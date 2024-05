Javier Tebas: por qué la organización del fútbol argentino va al revés del mundo y la salida de Messi no afectó a España

Escuchar

Javier Tebas dice que ya perdió la cuenta de la cantidad de veces que vino a la Argentina, pero como a todo ser humano al que la pandemia le representa una divisoria de eras, tiene contabilizadas cuatro visitas desde que se levantaron las restricciones de circulación. Ahora lo trajo a Buenos Aires la participación en Sportel, el evento de Marketing Deportivo sobre derechos audiovisuales, el fraude audiovisual y la piratería.

Este abogado de 61 años, nacido en San José de Costa Rica y recibido de abogado en la Universidad de Zaragoza, preside LaLiga desde hace 11 años. Es la entidad que nuclea a la primera y segunda división de España, al margen de la Federación Española de Fútbol. Fue impulsor y guía en la creación de la Superliga Argentina, que tuvo poca vida como ente organizador del torneo de primera división. Todo volvió a estar baja la órbita de la AFA.

A Tebas no le resulta indiferente el fútbol argentino. Desde su experiencia advierte un estancamiento, para el que propone alternativas. “Espero que la AFA tenga la luz para buscar las soluciones a los problemas del fútbol argentino. Que vea que oponerse porque sí a las SAD (Sociedad Anónima Deportiva) no tiene sentido. Conozco mucho al fútbol argentino y puedo entender que la función social de los clubes sea una cuestión cultural arraigada. Eso se puede mantener, la obligación del inversor será mantener el club social. Eso lo decidirán los socios. La entrada a la SAD es voluntaria, no obligatoria. Hay un miedo infundado e ilógico, incluso discriminatorio”, expresa durante el diálogo con LA NACION.

Tebas cuestionó la organización del fútbol argentino Tadeo Bourbon

-¿En que hará foco en Sportel?

-Queremos coordinar mucho más la lucha contra el fraude audiovisual, falta coordinación entre los países, la aplicación de las leyes. Hay que proteger el contenido del fútbol, que es un producto de pago, una fuente de ingresos para los clubes.

-¿Y la Argentina cómo está en ese aspecto?

-Pues… deja mucho que desear, no hay mucha preocupación por luchar contra la piratería, ese es el tema, hay que crear conciencia. No se dan cuenta de que es una herramienta muy importante para que los clubes puedan crecer en ingresos por derechos audiovisuales. Si la gente ve gratis los partidos, no vas a crecer.

-¿Cómo se ataca esa deficiencia?

-Tecnológicamente, en LaLiga tenemos una unidad de 30 personas dedicadas a perseguir el fraude. Los países deben concienciarse para defender la propiedad intelectual del fútbol. Con una buena legislación y tecnología, en 30 minutos se puede impedir el acceso de quienes quieren robar el fútbol para mirarlo. Me reuní con Daniel Scioli y su equipo de gobierno, hablamos sobre este tema, pero le dedicamos más tiempo a las sociedades deportivas anónimas (SAD) en el fútbol y su organización profesional.

-Hace menos de un año, en su anterior visita, dijo sobre el fútbol argentino: “No hay liga en el mundo que sea capaz de cambiar las normas a mitad de temporada. Y no hay competición en el mundo que sea capaz de tener 65 equipos en dos categorías”. Todo sigue igual.

-Que la AFA no tome medidas con eso es un problema que hace que el fútbol argentino se empobrezca. Y que a la vez diga que las asociaciones civiles ganaron un Mundial a pesar de que no tienen sociedades deportivas no es un éxito de la AFA, es de los clubes y del entrenador, pero no de la AFA como tal. Los jugadores se están yendo a Europa con 17, 18 años y se terminan de formar allá; distinto es si se hubieran quedado aquí hasta los 22, 23 años. Es un tema que debe trabajar la AFA con los clubes profesionales. Para que se queden esos jugadores deben ingresar más dinero en todos los aspectos. Las SAD son un buen camino, como está demostrado en toda Europa. Todos los países europeos tienen SAD, también en el resto del mundo, salvo en la Argentina. Aquí parecería que todo va al revés.

-Lo que pasa es que los estatutos del fútbol argentino no permiten la figura de las SAD.

-Pero bueno, que yo sepa, en toda mi vida la ley estuvo por encima de los estatutos. Yo soy abogado, ejerzo, e incluso tengo un despacho en Buenos Aires que atienden otros abogados y mi hijo. Y la ley siempre está por encima de los estatutos de las entidades privadas. Es decir, que ese artículo del estatuto es nulo. Y de hecho, si no me equivoco, la ley que ha implementado las sociedades anónimas en el deporte, no solo en el fútbol, no olvidemos, da un plazo de seis meses para que se adapten los estatutos, porque sabes que si no es nulo.

-¿Este tema lo conversó con Scioli?

-Sí, claro.

-¿Y qué devolución tuvo?

-Le dejé mi comentario de que las SAD son un buen camino. Creo que la posición de la AFA es un sinsentido, con esta liga con tantos equipos y con derechos audiovisuales que tienen el menor valor en todo el cono sur, cuando deberían valer muchísimo más. Hay que tomar medidas. Es un trabajo de mediano y largo plazo. En mi opinión, el fútbol argentino debería estar mucho arriba de lo que está.

-Está en la vereda de enfrente de Claudio Tapia. ¿Tiene relación con él?

-No, pero puedo hablar cuando sea. Lo hice hace años en el predio de la AFA, cuando Macri planteó la posibilidad de las SAD. Se dan respuestas muy superficiales al tema de las SAD. En el fondo, no tiene sentido lo que se dice acá. Todo el mundo va por un camino y la Argentina elige otro. ¿Quién es el equivocado, no? Todos los argumentos que oponen son fácilmente rebatibles, no tienen profundidad.

-Las asociaciones civiles son casi una cuestión cultural, va más allá de la gestión económica.

-En España era así hasta la década del 90. Es un tema voluntario. Si defendemos la cuestión social, vale. Pero cuando vayamos a la cancha los domingos tenemos que darnos cuenta de que no están los mejores jugadores que formó ese club porque se fueron al exterior. Cada vez quedarán menos, esto se irá cayendo. Yo creo que perfectamente se pueden mantener las dos cosas, lo social y la SAD. Porque no olvidemos que es un proceso voluntario. En España fue obligatorio para algunos clubes. Acá se está negando la voluntariedad. Eso es inentendible. El que quiera transformarse lo hará con la aprobación de sus socios en una asamblea.

Según Tebas, la salida de Messi de Barcelona no afectó al fútbol español

-¿Conoce algún club argentino que tenga la voluntad de transformarse en sociedad anónima?

-En privado, sí, pero no lo puedo hacer público si no lo hace el propio club. Hay que entender que el proceso es voluntario y se pueden poner condiciones para que el club siga existiendo, se pueden pactar muchas cosas.

-El presidente de Argentinos Juniors dijo que si a Platense lo compra un jeque árabe y empieza a salir campeón todos los años, los socios le van a pedir que venda a Argentinos.

-No va a pasar eso. La liga o la primera división deben poner normas de Fair Play financiero para evitar esas cuestiones. En España puede venir un jeque a comprar el Almería, pero no a poner todo el dinero que quiera. En la Premier League, los árabes que compraron Newcastle no pudieron poner todo el dinero que quisieron. Pero bueno, si el fútbol argentino quiere seguir donde está, es su problema. Si a mi me dijeran que con este modelo están ganando constantemente la Copa Libertadores y los jugadores se quedan al menos hasta los 23 años, no vería el problema, pero creo que no es así. Yo no creo que el modelo del fútbol argentino se traslade al mundo. Es al revés, aquí debería llegar el modelo del resto del mundo.

-¿Usted está convencido de que con la SAD se podría retener talento joven?

-Seguro, si bien el fútbol argentino necesita una transformación mayor que las de las SAD. Necesita una adecuada gestión de los derechos audiovisuales, del campeonato, con menos equipos. Instaurar un Fair Play financiero. Son cuestiones necesarias para llevar el fútbol argentino al mayor nivel competitivo al nivel de clubes.

-¿Usted cree que puede haber capitales extranjeros internacionales interesados en el fútbol argentino?

-Si se regula, sí. El inversor no invierte en jugadores, lo hace en el club. La inversión queda dentro del club. Imaginemos que Independiente se quiere hacer sociedad anónima y dice que para que alguien se quede con el 80 por ciento del club debe poner 25 millones de dólares. Eso queda en el club, y luego deberían estar los mecanismos de control de la AFA.

-Esos controles los debería hacer la Superliga Argentina que usted ayudó a crear y desapareció.

-Ese es otro paso atrás que dio el fútbol argentino. Le faltaban cosas a la Superliga, porque no todo se hace en tres años, pero tirarla para atrás fue un profundo error.

-¿Qué le gusta del fútbol argentino?

-Su pasión. Si vamos al juego, sus futbolistas son muy competitivos, y no hablo solo de las estrellas. Técnica y tácticamente son muy bien aprendidos. Por eso hay tantos futbolistas argentinos por el mundo, en vez de estar aquí.

-Lleva más de una década al frente de LaLiga. ¿De qué está satisfecho por lo realizado y qué le está faltando?

-Muy satisfecho de la sustentabilidad económica. Tenemos un Fair Play financiero estricto que garantiza que todos los clubes son económicamente sustentables y no van a desaparecer. Nosotros impusimos la venta centralizada de los derechos audiovisuales. ¿Qué me queda…? Plantarse contra un mega mundial de clubes, contra un mundial con más selecciones, contra la Superliga europea. La FIFA debe pensar más en las ligas nacionales, y acordar con ellas, son los retos que me preocupan.

-Con la perspectiva que da el tiempo, ¿qué le afectó más a LaLiga, la salida de Messi o de Cristiano Ronaldo?

-Ninguno de los dos. La estrella es importante en una liga, pero no es imprescindible. Cristiano Ronaldo se fue a Italia (Juventus). ¿Generó un boom económico en los derechos audiovisuales? No. Bajaron. Messi se fue a Francia en un equipo con Mbappé y Neymar. ¿El fútbol francés ha subido, arrasado? No. La Liga española, sin Messi ni Cristiano Ronaldo, siguió subiendo y manteniéndose en el máximo nivel porque son mucho más importantes los equipos, los clubes y la marca de la competición que los propios jugadores. ¿Cuál fue el último Balón de Oro proveniente de la Premier League? Michael Owen, en 2001. La Premier League nunca tuvo las súper estrellas y está donde está. La clave es la marca de Liverpool, Manchester United, Tottenham, Newcastle. Eso es lo que hay que mantener. El jugador es efímero, es importante, puede ayudar, pero no es imprescindible.

Kylian Mbappé, la figura que se incorporará a Real Madrid Christophe Ena - AP

-En este contexto, ¿qué significará la llegada de Mbappé a Real Madrid?

-Ayuda muchísimo, claro, pero nosotros ya tenemos los derechos audiovisuales firmados hace unos años. Me gustaría tener a Mbappé, a otros jugadores y entrenadores de primer nivel, pero no podemos obsesionarnos con eso. Nos obsesiona que los clubes crezcan, que estén bien fiscalizados, que los estadios sean modernos, que no haya violencia. Eso hace a la construcción de una marca de competición.

-¿Vuelve a España una legislación fiscal favorable para la contratación de grandes estrellas como Mbappé?

-No tiene pinta con este Gobierno (por el presidente Pedro Sánchez) a nivel central del estado. En el nivel de las autonomías, parece que se está legislando algo de ese tipo en la Comunidad de Madrid, pero no puedo asegurar que sea por Mbappé.

-Combatir el racismo, que tiene en Vinicius a una repetida víctima, ¿es el desafío más actual?

-Desde el año pasado venimos luchando contra el racismo, pero evidentemente no ha sido suficiente porque esas manifestaciones hay que reducirlas al máximo. Hicimos una estrategia de comunicación, unas campañas continuas todas las semanas, en todos los estadios y medios de comunicación contra el racismo. También tenemos una estrategia tecnológica para identificar en los estadios a las personas que profieren insultos racistas, expulsarlos antes de que termine el partido y denunciarlos judicialmente. Pronto habrá una condena para los insultos racistas que sufrió hace unos años Iñaki Williams, también en unas semanas se conocerá la sentencia para los que agraviaron a Vinicius.

-¿Hará una presentación judicial en contra del Mundial de Clubes?

-Hemos hecho un requerimiento desde la Asociación de Ligas Mundiales, quejándonos porque la FIFA hace un calendario unilateral, sin acordar con las ligas. Evidentemente, si hay que llegar a un tema judicial, llegaremos, con la liga española, con el sindicato inglés, con quien sea. Estamos dispuestos a judicializar el tema, pero no solo por el Mundial de Clubes. Las decisiones que se están tomando en la FIFA con respecto a los calendarios afectan a todas las ligas. Deberíamos reducir nuestras competiciones por el Mundial de Clubes, no puede ser. Además, el dinero de un Mundial de Clubes irá para los clubes promedio de siempre de Europa, para los salarios de jugadores que ya ganan muchísimo. No están mirando las necesidades globales del fútbol, que es lo que debería hacer la FIFA.

-¿La Superliga de clubes europeos la ve definitivamente inviable?

-Siempre digo que donde está Florentino Pérez me ocupa y me preocupa.

-A propósito de Florentino Pérez, usted tiene más de una diferencia por la creación de la Superliga, los derechos audiovisuales. ¿Cómo es enfrentar al dirigente de club más poderoso de España, que además tiene influencia en el nivel político de Madrid?

-Creyendo y defendiendo lo que es bueno para el fútbol español, que no debe estar tan mal cuando la gran mayoría de los clubes me apoya. Nosotros creemos que la política de Florentino Pérez con el Real Madrid es perjudicial para nuestra liga. Florentino es un gran gestor de Real Madrid, le doy un diez, pero cuando se mete en la organización de las competiciones, tanto nacional como europea, le pongo un cero. En mi opinión, no las entiende, no entiende que debe haber clubes grandes, medianos y pequeños. Es un enfrentamiento que lleva años, con éxitos de nuestra parte a nivel judicial y demandas que nos interpone Real Madrid.

Tebas considera que Florentino Pérez es un gran gestor de Real Madrid, pero es perjudicial cuando interviene en los sistemas de competencia FRANCK FIFE - AFP

-Toda su gestión se desarrolla con Diego Simeone en el Atlético de Madrid. ¿Qué representa el Cholo en el fútbol español?

-Es un entrenador que ha hecho historia en el fútbol español. En la época moderna es quien más tiempo consigue estar en un mismo equipo, consiguiendo el objetivo de estar en Champions, en un equipo tan exigente como el Atlético de Madrid. A este paso va a romper el récord de Miguel Muñoz (14 años en Real Madrid).

-¿Hasta cuándo se ve al frente de LaLiga?

-Me quedan tres años de mandato. Me queda claro que mientras no desaparezca el riesgo de la Superliga europea o de nuevas competiciones, estaré al frente de LaLiga, siempre que los clubes me elijan.

-¿Hacia dónde está yendo el fútbol?

-Me preocupa a nivel internacional, con la FIFA tomando decisiones unilaterales que afectan mucho a las ligas nacionales, que son la base del fútbol. En Europa hay 60.000 jugadores profesionales, 1500 clubes profesionales. Todo lo que se está haciendo afecta a todos esos clubes y jugadores que van a ver disminuidos sus ingresos, habrá equipos que desaparecerán. Hay mayoría de jugadores que cobran 2000 euros al mes y una elite que cobra dos millones al mes. Hay que defender al colectivo en general y proteger la industria. Hay un calendario saturado, pero eso afecta a 200 jugadores y en Europa hay 60.000. Nos estamos preocupando por 200 jugadores, que por cierto son los que más ganan, tienen casa, fisioterapeuta y nutricionista personales, tienen de todo. El resto, con las nuevas competiciones que se pretenden crear, no juega, se quedan en el paro. Se está yendo al revés de la dirección correcta.

