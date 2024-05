Lionel Messi no jugará este miércoles en Inter Miami frente a Orlando, por la MLS

Escuchar

Inter Miami no quiere correr riesgos con Lionel Messi, su capitán y jugador franquicia. Por eso, y ante el golpe en la rodilla izquierda recibido el sábado durante el encuentro ante Montreal, el cuerpo técnico que encabeza Gerardo “Tata” Martino optó por bajar al rosarino del Clásico del Sol, ante Orlando, que se jugará este miércoles desde las 20.30. La Pulga ni siquiera viajará con sus compañeros. Y su presencia en el próximo encuentro, el sábado (a las 20.30 de la Argentina) ante DC United está en duda.

Según el portal The Athletic, diversas fuentes de la franquicia confirman que Messi no estaría en el listado de viajeros hacia Orlando para el encuentro, aunque el club todavía no hizo oficial su ausencia a través de los medios oficiales. El capitán debió ponerse hielo en la rodilla que recibió el golpe tras el encuentro, pero hizo trabajos regenerativos a la par de sus compañeros. Incluso fue atendido por los médicos en pleno césped durante más de quince segundos, situación que motivó su salida de la cancha hasta cumplir con los dos minutos que obligan las nuevas reglas de la MLS.

En abril, los responsables de la MLS pusieron en práctica una serie de reglas nuevas: una compete a los tratamientos médicos fuera de campo cuando no hay sanciones disciplinarias a los infractores. Establece que los jugadores “tienen que permanecer fuera del campo durante un mínimo de dos minutos para ser evaluados y tratados” . Esto, siempre y cuando hayan sido previamente examinados durante al menos 15 segundos en la cancha y el agresor no haya sido amonestado, como ocurrió con la Pulga y el infractor, George Campbell.

“Si ponen este tipo de reglas, mal vamos”, protestó el argentino al borde de la cancha, cuando estaba esperando para ingresar. La paradoja es que como la Pulga no pudo hacerse cargo del tiro libre resultante de la infracción por estar fuera del campo, su ejecutante fue el paraguayo Matías Rojas. ¡Y el ex Racing convirtió el gol del descuento para el 1-2 parcial! En el segundo tiempo, los dirigidos por Martino revirtieron el marcador y se impusieron por 3-2. El Tata también protestó por la nueva regla: “La de Leo, creo claramente que él recibe una falta que merecía tarjeta amarilla, por lo cual no debería haber salido dos minutos afuera. Entiendo yo que fue castigado el equipo que sufrió la infracción”, dijo el entrenador tras el 3-2 en Canadá. Y agregó: “Evidentemente, con este tema del cambio de reglas, hay situaciones que hay que revisar . Para mí la infracción fue clara, era de amarilla y finalmente fuimos nosotros los que perdimos a Leo durante dos minutos”.

Javier Morales, asistente de Martino, ya había dado indicios de que Messi no estaría en la lista para enfrentar a Orlando en el clásico. “Tuvo un golpe en la rodilla. Pudo seguir jugando y, de hecho, terminó el partido. Se puso un poco de hielo después, cuando terminó. El lunes se entrenó con todos los chicos que hicieron trabajos regenerativos. Hizo bicicleta y un poco de trote en el campo. Vamos a tratar de evaluarlo a él como al resto de los jugadores que están con algún calambre. para ver cómo se sienten y quiénes están listos para mañana [por hoy]”. También dio su parecer sobre la nueva regla de los 15 segundos: “Las reglas no pueden ser blancas y negras. Tiene que haber libre interpretación, sobre todo con esto que está siendo una prueba en la liga. Por ejemplo, en el caso de Leo, nosotros estamos perdiendo el partido por 2-0, hay un choque entre dos jugadores... ustedes bien saben que Leo es una de las personas que menos tiempo hace, que menos se queda tirado en el piso, tiene un dolor, tiene que salir y nosotros no vamos a hacer tiempo con eso. Queremos ganar el partido. Entonces, ahí tiene que haber una interpretación de la regla, a ver cómo se hace”, reclamó Morales.

Messi, autor de 10 goles y 12 asistencias en 764 minutos jugados (una contribución de 22 puntos, líder absoluto), se perdió cuatro partidos de la MLS hasta acá, todos en marzo. Su equipo lo sufrió: apenas un triunfo, un empate y dos derrotas. The Athletic recuerda que el capitán del seleccionado argentino marcó el récord absoluto de asistencias en un partido (cinco) y de contribuciones de gol (asistencias y tantos, combinados) en la historia de la MLS durante el 6-2 contra New York Red Bulls del pasado 4 de mayo.

LA NACION