Super Rugby Americas: Pampas se sacó la espina contra Dogos XV y ya alcanzó las semifinales

Pampas se quitó una gran mochila y se afianzó como un serio candidato a ganar el Super Rugby Americas. Después de cuatro derrotas en el “clásico” argentino frente a Dogos XV, logró imponerse, y de manera contundente. En un encuentro cambiante, aceleró en el tramo final para el 37-15 final como visitante en Villa Warcalde, Córdoba. “Si bien no vino el scrum y nos hicieron tries de maul, no bajamos los brazos y fuimos a buscarlo. La cabeza es una de las grandes virtudes de este equipo”, destacó Nicolás D’Amorim, la figura en un partido seguido atentamente por Felipe Contepomi, Andrés Bordoy y Juan Martín Fernández Lobbe, parte del staff de los Pumas.

En una fría noche cordobesa, Pampas lució su mejor versión, la de un conjunto contragolpeador y peligroso cuando mueve la pelota. Vertiginoso, de transiciones rápidas, con la dinámica y la velocidad como premisas principales. Frente a Dogos XV dio un salto mental y nunca perdió el foco. “Cuando nos sale algo mal, vamos a buscarlo de nuevo. Tenemos baches, pero no bajamos los brazos”, insistió D’Amorin, muy activo durante los 80 minutos. Implacable en defensa y en el trabajo sucio de los rucks y participativo en ataque, el tercera línea de Hindú fue el punto más alto en la noche en que Pampas logró la clasificación para las semifinales, anticipadamente.

El try de Justo Piccardo

Con idas y vueltas, la primera mitad fue vibrante, mientras ambos recurrían a sus armas. El local consiguió impulso con la fortaleza de su poderoso scrum, su herramienta principal a lo largo del 2024. En esa formación forzó cinco penales y arrinconó a su rival, pero falló en la toma de decisiones y también en ejecuciones. Un maul apoyado por Tomás Bartolini y una buena secuencia de los backs, que terminó con un try de Agustín De Vertiz, fueron apenas algunos chispazos de un conjunto que en muchos momentos jugó acelerado y sufrió por su indisciplina.

“Puede ser que hayamos perdido la paciencia. Tuvimos un buen primer tiempo, pero no supimos marcar. Fuimos víctimas de nuestros errores y Pampas sabe jugar con pelotas recuperadas. Nos costó carísimo”, analizó Franco Molina, el capitán de Dogos XV y el único jugador local que estuvo presente en la concentración de los Pumas en Londres.

Joaquín De la Vega Mendía patea a los palos; es el 10 Pampas, que por primera vez, y como visitante, venció a Dogos XV. SRA / Gaspafotos

La puntería de Joaquín De la Vega Mendía fue clave para el 20-15 parcial. Justo Piccardo anotó el único try de Pampas en la primera mitad, tras un balón recuperada. En el segundo tiempo ambos tuvieron sus momentos, pero las defensas en los últimos metros impidieron que hubiera más puntos en Córdoba. El visitante fue más constante y en un lapso de 12 minutos lo remató: Juan Pablo Castro, Santiago Pernas y D’Amorim estiraron la diferencia con tries, mientras Jerónimo Ulloa y Joaquín Moro se sacaban adversarios de encima y De la Vega Mendía e Ignacio Inchasupe conducían de gran manera.

“Hablamos mucho de terminar vacíos los partidos y hoy vi eso. En el primer tiempo fuimos irregulares, y en el segundo hay que darles mérito a los ocho que entraron desde el banco. Jugamos con intensidad y energía”, expresó Juan Manuel Leguizamón, que en su primera temporada como entrenador de Pampas perdió un solo partido sobre nueve. “Estamos enfocados en acercarnos a ese equipo que queremos ser. No hablamos de resultados numéricos. Estamos muy enfocados en potenciar el equipo”, agregó.

Compacto del triunfazo de Pampas en Córdoba

Con tres fechas por jugar, Pampas se aseguró un boleto para las semifinales, algo que Dogos XV seguramente obtendrá con el correr de las jornadas. El cuadro de Buenos Aires es el que más tries marcó (46) y más puntos (337) acumula en la competencia. En los próximos tres compromisos intentará aceitar las formaciones fijas, su aspecto negativo a lo largo del año, y asegurarse la primera posición de la tabla general.

“Hay que mantener el primer puesto porque define la localía. Queremos seguir mejorando. Queda un tramo largo”, explicó Piccardo. En tanto, Pernas se enfocó más en el juego: “Estar clasificados no va a influir en la forma en que venimos jugando. Vamos más allá de un resultado; nos enfocamos en nosotros”, sostuvo. El próximo viernes, Pampas recibirá a Selknam, de Chile, en la cancha de CASI.

Festeja Pampas, producto de un try; en los últimos 20 minutos aceleró y arrolló en Córdoba a Dogos XV, que le había ganado los cuatro enfrentamientos. SRA / Gaspafotos

El partido de la fecha 11 sirvió para que el el staff del seleccionado argentino continuara sacando conclusiones en función de los distintos conjuntos nacionales. Mientras los Pumitas están protagonizando el Rugby Championship M-20, este viernes se enfrentaron los mejores jugadores del ámbito local y seguramente algunos estarán en la ventana de julio de los Pumas, contra Francia y Uruguay. Buena parte formará el plantel de Argentina XV en el segundo semestre, con el objetivo de contar con un plantel profesional a lo largo de todo el año.

Síntesis de Dogos XV 15 vs. Pampas 37

Dogos XV: Agustín De Vertiz; Mateo Soler, Agustín Segura, Leonardo Gea Salim y Nicolás Olguín; Julián Hernández y Agustín Moyano; Valentín Cabral, Lorenzo Colidio y Aitor Bildosola; Franco Molina (capitán) y Lautaro Simes; Octavio Filippa, Tomás Bartolini y Borís Wenger.

Entrenador: Nicolás Galatro.

Pampas: Marcos Eliçagaray; Santiago Pernas, Juan Pablo Castro, Justo Piccardo y Jerónimo Ulloa; Joaquín De la Vega Mendía e Ignacio Inchauspe; Joaquín Moro, Nicolás D’Amorim y Manuel Bernstein (capitán); Eliseo Fourcade y Rodrigo Fernández Criado; Javier Coronel, Ramiro Gurovich y Javier Corvalán.

Entrenador: Juan Manuel Leguizamón.

Primer tiempo: 4 minutos, penal de Hernández (D); 9, penal de De la Vega Mendía (P); 12, try de Bartolini (D); 16, penal de De la Vega Mendía (P); 18, try de Piccardo (P); 27, penal de De la Vega Mendía (P); 30, penal de De la Vega Mendía (P); 34, gol de Hernández por try de De Vertiz (D), y 37, penal de De la Vega Mendía (P). Resultado parcial: Dogos XV 15 vs. Pampas 20.

Segundo tiempo: 22 minutos, gol de De la Vega Mendía por try de Castro (P); 28, try de Pernas (P), y 34, try de D'Amorím (P). Amonestados: 28, Simes (D); 31, Castro (P), y 39, Zanella (P). Resultado parcial: Dogos XV 0 vs. Pampas 17.

Árbitro: Damián Schneider

Damián Schneider Cancha: Club Tala, de Villa Warcalde, Córdoba.