera saludó a la hinchada al finalizar el encuentro. Lo cierto es que el delantero no ocultó su deseo de marcharse y, durante el último Mundial disputado en Estados Unidos, Canadá y México, dijo que había hablado con el club madrileño sobre un posible traspaso ​para “cumplir mi sueño”.

Julián Alvarez volvió a ausentarse de la práctica de Atlético de Madrid. Alberto Gardin - ZUMA Press Wire DPA

Con respecto a ello, el presidente del vigente campeón de la liga española, Joan Laporta, afirmó este miércoles que sigue interesado en ‌fichar al delantero de Atlético ⁠de Madrid a pocos días de que se cierre el mercado de pases. “Esta situación creó mucho ruido, que no es motivado por acciones del Barça”, afirmó el dirigente ⁠en un video publicado en las redes sociales del club azulgrana. “Ellos me dijeron que no tenían intención ‌de vender porque no tenían alternativa a Julián”, aclaró y sumó que la oferta que hicieron por el argentino “es muy importante porque además nuestro entrenador [Hansi Flick] tiene verdadero interés por él”.

“Nos llegaron informaciones de que Atlético de Madrid está negociando con otros clubes por el futbolista”, señaló Laporta, que volvió a hablar sobre el deseo de tener al argentino en el plantel y que resaltó que le gustaría “entenderse” con la dirigencia del Atleti.

Julián Alvarez volvió a ausentarse de la práctica de Atlético de Madrid. PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

No obstante, ‌el consejero delegado de Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, afirmó que el club no ⁠aceptaría ni siquiera 200 millones de euros (233 millones de dólares) por ‌un activo clave al que quieren conservar. “Se está victimizando al jugador, pero la única víctima del caso Julián somos nosotros. Nos perjudicaron en lo económico y en lo ‌social”, declararon fuentes del club rojiblanco al ​diario deportivo Marca.

“Hay 0% de posibilidades de venderlo al Barça. Esta situación no va de dinero, va de dignidad”, agregaron desde la institución cuyo plantel de primera es dirigido por el Cholo Simeone. Desde que llegó procedente de ⁠Manchester City en 2024 con un contrato de seis ⁠años, Alvarez marcó 49 goles y dio 17 asistencias en 107 partidos con el equipo “colchonero”.

En el último partido, el domingo ante Villarreal, Alvarez fue abucheado durante el calentamiento y luego tras salir como suplente en el empate a 2 a 2 de Atlético en su casa.

Simeone insistió en varias ocasiones en que Julián es una pieza clave para su equipo, pero no perdió la ocasión de defenderlo el domingo pasado, jornada en que se lo vio al delantero argentino con gestos demasiado serios cuando estaba sentado en el banco de suplentes. “Para ganar títulos se necesitan delanteros importantes; nosotros lo tenemos y lo tenemos que cuidar”, sentenció.

Como parte de esta “novela”, Atlético llegó a denunciar a Barcelona ante la FIFA y, según los medios españoles, también ante la Federación Española por los contactos que tuvo el club catalán con Alvarez que, según ellos, se habrían producido fuera de los plazos que se contemplan para ello.