El Mundial de básquet 2023 que comienza el próximo viernes tiene la particularidad que se desarrollará en tres países a la vez: Filipinas, Japón e Indonesia. Será la primera vez en 19 ediciones que el torneo de la Federación Internacional (FIBA) tendrá más de una sede con el agregado que se trata de naciones asiáticas pero que no son limítrofes entre así. En ellas, 32 seleccionados, entre los que no estará a la Argentina porque no clasificó a través de las Eliminatorias, buscarán llegar a la cima y coronarse campeón.

Los 92 partidos programados en un lapso de 17 días del 25 de agosto al 10 de septiembre tendrán lugar en cuatro estadios de tres ciudades. En Manila, la capital filipina, habrá actividad en el Araneta Coliseum y el Philippine Arena; en la ciudad nipona de Okinawa se jugará en el Okinawa Arena; y en Jakarta, la ciudad cabecera indonesia, los juegos serán en el Indonesia Arena. Otro dato llamativo es que a pesar de ser uno de los anfitriones, Indonesia no competirá a diferencia de los otros dos organizadores.

Estados Unidos es el principal favorito al título en el Mundial de básquet 2023

Formato de juego

Los 32 países se dividieron en ocho grupos de cuatro cada uno y se enfrentarán todos contra todos en una primera etapa. Los dos líderes de la tabla de posiciones avanzarán a la segunda ronda mientras que el tercero y cuarto de cada zona pasarán a competir en una Ronda de Clasificación por el 17° puesto.

A: Angola, República Dominicana, Filipinas e Italia.

B: Sudán del Sur, Serbia, China y Puerto Rico.

C: Estados Unidos, Jordania, Grecia y Nueva Zelanda.

D: Egipto, México, Montenegro y Lituania.

E: Alemania, Finlandia, Australia y Japón.

F: Eslovenia, Cabo Verde, Georgia y Venezuela.

G: Irán, España, Costa de Marfil y Brasil.

Para la segunda fase, los 16 seleccionados arrastrarán los puntos conseguidos en la primera y se volverán a dividir en cuatro grupos de cuatro conjuntos cada uno. Quienes pasaron desde el grupo A se juntarán con los del B; los del C con los del D; los del E con los del F; y los del G con los del H. Allí, cada país jugará contra los dos que no enfrentó en la instancia anterior y los dos mejores irán a cuartos de final. Desde entonces, serán cruces de eliminación directa hasta la final. Quienes queden eliminados en cuartos de final tendrán que competir por el quinto puesto y quienes pierdan en semifinales, por el tercero.

La tabla de campeones mundiales

La Copa del Mundo de básquet se completó 18 veces y tiene dos máximos ganadores, Yugoslavia y Estados Unidos con cinco títulos cada uno. La diferencia entre ellos es que los norteamericanos pueden seguir sumando coronas mientras que el los europeos se disolvieron como nación y se subdividieron en vario países, una situación similar a la Unión Soviética, que tiene tres estrellas. El campeón defensor es España, que en China 2019 le ganó la final a la Argentina, y tiene dos coronas en su palmarés, la misma cantidad que Brasil. La albiceleste, en tanto, celebró en la primera edición en 1950.

España es el vigente campeón del mundo e intentará repetir lo hecho en China 2019

Yugoslavia / Estados Unidos - 5

Unión Soviética - 3

España / Brasil - 2

Argentina - 1