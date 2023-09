escuchar

Europa vs. América. Mundo FIBA vs. Mundo NBA. Serbia vs. Canadá y Alemania vs. Estados Unidos, así quedaron diagramados los cruces de semifinales del Mundial de básquet Filipinas-Japón-Indonesia 2023 concluidos los cuartos de final y uno de esos cuatro seleccionados levantará el trofeo James Naismith el próximo domingo en el Mall of Asia de Manila, la capital filipina. Pero antes deberán disputar la instancia previa a la definición este viernes 8 de septiembre.

Serán dos juegos de choques de estilos bien marcados. En el primer turno de la antepenúltima jornada se enfrentarán serbios vs. canadienses mientras que, a continuación, los harán los alemanes contra los norteamericanos. Ambos partidos se transmitirán en vivo por DSports 2 y TyC Sports, por lo que también se podrán ver online en las plataformas digitales DGO, TyC Sports Play, Flow y Telecentro Play.

Cronograma de semifinales

Los horarios corresponden a la Argentina.

Serbia vs. Canadá - Viernes 8 de septiembre a las 5.45 (DSports 2 y TyC Sports).

Alemania vs. Estados Unidos - Viernes 8 de septiembre a las 9.40 (DSports 2 y TyC Sports).

Así quedó el cuadro de semifinales del Mundial de básquet, que concluye este domingo en Asia FIBA

Los países que quedaron eliminados en cuartos de final jugarán por el quinto puesto. Este jueves chocarán Italia vs. Letonia y Lituania vs. Eslovenia. Los vencedores avanzarán al duelo por el quinto lugar mientras que los perdedores tendrán que medirse por el séptimo.

El resto de las posiciones, de la novena a la 32ª, ya están definidas en el siguiente orden: España, Australia, Montenegro, Puerto Rico, Brasil, República Dominicana, Grecia, Georgia, Sudán del Sur, Francia, Japón, Egipto, Finlandia, Nueva Zelanda, Líbano, Filipinas, México, Angola, Costa de Marfil, Cabo Verde, China, Venezuela, Irán y Jordania.

Así fueron los cuartos de final

El primer duelo de la llave entre las potencias de Europa se lo quedaron los serbios por un contundente 87-68, con una soberbia actuación colectiva frente a un rival que estaba invicto y que en su anterior presentación venció a Estados Unidos. Brilló el NBA Bogdan Bogdanovic con 21 unidades, 4 rebotes y 3 asistencias. En el combinado lituano dio la cara Tadas Sedekerskis con 14 tantos. Serbia, en tanto, sumó un paso fundamental hacia la próxima cita olímpica y se lo asegurará en caso de que los eslovenos pierdan contra los canadienses.

En la última jornada, los germanos vencieron en el partido más parejo de la instancia a Letonia por 81-79 con 16 puntos y 8 rebotes de Franz Wagner. Luego, los canadienses hicieron lo propio ante la Eslovenia de Luka Doncic 100-89 con 31 anotaciones de Shai Gilgeous-Alexander y 24 de RJ Barret. En el perdedor, el base de Dallas Mavericks anotó 26 tantos y fue descalificado en el último cuarto por dos faltas técnicas.

La tabla de campeones del Mundial de básquet

La Copa del Mundo de básquet se completó 18 veces y tiene dos máximos ganadores, Yugoslavia y Estados Unidos con cinco títulos cada uno. La diferencia entre ellos es que los norteamericanos pueden seguir sumando coronas mientras que los europeos se disolvieron como nación y se subdividieron en varios países, una situación similar a la Unión Soviética, que tiene tres estrellas. El campeón defensor es España, que en China 2019 le ganó la final a la Argentina, y tiene dos coronas en su palmarés, la misma cantidad que Brasil. La albiceleste, en tanto, celebró en la primera edición en 1950.

Yugoslavia / Estados Unidos - 5

Unión Soviética - 3

España / Brasil - 2

Argentina - 1