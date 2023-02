Cuántas veces faltó la Argentina a un Mundial de básquet: ausencias y mejores resultados

escuchar

Son horas difíciles para la selección argentina de básquet que, no clasificada al Mundial 2023, atraviesa uno de los peores momentos de su historia. Aunque estaba entre las posibilidades por cómo se le dieron las Eliminatorias, ni el más pesimista suponía que de local en el Polideportivo Islas de Mar del Plata, con alrededor de siete mil hinchas alentándola y el esfuerzo de Gabriel Deck y Nicolás Laprovittola de llegar a último momento desde España para sumarse al plantel, iba a perder frente a la República Dominicana de Néstor ‘Che’ García, quien dirigió al equipo albiceleste más de la mitad del certamen hasta que fue cesanteado del cargo por indisciplina.

La derrota y los triunfos de México (a Uruguay 82-69), Puerto Rico (a Colombia 87-80) y Brasil (a Estados Unidos 83-76) dejaron a la selección afuera de la Copa del Mundo que se jugará entre el 25 de agosto y el 10 de septiembre. Será la primera ausencia en 41 años porque la última vez que no compitió en la cita ecuménica fue en Colombia 1982 y la quinta en total. Por diferentes motivos, tampoco dijo presente en 1954, luego de ser campeón en 1950, 1970, 1978 y 1982. De los 18 torneos que realizó la Federación Internacional de Básquet (FIBA) hasta el momento, compitió en 14 y ganó la primera edición en 1950 y fue subcampeón en Indianápolis 2002 y China 2019. También tiene un cuarto puesto en Japón 2006.

Facundo Campazzo brilló en los partidos contra Canadá y República Dominicana, pero no alcanzó VICENTE ROBLES - AFP

Las ausencias

1954 : fue la edición posterior a la que la Argentina se consagró campeón por única vez y no participó por no tener relación diplomática con Brasil, sede del torneo.

: fue la edición posterior a la que la Argentina se consagró campeón por única vez y no participó por no tener relación diplomática con Brasil, sede del torneo. 1970 : el certamen que otorgó las dos plazas a Eslovenia 1970 fue el Sudamericano llevado a cabo en 1969 en Montevideo. Allí, la selección nacional fue tercera por caer ante el local y Brasil y quedó afuera de la cita ecuménica por segunda vez en su historia.

: el certamen que otorgó las dos plazas a Eslovenia 1970 fue el Sudamericano llevado a cabo en 1969 en Montevideo. Allí, la selección nacional fue tercera por caer ante el local y Brasil y quedó afuera de la cita ecuménica por segunda vez en su historia. 1978 : la albiceleste no clasificó a la Copa del Mundo de Filipinas porque, sin varias de sus figuras por encontrarse jugando en Europa o acarrear lesiones, perdió ante Brasil y Uruguay en el Sudamericano que se llevó a cabo en 1977 en Valdivia, Chile, y quedó tercera.

: la albiceleste no clasificó a la Copa del Mundo de Filipinas porque, sin varias de sus figuras por encontrarse jugando en Europa o acarrear lesiones, perdió ante Brasil y Uruguay en el Sudamericano que se llevó a cabo en 1977 en Valdivia, Chile, y quedó tercera. 1982 : el Mundial fue en Colombia y la Argentina no estuvo por segunda vez consecutiva porque, al igual que en los sudamericanos de 1977 y de 1969, en el de 1981, que se realizó en Montevideo, fue tercera al ser derrotada por los brasileños y uruguayos.

: el Mundial fue en Colombia y la Argentina no estuvo por segunda vez consecutiva porque, al igual que en los sudamericanos de 1977 y de 1969, en el de 1981, que se realizó en Montevideo, fue tercera al ser derrotada por los brasileños y uruguayos. 2023: el combinado de Pablo Prigioni perdió en su último partido contra República Dominicana, fue cuarto en la zona E de la segunda etapa de las Eliminatorias y no accedió al Mundial porque en un mano a mano con Brasil quedó con peor diferencia de tantos. Jugó 12 partidos con un récord de ocho victorias y cuatro derrotas.

La desazón del año

La no clasificación de Facundo Campazzo, Deck, Laprovittola, Luca Vildoza -ausente en la última ventana de partidos porque juega la Euroliga con Estrella Roja de Belgrado- y Leandro Bolmaro, entre otros destacados jugadores del combinado nacional, fue un cimbronazo para el mundo del básquet porque se trata del equipo campeón de América en la AmeriCup 2022, de los últimos Juegos Panamericanos en Lima 2019 y, sobre todo, del vigente subcampeón mundial en China 2019 y cuarto del ranking de la FIBA por detrás de Estados Unidos, España y Australia.

La Argentina no clasificó al Mundial de básquet Filipinas-Japón-Indonesia 2023 porque en su último partido, como local en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata, perdió frente a República Dominicana. El conjunto de Prigioni, que llegó a tener una ventaja a su favor de 17 unidades en el tercer cuarto sobre los dirigidos por Néstor García, necesitaba la victoria para no depender de los resultados de la zona F. Sin ella, no pudo acceder a la Copa del Mundo como mejor cuarto porque ganaron México (a Uruguay 82-69), Puerto Rico (a Colombia 87-80) y el elenco brasileño (a Estados Unidos 83-76). Si uno de esos tres combinados caía, la albiceleste entraba a la cita ecuménica.

En los otros encuentros del grupo E hubo victorias de Panamá 88-66 sobre Bahamas y de Canadá 74-57 sobre Venezuela. Así, los canadienses quedaron primeros por delante de República Dominicana, la Vinotinto y la Argentina. En el F lideró Estados Unidos por sobre Puerto Rico, México y Brasil.

Así quedaron las tablas de posiciones de la segunda etapa de las Eliminatorias al Mundial 2023

En la segunda etapa el seleccionado nacional ganó tres partidos y perdió otros tantos. En ninguna de las ventanas pudo hilvanar triunfos consecutivos. En la primera ronda, previamente, integró la zona A y fue escolta de Venezuela con un récord de cinco victorias y una derrota. Los puntos obtenidos en ella los arrastró a la siguiente fase. En total, en las Eliminatorias la albiceleste cosechó ocho alegrías y cuatro duelos cedidos.

Teniendo en cuenta el nuevo formato que estableció la Federación Internacional de Básquet (FIBA), Néstor García primero y Pablo Prigioni después, no pudieron contar siempre con los mejores jugadores porque los que estaban por entonces en la NBA y quienes juegan la Euroliga no fueron cedidos por tener competencia en sus clubes. Así, Facundo Campazzo, Gabriel Deck, Nicolás Laprovittola, Leandro Bolmaro y Luca Vildoza dijeron presente a cuentagotas y el seleccionado lo sufrió. De hecho, en esta última ventana Campazzo pudo estar porque no podía competir en el certamen europeo a raíz de una sanción que tiene Estrella de Belgrado hasta el 28 de febrero mientras que Deck y Laprovittola, tras el triunfo del jueves pasado contra Canadá, viajaron a último momento desde España a Mar del Plata para colaborar en la búsqueda del objetivo, que finalmente no se cumplió.

LA NACION

Temas Mundial de básquet 2023