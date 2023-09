escuchar

Concluyó este viernes, con ocho partidos, la primera jornada de la segunda etapa del Mundial de básquet Filipinas-Japón-Indonesia 2023 y se produjeron varias sorpresas. En primer lugar, el grupo L dejó una certeza: Canadá o España, dos de los principales candidatos al título, se despedirán del certamen antes de los cuartos de final. Ambos perdieron sus respectivos compromisos ante Letonia y Brasil, y deberán enfrentarse este domingo por un boleto para meterse entre los ocho mejores.

En dicho grupo, las cuatro selecciones tienen siete unidades, por lo que se juegan el todo por el todo en la próxima jornada. Es decir que los vencedores de España vs. Canadá y Brasil vs. Letonia, accederán directamente a cuartos, mientras que los otros seleccionados se despedirán de la competencia. Lo mismo ocurre en la zona I, en la que los ganadores de Italia vs. Puerto Rico y República Dominicana vs. Serbia, se meterán en la siguiente instancia.

España, vigente campeón del mundo y candidato, podría quedar eliminado antes de cuartos de final BAY ISMOYO - AFP

En el contexto de las eliminaciones tempraneras aparece uno de los candidatos, Australia, que fue derrotado 91 a 80 por Eslovenia y se quedó sin chances de avanzar. Cerrará su participación ante Georgia, el otro eliminado del grupo K, este domingo 3 de septiembre. En esa zona, Alemania y el equipo donde brilla Luka Doncic, ya se clasificaron a cuartos y también se verán las caras este domingo para culminar la segunda etapa.

Fixture y resultados de la segunda etapa

Grupo I

Serbia 76 vs. Italia 78.

República Dominicana 97 vs. Puerto Rico 102.

Italia vs. Puerto Rico - Domingo 3 de septiembre - 5 am.

República Dominicana vs. Serbia - Domingo 3 de septiembre - 9 am.

Grupo J

Estados Unidos 85 vs. Montenegro 73.

Lituania 92 vs. Grecia 67.

Grecia vs. Montenegro - Domingo 3 de septiembre - 5.40 am.

Estados Unidos vs. Lituania - Domingo 3 de septiembre - 9.40 am.

Grupo K

Alemania 100 vs. Georgia 73.

Eslovenia 91 vs. Australia 80.

Australia vs. Georgia - Domingo 3 de septiembre - 4.30 am.

Alemania vs. Eslovenia - Domingo 3 de septiembre - 8.10 am.

Grupo L

Canadá 65 vs. Brasil 69.4.

Canadá 65 vs. Brasil 69

Brasil vs. Letonia - Domingo 3 de septiembre - 6.45 am.

España vs. Canadá - Domingo 3 de septiembre - 10.30 am.

Cómo ver los partidos del Mundial

Los encuentros se pueden ver en vivo por dos canales de TV: TyC Sports y DSports. Teniendo en cuenta la diferencia horaria con los países asiáticos que son sede, de 10 a 12 horas adelante en el uso horario, los juegos serán en la madrugada y mañana de la Argentina.

DSports transmite todos los duelos a través de sus señales deportivas de cable y, también, la plataforma digital DGO. Para acceder al contenido se debe ser cliente del cableoperador. TyC Sports, por su parte, tiene una cantidad limitada de cotejos (12 en la primera etapa) los cuales también reproduce en TyC Sports Play. Quienes son abonados de Flow, DGO y Telecentro Play pueden visualizar el canal deportivo online.