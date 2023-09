escuchar

El Mundial de básquet Filipinas-Japón-Indonesia 2023 entró en su última semana y el martes y miércoles, tras la jornada de descanso de este lunes, se disputarán los cuartos de final con los ocho seleccionados que atravesaron las dos primeras etapas de grupos: Italia, Serbia, Canadá Lituania, Estados Unidos, Alemania, Eslovenia y Letonia.

Los cuatro juegos de la instancia de ocho seleccionados se desarrollarán en el Mall of Asia de Manila, la capital filipina. Los partidos más importantes de la primera Copa del Mundo de la historia que se realizó en tres países en simultáneo tendrán lugar todos en la misma sede, por lo que Okinawa en Japón y Jakarta en Indonesia ya no recibirán encuentros. Los italianos chocarán contra los estadounidenses, los lituanos contra los serbios, los alemanes contra los letones y los canadienses vs, los eslovenos en el que será el duelo más atractivo entre dos candidatos al título.

Luka Doncic, con Eslovenia, tendrá un duro compromiso vs. Canadá en los cuartos de final del Mundial de básquet 2023 FIBA - FIBA

Cronograma de cuartos de final

Los horarios corresponden a la Argentina.

Italia vs. Estados Unidos - Martes 5 de septiembre a las 9.40 en Filipinas (DSports 2).

Alemania vs. Letonia - Miércoles 6 de septiembre a las 5.45 en Filipinas (DSports 2).

Lituania vs. Serbia - Martes 5 de septiembre a las 5.45 en Filipinas (DSports 2).

Canadá vs. Eslovenia - Miércoles 6 de septiembre a las 9.30 en Filipinas (DSports 2).

Los ganadores de cada uno de los cruces avanzarán a las semifinales, programadas para el viernes 8 de septiembre. La definición, en tanto, será el domingo 10. La cita ecuménica, en su edición número 19, se lleva a cabo en tres países diferentes por primera vez en la historia.

El cuadro del Mundial de básquet 2023, con los ocho equipos que están en cuartos de final

La cita ecuménica tiene un aliciente más y es que entrega siete cupos a los Juegos Olímpicos París 2024 para cada uno de los continentes, los cuáles se otorgan en base a la posición final en el torneo en curso. A excepción de Europa, cinco boletos ya se decidieron: Estados Unidos y Canadá obtuvieron las dos plazas para América; Sudán del Sur se quedó con el de África; Japón con el de Asia y Australia con el de Oceanía. Las del viejo continente todavía están en disputa porque en cuartos de final de la Copa del Mundo hay seis seleccionados: Italia, Alemania, Letonia, Serbia, Lituania y Eslovenia. En ese contexto, los resultados que obtengan en su próxima presentación pueden ser determinantes para clasificar al campeonato que tendrá lugar en París el próximo año.

El resto de los combinados deberán disputar un repechaje para estar en París 2024, entre ellos España, vigente campeón del mundo en China 2019, porque no atravesó la segunda etapa en Filipinas-Japón-Indonesia 2023 y concluyó noveno. Serán cuatro certámenes en cuatro sedes en los que se otorgarán los últimos cuatro cupos a los Juegos Olímpicos. En ellos no estará la Argentina porque, tras quedar afuera de la Copa del Mundo, perdió la final del Preclasificatorio olímpico contra Bahamas en Santiago del Estero.

España terminó noveno en el Mundial de básquet 2023 al quedar eliminado en la segunda etapa ADEK BERRY - AFP

Los cuartos de final del Mundial se podrán ver en vivo por DSports 2, que transmite los duelos a través de su señal deportiva de cable y, también, la plataforma digital DGO. Para acceder al contenido se debe ser cliente del cableoperador.

La tabla de campeones del Mundial de básquet

La Copa del Mundo de básquet se completó 18 veces y tiene dos máximos ganadores, Yugoslavia y Estados Unidos con cinco títulos cada uno. La diferencia entre ellos es que los norteamericanos pueden seguir sumando coronas mientras que el los europeos se disolvieron como nación y se subdividieron en vario países, una situación similar a la Unión Soviética, que tiene tres estrellas. El campeón defensor es España, que en China 2019 le ganó la final a la Argentina, y tiene dos coronas en su palmarés, la misma cantidad que Brasil. La albiceleste, en tanto, celebró en la primera edición en 1950.

Yugoslavia / Estados Unidos - 5

Unión Soviética - 3

España / Brasil - 2

Argentina - 1