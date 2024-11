Cuándo juega la selección argentina de básquetbol vs. Venezuela, por la clasificación a la AmeriCup 2025: día, horario, TV y cómo ver online

La selección argentina de básquetbol jugará sus últimos dos partidos del año en Mar del Plata por el Clasificatorio a la AmeriCup 2025. El primero de ellos será este viernes desde las 22.15 vs. Venezuela por la tercera fecha del grupo A y se transmitirá en vivo por TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play.

El combinado nacional volverá a jugar oficialmente tras 10 meses con, entre medio, una concentración y varios amistoso en Europa durante el desarrollo de los Juegos Olímpicos París 2024, en el que no participó porque no clasificó. Con Pablo Prigioni al frente del equipo tras ausentarse en febrero en los encuentros vs. Chile con una victoria y una derrota, la albiceleste tiene la necesidad de imponerse a la Vinotinto para que poner en riesgo su pasaje al certamen que ganó en 2022.

Pablo Prigioni estará al frente de la selección argentina en los partidos en Mar del Plata Prensa

El entrenador, que también es asistente en Minnesota Timberwolves en la NBA, armó una preselección con 24 jugadores entre los que incluyó a nombres que era sabido de antemano que no iban a estar porque están compitiendo con sus respectivos clubes en la Euroliga: Facundo Campazzo, Gabriel Deck, Luca Vildoza y Leandro Bolmaro. Sin ellos, sobresalen las presencias de Patricio Garino, Marcos Delía, Nicolás Brussino, Juan Pablo Vaulet, Francisco Caffaro y Juan Fernández. El resto son jóvenes y exponentes de la Liga Nacional como Juan Bocca, Lucas Giovanetti, Lee Aaliya, Franco Baralle, Gonzalo Bressan, Tomás Chapero, Francisco Conrradi, Gonzalo Corbalán, Martín Cuello, Francisco Farabello, Buatista Lugarini, Lucio Redivo, Santiago Trouet y José Vildoza.

Prigioni deberá elegir a 12 basquetbolistas para el encuentro contra un rival que también tiene bajas importantes y que cuenta con cuatro jugadores que se desempeñan en nuestro país: José Ascanio de Oberá Tenis Club, Anyelo Cisneros de Gimnasia de Comodoro Rivadavia y Yefferson Guerra de Unión de Santa Fe en la Liga Nacional (LNB) más Elian Centeno en Ciclista de Junín en la Liga Argentina.

La Argentina está segunda en la tabla de posiciones de la zona A por diferencia de puntos porque los cuatro equipos tienen un récord de un triunfo y una derrota. En ese contexto, la ventana de noviembre -luego de Venezuela el rival será Colombia, también en Mar del Plata- es clave porque puede dejar al combinado nacional al borde de la clasificación a Nicaragua 2025 o, de lo contrario, complicado de cara a la última etapa de febrero en la que visitará a los mismos rivales a los que recibe en esta ocasión.

Tres de los cuatro conjuntos ingresarán a la Americup 2025, en la que la albiceleste intentará defender el título que obtuvo en 2022 y que es su última gran alegría porque luego ingresó en un bache del que todavía intenta salir (no clasificó ni al Mundial ni a los Juegos Olímpicos).

La tabla de posiciones del grupo A del Clasificatorio a la AmeriCup 2025 FIBA

El historial entre argentinos y venezolanos en encuentros oficiales de certámenes organizados por la FIBA favorece al conjunto albiceleste con 17 victorias contra seis de la Vinotinto. En 2023 se vieron las caras en la final de los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile con triunfo 79 a 65 que le valió la medalla dorada a la Argentina.

